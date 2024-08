HBO giver os irriterende vag antydning om, hvornår ‘Game of Thrones’ er tilbage

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Holdet bag Game of Thrones blev godt nok færdige med at filme den ottende og sidste sæson tidligere på måneden – inklusiv en 55 dage lang kampscene – men der er stadig ingen officiel udmelding om, hvornår vi kan få lov til at se den. Det eneste, vi ved om mulig premiere for de seks sidste afsnit, (ja, det er kun seks afsnit i den her sæson af en eller anden grund) er, at de kommer “engang i 2019”.

Men alle de fans, der slet ikke kan vente med at se Jon Snow smadre The Night King, eller hvad der nu kommer til at ske, fik deres første hint onsdag. Under et arrangement for Television Critics Association forbarmede de nådige overherrer fra HBO sig over de mange GOT-seere, der sidder på kanten af stolen, desperate efter nyt om den længeventede, sidste sæson. Hvordan gjorde de det? Ved at skære det massive årelange vindue, der er “engang i 2019” ned til kun seks måneder.

HBO’s programchef Casey Bloys bekræftede, at den sidste sæson vil ramme skærmene i “første halvdel” af 2019, fortæller Entertainment Weekly. Det vil sige, at den nye sæson måske kommer i løbet af foråret eller sommeren, i en af de seks måneder, på en af de første 181 dage i 2019. Skønt.

Vi skal huske, at næsten alle de tidligere sæsoner af Game of Thrones er kommet ud i marts eller april, så det er sandsynligt, at det samme vil ske med den sidste sæson. Desuden kunne Metro UK tilbage i januar fortælle, at Maisie Williams havde sagt i et interview , at ottende sæson ville komme i april 2019, selv om hun senere tweetede, at hun ikke var blevet citeret korrekt. Måske var den dato rigtig nok, og hun prøvede bare at trække det tilbage, fordi hun kom til at dele noget reel information?

Det er desværre bare spekulation. Indtil videre ved vi ikke andet end, at et sted mellem januar og juni 2019 får vi afgjort Westeros’ skæbne. Det kan være om seks måneder eller otte måneder eller ni – men i det mindste kommer det til at ske.

I mellemtiden ser det ud til, at en anden serie baseret på en bog af George R.R. Martin, nemlig Nightflyers, vil se dagens lys i efteråret, men den trippede rum-gyser kan næppe udfylde det gabende hul på størrelse med en drage, som Game of Thrones vil efterlade i vores hjerter. Så er det godt, at HBO er i gang med at udvikle en række spinoffs, blandt andet en forhistorie om en meget dyster tid i Westeros’ historie. Ifølge Bloys vil de begynde at filme den serie i “starten af 2019”, hvad end det så betyder.