Har Inger Støjberg lige banet vejen for danske rappere på Worldstarhiphop.com?

Som vi tidligere har forklaret, er WorldstarHiphop.com en angstfremkaldende smeltedigel af god musik og rædselsfuld moral. Sidens indhold spænder fra udmærket hiphop til klip med forvirrede crackheads til folk, der overfalder hinanden med skovle – ting, vi typisk ikke gør os så meget i herhjemme i vores danske andedam. Selv om vi også har vores egne rappere, fortabte sjæle og kæmpe røvhuller, som jakkemanden og fodboldtossen. Men nu ser det ud til, at Danmark fået lidt af et gennembrud på den urbane sensationsportal – fra det sidst tænkelige sted. Nemlig udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg (V), der har gjort, hvad ingen danske rappere kunne:



Den uheldige – men unægteligt Worldstar-agtige – hændelse udspillede sig, efter Støjberg og folketingskollega Johanne Schmidt-Nielsen havde besøgt en irakisk familie på Udrejsecenter Sjælsmark fredag i sidste uge.

“Efter vi havde talt med en familie, der er afviste asylansøgere og som skal udsendes af Danmark, kom vi udenfor, hvor omkring 40 mennesker havde samlet sig. Her udviklede situationen sig voldsomt, da gruppen blev meget ophidset. Det hele endte med, at jeg blev evakueret ud af centeret,” skrev ministeren i et opslag på sin Facebook efter optrinet.

Selv for en Worldstar-video er kommentarfeltet her særligt giftigt. Til ingens store overraskelse flyder det over med ignorance og had, der bliver sprøjtet i stort set alle retninger: mod flygtninge, asylansøgere, danskere, Inger Støjberg, Trump, muslimer…

The Danes are the new Nazis … They hate foreigners … Don’t go there with a dark complexion, They have foreigners who have have been their generations who they deport

– Worldstar-brugeren “Luis Burge”

Fuck that whore Inger Støjberg. She puts my beautiful country to shame. This evil hoe is a fascist bitch. She also celebrated throwing immigrants out with a birthday cake. Evil fuckin whore.

– Worldstar-brugeren “HumanLivesMatter”

Det er godt nok ikke den Worldstar-debut, vi som land kunne have håbet på, men muligvis vil det være med til at åbne nationens øjne for, at vi har muligheden for at nå det store udland gennem en af vor tids mest alsidige og sindssyge internetportaler. Måske har vi bare brug for at…polere vores image en smule? Det er på tide at finde en dedikeret Worldstar-minister. Og måske har vi allerede fundet hende.