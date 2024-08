Har Diddy virkelig photoshoppet French Montana ud af det her billede?

https://twitter.com/Diddy/status/958184121183895552

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Diddy har allerede et ret ekstensivt cv som musikmogul, entreprenør og besøgende på navneændringskontoret/borgerservice, men nu ser det ud til, at han er klar til at tilføje Photoshop-Gud til sit repertoire.

Den originale Bad Boy populariserede sidste år “Diddy Crop” efter to meget forskellige billeder kom i omløb i kølvandet på Met Gala 2017. Det samme er mærkeligt nok nu sket igen til Grammys – bortset fra at Diddy den her gang slipper afsted med meget mere end bare at trimme et billede. I sidste weekend holdt Diddy en præ-Grammys fest, hvor mange af dem fra din Spotify-playliste var til stede. Et billede af Jay-Z, Kendrick Lamar, French Montana, Nas og Fabolous dukkede i første omgang op på Twitter, før Diddy delte en formentligt redigeret version, hvor Fabolous blev skåret fra, og French Montana, der stod mellem Kendrick Lamar og Nas, blev fuldstændig fjernet fra billedet. Diddy tweetede det photoshoppede billede med teksten “3 Kings! 3 GREAT FRIENDS! Love you guys.”

https://twitter.com/foreversimma/status/958316112998957056

https://twitter.com/Diddy/status/958184121183895552

Hvis du er skeptisk over, om Diddy seriøst ville photoshoppe French Montana, hans trofaste væbner, ud af billedet, får du her begrundelsen for, at det slet ikke er så usandsynligt.

Sidste år postede Kylie Jenner et gruppebillede med sin søster, Kendall Jenner, Travis Scott, Migos, Jaden Smith, Wiz Khalifa og selvfølgelig Diddy. Da Diddy repostede billedet, var det pludselig Jenner-frit, og havde fået hashtaggene: #teamlove #blackexcellence.

https://www.instagram.com/p/BTqC7rFhBbq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_ufi_test

https://www.instagram.com/p/BTvEGMOjn_K/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_ufi_test

Men familien Jenner skal ikke tage deres abrupte exit fra Diddys verden alt for personligt. Han har endda gjort det ved deres storesøster, Kim Kardashian, og Anna Wintour på forreste række til Yeezy Season 2’s fashionshow. Og hvis Anna ikke er sikker, er der ikke nogen, der er sikre.

Damn, Diddy. Bare fortæl dem direkte, hvordan du har det med dem. Men hey, helt seriøst – nogen burde nok lige se til French Montana.