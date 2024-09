Helstegt blomkålshoved med tahini, halloumi og granatæble

Portioner: 4

Forberedelse: 30 minutter

Total: 45 minutter

Ingredienser

1 helt blomkålshoved, uden blade

lav skhoug:

1 Birds-Eye chili

3 fed hvidløg

1 bundt koriander

1 bundt persille

2 tsk salt

et par isterninger

2 spsk god olivenolie

lav tahini:

200 g tahini

1 tsk hvidløgpuré

2 spsk citronsaft

10 spsk koldt vand

1 spsk god olivenolie

1 tsk salt

garniture:

halloumi, efter behov

granatæblekerner, efter behov

ristede pinjekerner, efter behov

Vejledning

1. Først skal du lave skhoug. Skyl og tør alle urter grundigt. Hak dem med stilk, rødder og det hele!

2. Hæld is, chili, hvidløg og salt i en blender. Blend. Tilføj urter og olivenolie og blend igen. Smag til.

3. Nu skal du lave tahini. Hæld tahini, salt og hvidløgspuré i blenderen.

4. Mens du blender, skal du langsomt tilføje citronsaft og vand. Til sidst tilføjer du langsomt olivenolie og blender, indtil det er helt optaget i blandingen.

5. Til sidst forbereder du blomkålshovedet. Smid et helt blomkålshoved i kogende vand i to minutter. Tag blomkålshovedet op af vandet, og læg det på et stykke bagepapir. Skær blomkålshovedet ud i fire stykker, så indersiden af blomkålen bliver synlig.

6. Krydr med salt, peber og olivenolie. Steg det i ovnen ved 220°C i 20-30 minuter, og sørg for at vende blomkålstykkerne, når halvdelen af tiden er gået.

7. Når blomkålet er godt stegt, overhælder du det med skhoug, tahini, granatæblekerner og ristede pinjekerner.

Fra Chef’s Night Out: Fat Pasha