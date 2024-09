Har du også tømmermænd? Ost er din ven i nøden

Overforbrug er rigtig godt. Uden det ville vi ikke kende til værdien af balance eller harmoni.

Vi er nødt til at få for meget engang imellem. Ikke kun for at bevise over for os selv, at vi kan, men også fordi at det er naturligt for os at give efter og få aflad for vores synder. Selvom jeg ikke opfordrer dig til at drikke så meget, at du ikke kan genkende dine egne fødder, så opfordrer jeg dig til at drikke din egen vægt i alkohol mindst en gang i dit liv.

De fleste mennesker jeg kender – og det siger utroligt meget om mine venner – tilbringer en betydelig del af deres liv med at have tømmermænd. Du kender det godt. Det smertefulde jag, der sætter ind i det øjeblik, man åbner øjnene, og tænder op under en brændende hovedpine, der pulserer fra det bagerste af nakken og helt ud i spidsen af næsen. Man kan ikke huske præcis, hvad der skete aftenen før, men man rammes af små glimt af 50/50 cocktails og den galdeagtige smag af Fernet Branca.

Det er i disse øjeblikke, at det gør ondt at trække vejret; når du diskuterer med dig selv, om du mon kan tage en lille tår vand uden at udskyde en stråle af bræk. Du er ikke helt sikker på, om du kan bevæge dig uden at blive svimmel og dejse omkuld, inden du overhovedet har forladt sengen. Eller sofaen. Eller gulvet. Vi har alle været der, og hvis du ikke har, så vil jeg bede dig om at tage din fordømmende mine andetsteds.

Nå, men det sutter altså røv at have tømmermænd. Efter en enkelt tår af den Ginger Ale, du tror vil være din redning, fyldes din mund af det tykkeste spyt, der føles som om, det kommer direkte fra mavesækken. Bare tanken om en bagel får dine indvolde til at slå knuder. I det øjeblik er ost, det eneste du har brug. Og i rigelige mængder.

Ost siger du? Virkelig? Ja. Virkelig. Ost er fyldt med alle mulige lækre ting: kalcium, enzymer, proteiner. Ost har en fantastisk egenskab, der gør det i stand til at dække ting, så det beroliger din mave. Ost er lavet af mælk, og mælk er godt for dig (det styrker knoglerne og alt så noget). Køer producerer en meget sød og smøragtig mælk, og ost lavet på komælk kan derfor blive helt nødde- og karamelagtig. Tænk på lagret Gruyere eller Comté. Geder producerer en mere frodig, skarp og staldagtig mælk, der kan blive til en fyldig og blomstrende Crottin eller en St. Maure. Fåremælk er fed, og med den kan man skabe uldagtige og blomstrende oste som den utrolige Abbaye de Belloc eller Ossau Iraty. Bøffelmælk er mere yoghurtagtig, skarp og ultra fed, og den skriger bare på at blive forvandet til en cremet og forførende mozzarella.

Så næste gang du vågner op til den velkendte pulserende smerte, der signalerer, at du fik lidt for meget indenbords aftenen forinden, så meld pas på burgeren, der alligevel helt sikkert vil få dig til at ørle. Hent i stedet en stor skive af din favorit ost og gnav din kvalme i graven. En luns af gangen.

Ost kurerer alt. Det lover jeg.