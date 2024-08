Hemmeligheden bag et solidt bollevenskab

Denne artikel er oprindeligt udgivet af BROADLY USA

Sexklummeskribenter og hjerteveninder verden over siger, at hemmeligheden bag et succesfuldt forhold som bollevenner – med regelmæssig, uforpligtende sex – er helt at holde sig fra det. Ifølge en undersøgelse foretaget af Archives of Sexual Behavior, så er det lidt mere kompliceret.

Videos by VICE

Som med alle andre ting i livet er der fordele og ulemper ved at bolle med en god ven. Forskerne bag undersøgelsen fremhæver blandt andet, at “det positive er regelmæssig sex uden forpligtelser, mens det negative er følelsen af at blive bedraget, uoverensstemmelse i forhold til forventninger og dårlig kommunikation.”

For bedre at forstå, hvordan de forskellige aspekter ved forpligtelse påvirker et seksuelt forhold mellem venner, bad forskere 171 forsøgspersoner (hvoraf 118 var kvinder), der havde haft en bolleven inden for det foregående år om at deltage i undersøgelsen. De fokuserede på to sider af funktionaliteten i benævnte type forhold: Hvorvidt folk mente, at deres forhold var en positiv oplevelse (det, der i undersøgelsen kaldes “forholdsjustering”) og graden af seksuel tilfredsstillelse.

Deltagerne blev spurgt, hvor meget de stolede på deres bollevenner, og hvor tilfredse de var med deres sexliv. De skulle også give karakter på en skala over, hvor enige de var i udsagn, der vurderede, hvor forpligtende et forhold var på parametre som identitet, selvopofrelse og muligheden for at opsøge andre partnere. Udsagnene lød blandt andet: “Jeg tænker mere på, hvordan ting påvirker ‘os’ som et par i forhold til, hvor meget ting påvirker ‘mig’ som individ”, “Jeg kan godt lide at ofre mig for min bolleven”, og “Jeg ville have svært ved at finde en passende bolleven, hvis mit nuværende forhold sluttede.”

Forskerne kunne konkludere, at unge mennesker, der opførte sig, som om de var i et fast forhold, ofrede sig for forholdet og brugte mindre tid på at lede efter andre partnere, generelt var mere tilfredse med bollevenskabet. Men da man undersøgte andre variabler, viste det sig, at den eneste “sikre indikator” på, at man er tilfreds med et sådan forhold, er, i hvor høj grad man er okay med at gøre noget for en anden.

“Det viser, at man er mere investeret i forholdet,” siger Jesse Owens, der leder psykologiafdelingen ved University of Denver og er hovedforfatter på undersøgelsen. “Når folk har den indstilling, plejer det at være lettere at have en bolleven. Når man er villig til at ofre sig for en bolleven, er det den samme funktion, der gør sig gældende som i et almindeligt venskab.”

Undersøgelsen påpeger også, at der kan opstå “konflikt” mellem bollevenner, hvis ikke begge parter er på samme niveau i forhold til forventninger. “Resultaterne viser, at det er vigtigt for unge mennesker at være bevidste om det niveau af forpligtelse, de indlader sig på i sådan et forhold,” skriver man i undersøgelsen. “Vores forskning sætter fokus på at tilfredsstillelse under forudsætning af personlig opofrelse spiller en stor rolle for forholdsjusteringen. Derfor skal unge mennesker holde sig for øje, hvor investerede de er i forholdet.”

Ifølge Jesse Owens tidligere forskning på området håber 25 til 40 procent af unge, der har en bolleven, at forholdet udvikler sig til mere end det. Omkring 20 procent af forholdene udvikler sig til mere, og som oftest bliver folk ved med at være venner, selv efter den seksuelle del af forholdet er afsluttet.

“På baggrund af vores forsøgspersoner kan vi se, at bollevenskabet er en mere nuanceret størrelse end fordommene om, at det er en overfladisk og selvcentreret tendens,” siger Owen. Det er ganske almindeligt, at unge mennesker har bollevenner, fortæller han, og “det er ikke nødvendigvis en erstatning af et fast forhold, men noget, der har den samme funktion. Det er en anden form for forpligtelse – en anden form for dating.”