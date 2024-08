Her er 12 af Mariah Careys mest uimponerede øjeblikke

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Mariah Carey er en diva i verdensklasse, der over sin 30 år lange karriere har rejst jorden rundt flere gange, end de fleste af os har prøvet. Hun har lavet film. Hun har optrådt i Vegas. Hun har lavet parfume. Hun har bogstaveligt talt prøvet det hele. Det er svært at forestille sig, hvad der skal til for at imponere et menneske med så omfangsrigt et cv. Hun håndterer skænderier med stil. Hun jokede med Eminem, da han opførte sig som en jaloux ekskæreste i 2009. Hun kastede sig gladeligt ud i en kontrovers med Nicki Minaj foran kameraerne under sæson tre af American Idol, der nær havde udviklet sig til en kamp på liv og død. Hun nægter at overhovedet anerkende J-Los eksistens. Mariah er ikke til at overraske.

Videos by VICE

Grunden, til at jeg tager fat i det her emne, er, at jeg for nylig så et ret sjovt Mariah-meme poppe op på mit Twitter-feed. Det er et billede fra Careys luksuriøse Instagram-konto. Det er et billede af Mariah taget på hendes fødselsdag. Hun holder et glas champagne i hånden, mens fyrværkeri går af i baggrunden, og hun udviser cirka et gram begejstring over hele situationen. Fyrværkeri, fødselsdage og champagne plejer at være sjove ting! Jeg gravede lidt dybere i Mariahs Insta-billeder og fandt ud af, at der var et tydeligt mønster at spore. Måske har Mariah Carey bare set så meget af verden, at intet imponerer hende længere. Men hvor dybt stikker det her? Lad os se engang.

Her er Mariah uimponeret over en kæmpe bamse

Her er Mariah uimponeret over et juletræ

Her er Mariah uimponeret over den legendariske Elton John

Her er Mariah uimponeret over en koalabjørn

Her er Mariah uimponeret over nogle blomster

Her er Mariah uimponeret over Bravos Andy Cohen

Her er Mariah uimponeret over sin eksmand, tv- og filmstjerne Nick Cannon

Her er Mariah uimponeret over Katy Perry



Here is Mariah unimpressed by the Hollywood Walk of Fame



Her er Mariah uimponeret over Hollywoods Walk of Fame



Her er Mariah uimponeret over et studie



Her er Mariah uimponeret over en videoreklame for sit eget album ‘Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse’ på Times Square i New York



Vi elsker dig, Mariah!