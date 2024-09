Her får du hemmeligheden bag de saftigste svinekoteletter

Vi kan lige så godt lægge kortene på bordet. Gris er lækkert i alle dets mange afskygninger. Det er også pænt svært at forkludre en kotelet, men når det så alligevel sker, er årsagen oftere dovenskab eller manglende kunnen.

Men det skal ikke være grunden til, at man ikke løfter sin madlavning til et højere niveau, hvis man kan gøre det både hurtigt og nemt. Og det kan man. Ved at sprænge kødet. Cara Nicoletti – slagter, bager og forfatter – ved om nogen, hvordan man salter og sprænger kød.

Videos by VICE

Du tror måske ikke på vores salt-prædiken? Nicoletti siger: “Mange tror, at det med at sprænge kødet er sådan noget, man skal være kok for at kunne lave, men i virkeligheden er en saltlage bare saltvand. Kød er muskler. Muskler er lavet af de hersens lange fibre, og når vi tilbereder kød, bliver fibrene spændt, og på den måde presser de saften ud af kødet. Ideen med en saltlage er, at man tilføjer saft til kødet, så det ikke forsvinder, når man tilbereder det. Og så krydrer det også godt ind i musklerne.”

Man kan også tørsalte sine koteletter. Her får du Nicolettis opskrift på en simpel tørsaltet svinekotelet, der – bortset fra selve koteletterne og en smule olie – kun består af tre ingredienser. Tre ingredienser er simpelthen alt, der skal til, hvis man vil lave perfekte koteletter.

Salt blot koteletter og stil dem i køleskabet. Dagen efter stiller du koteletterne i ovnen ved lav varme, efterfulgt af et par minutter i en varm støbejernspande. Når du tager en bid af det fabelagtigt velsmagende og saftige resultat, vil du blive taget på en rejse til svinets Shangri-La.

Kom du derfor bare i gang med at sprænge.