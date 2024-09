Sådan laver du en prisvindende pornofilm

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE US

Nu er det igen blevet tid til at hædre årets største filmiske bedrifter. Et eller andet sted sidder en jury bag lukkede døre og beslutter hvilke cinematiske triumfer, der skal modtage branchens største ærespris. Ja – AVN (Adult Video News) Awards bliver endnu engang afholdt i Las Vegas, og i modsætning til Oscaruddelingen er det her kvinderne der er bedst repræsenteret.

Jeg arbejdede for Larry Flynts skateboardmagasin Big Brother i starten af 90’erne, og har på den måde fået den del venner i pornobranchen gennem årene. Og selvom mange af disse venner har vundet priser for deres prægtige skridtmotorik, har jeg alligevel aldrig helt fattet, hvad der gøre nogle pornofilm værdige til at modtage priser. I min naivitet antog jeg bare, at det var et noget-for-noget system, og at den eneste sikre vej til en nominering gik gennem AVN-komiteens bukser. Men i virkeligheden er prisuddelingen baseret på et fair og demokratisk stemmesystem udført af et panel af mænd og kvinder, som har binge-watchet sexscener i ugevis, mens de har mæsket sig i et uendeligt forråd af snacks og diskuteret de kunstneriske nuancer i anal- og BDSM-scener.

Jeg tog en snak med seniorredaktøren for AVN, Peter Warren, som er ansvarlig for nomineringerne for bedre at kunne forstå stemmeprocessen og for at få at vide præcis, hvor mange blowjobs der skulle til for at overbevise komiteen. (Spoiler: Svaret er nul.)

VICE: Jeg vil virkelig gerne vide, hvordan man bliver nomineret og vinder en pris. Som udefrakommende kunne man let antage, at et blowjob ville sikre popularitet hos dommerne. Er det tilfældet?

Peter Warren: Nej, desværre. Hvis bare det var så let. Jeg mener, jeg er kun én mand, og vi er en jury bestående af omkring ni personer, som mødes i flere uger i træk. Vi havde fem uger i år med filmvisninger og intense diskussioner, inden vi kunne udvælge de nominerede i hver kategori. Og når vi så kommer ud på den anden side af det helvede, offentliggør vi de nominerede for verden. Der er en lidt større vælgerskare fordelt over hele landet. Den er lidt mindre i år, end den har været før i tiden, men der er omkring 23 stemmeberettigede eller noget i den stil. Alle de nominerede film bliver sendt ud til alle vælgerne. De har deres egne unikke kodeord til en privat hjemmeside, hvor stemmeafgivelsen foregår. Den med flest stemmer vinder.

Hvilke kriterier fokuserer I på, når I udvælger de nominerede?

Det er svært at svare på. Vi prøver at dele det lidt op i starten. Vi har allesammen en speciel genre, som vi er særligt interesserede i eller er eksperter på, så vi siger, “Okay, du tager BDSM-filmene, og så tager jeg pige/pige filmene.” Til sidst gennemgår vi dem allesammen i gruppen, og det er en meget demokratisk proces. Nogle gange bliver der kastet med ting, men på en eller anden måde får vi det indsnævret til de endelige 15 nominerede i hver kategori.

Sidder I sammen i ét lokale og ser filmene ?

Ja.

Stillbillede fra ‘The Turning’ via Girlsway/Girlfriends Films



Hvordan fungerer det? Er der popcorn?

Der er snacks. Der er virkelig mange snacks. Lokalet flyder ret hurtigt over med snacks, men den eneste frynsegode er, at vi får serveret frokost hver dag. Vi bliver virkelig trætte af at se på hinanden, efterhånden som ugerne går. Vi har allesammen været en del af AVN i mange år, så vi kender hinandens små særheder, og hvad vi godt kan lide hver især. Alt i alt er vi allesammen virkelig stolte af at være en del af det.

Er der nogensinde en, der har hevet pikken frem og er begyndt at spille den af imens? Også bare som en joke?

