Har du nogensinde set en nøgen krop reflekteret i en vare på eBay?

I 2012 stødte den tyske kunstner Lotte Reimann første gang på begrebet reflectoporn. En trend, hvor folk tager billeder af deres nøgne kroppe som set på blanke, reflekterende overflader af forskellige ting og lægger billederne på hjemmesider som eBay. Så når du trykker dig ind på den flotte skinnende kaffekande, du overvejer at købe brugt, får du en overraskelse i form af noget nøgenhed = refleksionsporno.



Lotte Reimann spekulerede på, om det var en form for ekshibitionisme, eller om det i de fleste tilfælde bare var et uheld. Fænomenet fascinerede hende, og hun ville gerne forstå det bedre ved at tale med folk, som lagde den type billeder ud på nettet. Men efter at have ledt med lys og lygte i to måneder, havde hun fundet masser af refleksionsporno, men ingen, der var villige til at tale med hende om det. Hun havde svært ved at finde det, hun kalder ”en indgang til den verden”, og hun begyndte at overveje, om det overhovedet var virkeligt – at det måske bare var en fiktiv fetich nævnt på en Wikipedia-side uden virkelige udøvere. Derfor besluttede hun sig for at prøve det selv. Hun tog nogle refleksionspornobilleder af sig selv og satte dem til salg på eBay i håb om, at andre refleksionsporno-entusiaster ville kontakte hende. Kort tid efter blev hun informeret om, at eBay havde lukket hendes konto på grund af det ”erotiske materiale”.



Resultatet af hendes eksperiment er et nyt projekt, som har fået titlen ”Reflections—An Unfinished Collection”, som vi viser eksempler fra herunder. Projektet indeholder både hendes egne billeder såvel som dem, hun har fundet online. Indtil videre får ”unfinished” lov til at blive i titlen – det er en reference til hendes fejlslagne forsøg på at finde ud af mere om dette lille, bizarre hjørne af internettet. Men det er også en måde at holde projektet åbent i tilfælde af, at hun skulle få på nye oplysninger.