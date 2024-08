Hardcore poppers-entusiaster brygger deres egen mikstur

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien



Jeg er stolt over at indrømme, at jeg er én blandt millioner af homoseksuelle mænd, der elsker små hobbysysler. Jeg bliver helt kulret af en tur på Pinterest. Lave mit eget kaktusbed? Ja mand! Restaurere en gammel lampe med moderne flair? Det kan klares med en tur til isenkræmmeren. Tilberede hjemmelavet isobutylnitrit poppers i et interimistisk laboratorie, mens jeg prøver at undgå at blive forbrændt og pådrage permanente lungeskader? Hmmm!



Som VICEs selvudnævnte poppers-korrespondent har jeg testet en veritabel buffet af forskellige udgaver af verdens foretrukne homodrug. Jeg køber altid poppers gennem de sædvanlige kanaler: Lædershops, pornoudlejningen og onlinedistributører. Det er ret let at få fat på. Selvom poppers teknisk set er ulovligt, så gælder lovgivningen ikke for “VHS rens” eller “duftspray”. I sexforretninger over hele verden finder man bannerførermærker som Rush, Jungle Juice og Amsterdam. Prisen ligger gerne et sted mellem 30 og 130 kroner pr. flaske.



Men selvom mange af mærkerne er internationalt kendte, så kan det tit være lidt af et mysterium, hvad man rent faktisk finder i flasken. Effekten skyldes forskellige former af alkylnitrit (det kan være isobutyl-, amyl- eller isopenylnitrit), men du kommer ikke til at se en standard varedeklaration på poppers i den nærmeste fremtid i for eksempel USA. I hvert fald ikke så længe Trump sidder i det Hvide Hus. Halvdelen af gangene er det, du får, faktisk et kopiprodukt af det der står på flasken. Det er et helt uigennemskueligt marked. Det er bare en af grundene til, at flere hardcore poppers-entusiaster er begyndt at brygge deres egne produkter derhjemme.



Det er skræmmende let at finde opskrifter online, der forklarer, hvordan man fabrikerer poppers selv. Mens nogle brygger eliksiren til eget forbrug, andre brygger for at sælge det online og til homofester. Det er faktisk en super farlig proces, så lad for Guds skyld være med at prøve det her selv. Din indboforsikring dækker næppe konsekvenserne.



Julian Bendaña har grundlagt den populære Facebookgruppe “VHS-rensningsentusiasterne.” Han havde en drøm om at brygge sin egen “VHS rens” i forbindelse med et kunstprojekt, og derfor begyndte han at researche forskellige metoder – alt fra at markedsføre andres produkter til at lave sit eget. Til stor glæde for homomiljøet valgte han den sidste løsning og lancerede tidligere på året Double Scorpio sammen med sin kæreste, der er biokemiker. Med Julians gåpåmod og kærestens evner begyndte de to at udvikle den perfekte mikstur.



Som det ofte er tilfældet med små foretagender i opstartsfasen, løb de to hurtigt ind i problemer. Julian fortæller, at hans kæreste blandt andet fik forbrændinger på benet, og den første portion udviklede sig kun til en rød, ildelugtende gas. Men til sidst fik de alligevel det hele til at gå op i en højere enhed.

“Da vi først fandt den rette formel, måtte vi også prøve produktet,” skriver Julian. “[Min kæreste] åbnede sig som det Røde Hav under Moses’ stav, og så vidste vi, at vi var klar til at markedsføre det.” (Jeg tror Julian mener, hans kæreste begyndte at fungere optimalt for en GoVideo DDV3110 Dual Deck 4-Head Hi-Fi-videoafspiller.)



Da alt var på plads, begyndte de at sælge deres unikke “fra gård til natklub” Double Scorpio “rensevæske” til homofester, på læderbarer og online med planer om at udvide forretningen med en pop-up-bod ved et lokalt orgie.



Andre hjemmebryggere foretrækker at forblive anonyme på grund af den juridiske gråzone produktionen falder ind under og af frygt for, at deres arbejdsgivere skal opdage deres semi-lovlige sidegeschæft. En Redditor, der kalder sig “E”, fortæller, at han begyndte at producere poppers, fordi han var træt af den svingende kvalitet– han bemærker dog, at han har en laborantuddannelse samt adgang til laboratorieudstyr, hvilket uden tvivl gør processen lettere og mere sikker. “Effekten varierer fra flaske til flaske, og jeg begyndte kun at opleve et head-rush, med de flasker jeg købte, uden den libido-fremkaldende effekt, man leder efter,” siger han. “Selv mærker, jeg tidligere havde haft succes med, var begyndt at blegne i effekt.”



I begyndelsen var han meget forsigtig med at producere poppers. “Det bør enhver, der arbejder med farlige og brandbare kemiske forbindelser uden den rette erfaring, være,” siger han. “Man kan sagtens ende med at besvime i en sky af gas.” Efter tre forsøg fandt han endelig den rette formel og producerede en portion poppers.



Han fortæller, at der ikke er noget unikt ved hans formel, der adskiller den, fra det man køber i forretningerne eller online – hans mål er at producere et produkt, der minder, om det man får fra de store, kommercielle laboratorier. Og selvom han har haft held med hjemmebryggeriet, så “er det ikke noget, jeg vil anbefale folk at gøre med en stavblender ude i garagen,” siger han. “Jeg har kun haft et uheld, der kunne have gået galt. Jeg tilføjede syre til en blanding, der var alt for kold, og derfor boblede blandingen over og spildte ud af karret.” Han fortæller, at det lykkedes ham at få luftet ud i tide, og han var “aldrig i nogen rigtig fare.” Det er dog stadig lidt skræmmende!



Hvor E var motiveret af den dårlige produktkvalitet, så er det prisen på poppers, der drev en anden Redditor (hvis brugernavn er “popperpig”) til at lave sit eget produkt. Modsat Julians spirende forretning, så er popperpig kun interesseret i at lave poppers til eget forbrug. Han indrømmer dog, at han sommetider udveksler poppers med en gammel ven, der også laver sin egen bryg. “Engang i mellem bytter vi pop,” skriver han. Det er noget nær den mest hjertevarmende historie, jeg har læst. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at de er som Brokeback Mountains Jack og Ennis i det 21. århundrede, der sender hjemmelavede poppersprøver til hinanden i stedet for postkort.



Selvom jeg bestemt er nysgerrig, så er jeg stadig betænkelig ved at bevæge mig ud i poppers-hjemmebryggeriets fagre verden. Når man hører, at erfarne kemikere som E og Julians kæreste også har uheld, får jeg ikke ligefrem lyst til selv at kaste sig ud i det. Der, hvor jeg bor, kan man købe poppers relativt billigt, og da jeg stadigvæk ikke engang kan dosere en sangria uden at vågne op med voldsomme tømmermænd, tror jeg, at jeg holder mig fra at lege med farlige kemikalier. Hvis Bill Nye the Science Guy havde lavet et program om processen, da jeg var barn, ville jeg sikkert have råd til at betale mine forældres huslån af i dag. Men hvorom alting er, så er poppers let at finde online. Med mindre du er vildt opsat på at blive dronningen af homo-Etsy, så overlad produktionen til de professionelle.