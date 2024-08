Har vi virkelig brug for en ny musikvideo til Totos ”Africa” med Pablo Escobar i hovedrollen?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Spanien

Det er de færreste, der kan huske den oprindelige video til ”Africa”, Toto-sangen, der for mange er den rendyrkede legemliggørelse af 80’erne. Og hvis vi skal være helt ærlige, så går man heller ikke glip af så meget. Selv om sangen har formået at skrive sig ind i pophistorien – den lå øverst på hitlisterne i sin tid, og siden da har internettet sørget for, at ingen af os nogensinde glemmer den – så er videoen ret banal. Man følger en forsker, der gennemsøger et bibliotek for at finde en bog med titlen Africa, og hele affæren ender med, at en bygning bliver jævnet med jorden, og en masse bøger brændes af. Men I behøver ikke skynde jer over på YouTube for selv at se den, for vi har fundet en vanvidsversion af videoen, der er så uendeligt meget bedre. Den kommer til radikalt at forandre jeres syn på Los Angeles-bandets største hit.

Hold nu godt fast.

Omkring juletid i 1978 påbegyndte Pablo Escobar – en af de mest berygtede narkobaroner i verden (længe før du lærte ham at kende gennem Netflix) – opførelsen af et særdeles ekstravagant bygningsprojekt, nemlig ”Hacienda Nápoles”. Det skulle blive hovedkvarteret for Medellínkartellets smuglervirksomhed og et symbol på den colombianske mafias utrolige rigdom. Villaen havde sin egen landingsbane, en Jurassic Park-agtig zoologisk have med dyr fra hele verden, seks svømmebassiner, 27 kunstige søer, en flyhangar, en helikopterplatform og helt masse andre sindssyge ting. Efter kartellet blev opløst, blev Escobars hus lavet om til en forlystelsespark, der hvert år besøges af tusindvis af colombianere og udenlandske turister.

Derfor giver det selvfølgelig også perfekt mening, at stedet – der er filmisk dokumenteret i optagelser, der ligner en ferie for Esccobar og hans kumpaner – nu er transformeret af genierne ovre på Memes COMCEL 2005 (en latinamerikansk humorgruppe på Facebook) til den mest surrealistiske og absurde inkarnation af Totos klassiker. Det endelige resultat er shitpostingens pendant til en Cadillac, som efterlader et varigt aftryk på mediehistorien med sin gennemgribende galskab og meningsløshed. Bare se engang: