Halvdelen af verdens kaffeproducerende regioner kan være forsvundet i 2050

Hvis du har brug for kaffe for at kunne klare dig gennem dagen, er der dårlige nyheder forude. Klimaforandringerne kan halvere antallet af områder, hvor man kan gro kaffebønder frem mod 2050.

En ny rapport fra det australske klimainstitut advarer om, at kaffe som vi kender det i dag — billig, allestedsnærværende og for det meste taget for givet — kan blive en kostbar ressource i fremtiden. Idag kommer halvdelen af verdens kaffe fra “bønnebæltet,” en gruppe lande i nærheden af ækvator, der blandt andet omfatter Brasilien, Etiopien, Colombia, Vietnam og Indonesien. Men i takt med at klimaforandringer får temperaturen til at stige og nedbørsmønstre til at ændre sig, kan en stor del af de områder, der i dag producerer kaffe, blive uegnede til at gro kaffebønner. Og i 2080 kan det være helt slut med vildtvoksende kaffeplanter.

Kaffegiganter som Starbucks og Lavazza har advaret om den effekt, klimaforandringerne kan have på kaffeproduktion. Folk drikker mere kaffe end nogensinde før — 2,25 milliarder kopper om dagen — og verdens samlede forbrug af kaffe stiger med fem procent hvert eneste år.

“Der hænger en mørk sky over hovederne på os,” udtalte Mario Cerutti fra den italienske kaffeproducent Lavazza sidste år på en konference i Milano om kaffeproduktion og klimaforandringer. “Det er er meget seriøst. Klimaforandringer kan få betydelige ugunstige konsekvenser på kort sigt. Det handler ikke længere om fremtiden; det handler om nutiden.”

En temperaturændring på bare en halv grad kan “have en stor effekt på afkast, smag og aroma,” lyder det i rapporten. Stigende temperaturer øger også risikoen for sygdomme og problemer med skadedyr. I 2012 efter en periode med hård regn og usædvanligt varmt vejr udryddede sygdommen bladrust cirka halvdelen af Mellemamerikas kaffeafgrøder, inklusive 85 procent af Guatemalas afgrøder. Borrebillen, et skadedyr der forårsager skader på afgrøder for op mod en halv milliard dollars årligt, og som tidligere kun fandtes i Congo og i lavtliggende områder, har nu spredt sig til højereliggende kaffeproducerende regioner, og bestanden kan potentielt eksplodere i takt med øgede temperaturstigninger.

Lande som Guatemala, Vietnam, Nicaragua og Honduras, der er afhængige af deres eksport af kaffe, kan blive ekstra hårdt ramt. Kaffeproduktionen i Mexico kan være fortid allerede i 2020, og kafferegionerne i Nicaragua vil stort set være væk i 2050. Brasilien og Tanzania vil sandsynligvis også opleve betydelige tab i løbet af de kommende årtier.

Men nogle tab vil kunne balanceres af nye geografiske områder i andre lande, hvor især højtliggende områder i Østafrika, Ny Guinea, Indonesien og i Andesbjergene kan se frem til at få fordel af klimaforandringerne. For de fleste af verdens cirka 25 millioner kaffebønder, hvoraf de fleste driver små kaffefarme, vil det være en svær hvis ikke umulig opgave at flytte produktionen væk fra ækvator og mod højere liggende områder. Det kan tage årevis at få nye kaffeplanter til at give et afkast, og det er noget, de fleste bønder hverken kan eller har råd til at vente på. Kaffebønder forsøger allerede nu at maksimere deres afkast ved at diversificere deres afgrøder, på bekostning fremtidig bæredygtighed.

Men lidt håb er der dog stadig. Et forskningsprojekt fandt ud af, at et stigende CO2-niveau kan øge kaffeplanters afkast. Men det er endnu usikkert, om det også kan gøre op for de mange tab af kultiveringsområder, der vil være resultatet af klimaforandringerne. Indtil videre anbefaler rapporten, at man køber fair trade kaffe, der sikrer producenterne en rimelig pris. Og når du nu alligevel er i gang, kan du jo overveje at droppe kapselkaffe, hvis du bekymrer dig over, hvor meget dit kaffeforbrug påvirker miljøet.