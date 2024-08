Hader du syltede agurker i din burger? Rudi i Herning har en løsning

Da jeg arbejdede på en burgerbar i provinsen, kunne jeg aldrig finde på at spytte ned i bollen, hvis folk bad om at få deres cheeseburger “uden pickles”. Men jeg overvejede det. Og jeg tænkte mit, når disse fortabte sjæle takkede nej til den største glæde i en burger, for den syltede agurk er det essentielle modspil til fedt, kød og snask. Det er agurkens sprøde bid af eddike, der vækker dig til live som en hjertestarter, så snart farsbomben sender dig i koma.



I Herning er der en fyr, der hedder Rudi Eriksen, som er medejer af restauranten Dirty Ranch Steakhouse. Rudi har også tænkt sit, når det kommer til folks pickle-vaner. Så meget at han i denne uge lagde en video op på Facebook, hvor han med veloplagt schwung forklarer, at han kan løse problemet for agurke-kræsne gæster. Til at starte med ligner videoen en ligeud-ad-landevejen opskrift, men lige efter der ryger to syltede agurker i burgeren, planter Rudi resolut en 450-gram flammegrillet ribeye og en håndfuld knust bacon ovenpå. Med svært skjult harme proklamerer han til kameraet: “Så er der ikke en chance i helvede for, at man kan smage de der sure agurker. Overhovedet. Ikke en chance.”

Vi var nysgerrige over, hvad der lå til baggrund for denne virale opskrift, så jeg ringede til Rudi for at blive lidt klogere på pickle-situationen i Midtjylland og for at høre, om der er noget, han aldrig vil smide i en burger.



Hej Rudi. Hvordan går det i Herning?

Jamen det går da fint. Jeg har lige været i gang med at spise en wienerschnitzel på 1,5 kilo, så jeg er fyldt godt op. Der skulle tre mand til at komme igennem den.

Jøsses. Er det en almindelig frokost på jeres restaurant?

Ja da. Vi har to typer schnitzel: En lille til dem, der ikke kan spise noget eller kommer fra det østlige Danmark. Og så har vi en til dem, der bor vestpå, og her starter vi på et kilo. Vi kører schnitzel-aften i dag, så vi har været i gang med at teste. Man kan se, at bordet giver efter, når man lægger den her schnitzel på en tallerken.

Hvorfor lavede du den her video?

Jeg har lige set filmen The Founder, som handler om, hvordan McDonald’s blev til, og her går de meget op i, at det skal være “two pickles, not three”. Så kom jeg på den her idé. Jeg synes, pickles er fantastiske, især når man selv har syltet dem og gjort lidt ud af det. Men uanset hvad man gør, så er der nogen, der synes, at de der syltede agurker er helt forfærdelige, og andre synes, de er helt fantastiske. Så jeg tænkte, at hvis man nu bare puttede så meget kød i den burger, at man overhovedet ikke kan se eller smage dem, så er der ikke noget problem i det for de sarte sjæle.

Er folks holdning til syltede agurker et problem for jer?

Mine gæster er gode nok til at sige, hvis de vil undgå en agurk. Men det er en udfordring, når man kører 150 gæster igennem en restaurant. Man skal være opmærksom på, at tempoet er så højt, og det står på den her lille bon – “minus pickles” – og man har typisk otte bonner i hovedet, så der er stor chancen for, at man kan glemme den. Så sidder gæsten og surmuler og sender bøffen retur i stedet for bare at hive agurken ud selv. Ellers må de gøre som i videoen og smide en ordentlig bøf ovenpå.

Et halvt kilo ribeye er jo en pæn sjat kød…

Jo, men her på restauranten sælger vi 432 gram kød i snit pr. gæst. Det er Herning. Vi kan bare godt lide nogle ordentlige bøffer.

Så jeg går ikke ud fra, at I har så mange veganere på besøg?

Det sker, men så drikker vi dem altid lidt fulde. Jeg starter med at gå ned og give dem et par lakridsshots bare for at peppe dem lidt op. Nej, det er helt fint. Veganere er hjertelig velkommen, og vi laver da også en vegetarbøf på hørfrø. Det er måske hver anden måned, der kommer en, der bestiller det. Og der er selvfølgelig pickles i.

Laver I selv jeres pickles?

Ja, det er en helt almindelig syltelage, hvor vi tager et par kilo sukker, fem liter eddike og nogle peberkorn, koger det op og hælder det over agurkerne.

Og har I den her ribeye-burger på menuen?

Ja. Den på videoen er en “two pickles extra rib” og serveres med cirka 400 gram ribeye-filet og 200 gram dry-aged oksebøf med cheddar. Den koster 419 kroner.

Er der noget, du ikke ville proppe i en burger?

Ærter og majs. Det duer ikke. Det skal du ikke putte i en burger. Der skal selvfølgelig være lidt grønt for, at det ser godt ud, men det er sgu da for fanden ikke en salatbar. Jeg kan godt lide burger med sovs. Med en god whiskysovs henover. Det har vi også kørt på menukortet, og det var folk vilde med.

Tak for snakken, Rudi.