Nej. Det ville folk virkelig ikke sætte pris på.

Har du ikke brug for en pause efter at have set porno i flere uger i træk? Bliver du træt af det?

Man har helt klart brug for en pause, ja. Heldigvis er det altid planlagt sådan, at vi offentliggør nomineringerne lige inden Thanksgiving, så man får en lille ferie til Thanksgiving. Men bagefter er det tilbage i møllen, for så begynder vi at stemme. Afstemningen tager omkring en måned.

Stillbillede fra ‘Wanted’ via Wicked Pictures/Adam & Eve

Du nævnte, at alle har deres speciale eller en kategori, som de foretrækker. Du er for eksempel pige/pige eksperten. Hvad kigger du på hos de nominerede?

Det er ikke raketvidenskab: Lækre piger der kan lide det, de gør. Jeg er meget stærkt imod, at man bruger legetøj. Jeg synes det er blasfemisk at bruge legetøj i en lesbisk scene. Jeg bliver tit anklaget for at tænde på ting, som er ikke er ægte lesbisk, men det er jeg ikke enig i. Jeg har ikke lyst til at se på piger, som helt tydeligt kun er der for pengenes skyld. Jeg vil gerne kunne mærke, at de nyder det.

Der er flere ekstreme sexakter i videoerne i dag, end der var for 10 år siden. Har man større chance for at vinde en Årets Performer pris, hvis man udfører de her ekstreme handlinger, eller handler det mere om stilen og passionen, som de viser på skærmen?

Det går op og ned med den slags. Da jeg startede i sin tid, var der en meget ekstrem periode i gang, og så stilnede det lidt af. Nu er det begyndt at blive mere ekstremt igen. Firmaerne er i meget skarp konkurrence med hinanden, fordi der er så mange piger og så meget indhold derude, at de er nødt til at gøre noget for at skille sig ud. I nogle tilfælde er det efter logikken ‘jo mere ekstremt jo bedre’. Det fanger helt sikkert vores opmærksomhed, ingen tvivl om det. Jeg tror, det kommer lidt mere an på deres overordnede karriere, om det bringer dem tættere på en nominering eller ej, fordi vi kigger på alt, hvad de gør, og ikke kun én ting. Hvis en piges eneste trick er at stikke verdens største objekt op i røven i alle de scener, hun laver, så fremviser hun ikke den store alsidighed. Og igen – nyder hun det? Vi kan godt lide at se, at pigerne virkelig vil opnå noget, og at de virkelig er passionerede omkring at etablere sig og blive nominerede. Vi vurderer nok dem, som virkelig, virkelig gerne vil vinde en pris højere end dem, som bare siger, “Fuck priserne. Det betyder ingenting. Det er bare en brevvægt.”

Riley Reid. Billede via Tushy.com/Jules Jordan Video

Kan en scene, som kun er på nettet, blive nomineret, eller er det en fast regel om, at det kun er scener, der bliver distribueret på DVD, som kommer i betragtning?

Vi er begyndt at udvide feltet. Vi har lavet en ret stor ændring i år. For første gang har vi udvidet vores fire største sexscenekategorier og gjort plads til, at scener fra nettet også bliver taget i betragtning i de fire kategorier. Næste år, når folk har opdaget, at vi annoncerer vinderne og siger “Det her er en scene fra sådan-og-sådan.com” og ikke fra Gangbang Me 2 filmen, så tror jeg, at vi bliver overvældet af en million scener fra nettet. De bliver ikke særlig sjovt for os, men det er den verden, vi lever i nu.

Hvis du skulle give et bud, hvem tror du så vinder Årets Performer i år?

Det er faktisk en virkelig svær en at vurdere, for der er nogle virkelig stærke kandidater i år. Jeg tror helt sikkert, at det står mellem Adriana Chechik, Riley Reid og Carter Cruise. Jeg tror det er ‘de store tre’.

