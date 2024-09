Hackere er fremtidens pushere

Denne artikel er oprindeligt publiceret på Motherboard.

Jeg har det fra forskellige kilder, – hovedsageligt nogle transhumanistiske biohacker-venner – at nogle narkotikahandlere muligvis er begyndt at interessere sig for hjerneimplantater.

Hvis det lykkedes forskere at skabe et hjerneimplantat, der påvirker vores humør, adfærd og måden vi opfatter verden på gennem neurale stimuli, kan fremtidens stoffer komme til at se helt anderledes ud end dem, vi kender i dag. Det ville medføre en omvæltning af det såkaldte narkomarked, hvor det ville tilfalde hackere og ingeniører at fremstille morgendagens stoffer.

Der er allerede omkring en halv million mennesker i verden, der har microchips implanteret i hjernen. De fleste af dem er døve med cochlea implantater, men andre har DBS-chips (deep brain stimulation), der nogle gange bruges til at behandle Alzheimers, Parkinsons og epilepsi. DBS-kranieimplantater sender elektriske impulser til specifikke dele af hjernen via elektroder og hjælper eksempelvis med at få epileptiske anfald under kontrol.

Men de nyeste hjerneimplantater anvender i stigende grad EEG-teknologi – et interface mellem hjerne og computer – hvormed de kan distribuere hjernebølger til bestemte dele af hjernen. Hvis det kan bruges til at påvirke amygdalaen (den del af hjernen, der menes at regulere humøret), vil man kunne gøre folk cyber-skæve som aldrig før.

Det eksterne Thync-apparat kan angiveligt allerede gøre noget i samme stil. Det udkom i år og har siden fået flere positive tilbagemeldinger fra brugere, der har opnået “hurtige elektroniske opture og indre ro.” Og så ser den også ret blæret ud.

Hacking er et kæmpe potentielt problem ved implanteringen af microchips i hjernen.

Den hellige gral af hjerneimplantater ville naturligvis være sexchippen. Der er tidligere blevet eksperimenteret med direkte stimulering af hjernens erogene zoner, og én forsker søger i øjeblikket investering, så han kan gøre sit implantat kommercielt tilgængeligt.

Hvis en rig pusher fik fingrene i den slags teknologi og muligheden for at udvikle det, kunne han sælge stimulation til folk med implantatet på timebasis. Så kunne man for eksempel købe en times seksuel ekstase over sin telefon.

Samme effekt kunne naturligvis opnås med et hjernebølge headset, men jeg tror chippen ville blive langt mere populær. Med et headseat kan du jo ikke bare gå rundt og cyber-onaner på arbejde som det passer dig, uden alle ved, hvad din hjerne har gang i.

Sådanne implantater kunne også vise sig nyttige i behandlingen af stofmisbrug. Hvis en bruger udvikler et misbrug vil chippen kunne programmeres til at trappe ud af stoffet. Den kunne også programmeres til at sørge for, at brugeren gik på arbejde, ikke opførte sig voldeligt eller smadrede deres liv på andre måder.

Hovedårsagen til, at hjerneimplantater nok vil overhale kemisk produceret eller plantebaseret narkotika som verdens yndlingsdope, er den grad af kontrol, man får. Kvalitet er et vedvarende problem i narkoverdenen i dag, men microchips ville kunne programmeres til aldrig at give folk overdosis. Med ‘traditionelle’ stoffer kan folk som regel ikke vide sig helt sikre på, hvad de har fået, før de har taget det – og så er det for sent. Med planter eller et stof som LSD, der er fremstillet i et laboratorie, er det altid et sats; du vil aldrig være sikker på hvad det er, om det er god kvalitet, eller hvem der har lavet det. Med chips og downloads vil der altid være en digital signatur, der er nem at spore.

Hacking er et kæmpe potentielt problem ved implanteringen af microchips i hjernen. Et dårligt trip kunne pludselig blive virkeligt forfærdeligt, hvis det bliver hacket. Men igen ville et idiotsikret program naturligvis være programmeret således, at det lukkede ned, hvis det gjorde skade på personen. Derudover ville brugere formentligt kunne regulere deres implantats stimuli via en smartphone eller anden enhed, og på den måde forhåbentligt reducere risikoen for at blive overstimuleret.

Men verdens nationer og offentlige instanser vil naturligvis have disse farer for øje, og spørgsmålet er derfor, om hjerneimplantater overhovedet vil blive gjort lovlige til privat brug. Og selv hvis det bliver lovliggjort, vil “the War on Drugs” måske inden længe omfatte “the War on Implants”.

Jeg har prøvet næsten alle de stoffer, jeg kender, – og går ind for en varsom legaliseringen af alle stoffer – og jeg ville gerne have frie hænder til at eksperimentere med hjernechips og den nye type oplevelser, de en dag kunne bringe med sig.

Narkohandlere vil naturligvis være interesseret i denne kommende transhumanistiske bølge af implantater og direkte hjernestimuli, og de kan komme til at spille en stor rolle i udbredelsen af dem – især hvis de bliver gjort ulovlige for at være for farlige. Men i takt med at kranieimplantater udvikler sig, håber jeg, at folk vil byde de nye og mere sikre bevidsthedsudvidende oplevelser velkommen.

Zoltan Istvan er futurist og den amerikanske præsidentkandidat for Transhumanist partiet. Indimellem skriver han en klumme for Motherboard, hvor han udforsker fremtiden for menneskelighedens evner og kunnen.

