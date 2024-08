Her er 12 ekstremt alternative bud på Danmarks næste statsminister

Hvem skal redde os?



Meget tyder på, at det snart er blevet den tid igen. Tid til at tage en aktiv del i vores allesammens danske demokrati ved at stimle sammen med en håndfuld tilfældige danskere, du ikke vidste, du boede i nærheden af, på en folkeskole, du ikke vidste lå lige rundt om hjørnet fra din lejlighed. Men intet er, som det engang var. Udsigten til folketingsvalg er endnu mere uoverskuelig og dystopisk, end den plejer at være. Ignorance, misinformation, xenofobi og god, gammeldags apati har reduceret vores vestlige demokratiske storebrødre i EU, USA og Storbritannien til et bundløst sort hul af forvirring, pigtråd og mistillid.

Også herhjemme er vi langt om længe blevet trætte af at stille os tilfredse med en af de samme gamle, trætte valgmuligheder. Rød eller blå. S eller V. Mette Frederiksen eller Lars Løkke. En Norstat-måling foretaget for Jyllands-Posten og Altinget viste nemlig tidligere på ugen, at 31 procent af danskere gerne vil stemme nogen ind på statsministerposten, der ikke er Løkke eller Frederiksen. Af de 31 procent peger henholdsvis 17 og 12 procent på Kristian Thulesen Dahl og Pernille Skipper. Men næsten halvdelen af dem ved ikke, hvem den tredje kandidat overhovedet skulle være.

Danskerne er altså klar til at gøre op med de utilstrækkelige valgmuligheder. Men som neo-fascistiske demagoger rundt omkring i verden har brugt de sidste fem-ti år på at understrege, kan det forkerte valg af statsleder føre alle mulige afskygninger af Helvede med sig.

Til næste valg er der faktisk alternativer til de to store statsministerkandidater, der har meldt sig på banen. Men desværre er de ikke alternative nok. (Sorry, Uffe Elbæk.) I stedet er det tid til Danmarks Moment of Trump. Det tidspunkt, hvor vi lukker øjenene og peger på en popkulturel personlighed, vi alle sammen følger på sociale medier, som statsleder. Og kan vi danskere ikke vælge en kendis, bedre end Trump, Løkke og Frederiksen tilsammen? Vi tror det.

Derfor indstiller vi her nogle mulige kandidater til statsministerposten, der kunne have mod på jobbet og ikke mindst de egenskaber, der skal til, for at føre os ud af mørket og gøre Danmark great igen.

Lukas Graham

Det er 2018, så helte kommer ikke længere i kapper og meggings, men i forvaskede undertrøjer og BLS-kasketter. Selv om han er en mand, hvis sange om at være fuld om morgenen og engang at have været et syvårigt barn har givet ham stærkere international appeal end Løkke, Frederiksen, og ja, hele vores Folketing tilsammen, er Lukas Graham Forchhammer stadig folkets mand. Det beviste han forleden, da han gik på Twitter for at give sin mening til kende i sagen om taxaselskaber, hvis priser forventes at nå fuldstændig urimelige højder over jul og nytår:

Drop taxa hen over jul og nytår. Metro, bus og tog kører så dejligt. Og rejsekortet? Det er nemt at ha med og fylde og❤️ — Lukas Graham (@LukasGraham) November 27, 2018

Sikke en kandidat. Han er vellidt, i øjenhøjde med vælgerne og ikke bange for at give fingeren til de sure taxachauffører, der glor bittert på dig, selv om du rent faktisk finder overskuddet frem til at spørge ind til, om de har haft en “travl dag” og om du må “skifte radiostationen” og “ryge herinde”, mens du lader dem fragte dig hjem fra byen til en helt sindssyg overpris klokken 5 om morgenen.

Bjørn “Shamba Shambs” Hajk

Selv om Lukas Grahams tweet gør ham til et varmt emne som første christianit på statsministerposten, er der en anden Staden-kriger, der måske er et endnu bedre bud. Vi taler selvfølgelig om manden bag Instagram- og Facebook-siden Shamba Memes. For selv om det er dejligt med en statsleder, der kan begå sig i udlandet, må vi også indse, at dansk Twitter er et sted, hvor politikere, journalister og et par kendisser flokkes for at tale om dem selv, uden at nogen andre kigger med. Vores statsminister skal være relaterbar, og hvilket bedre værktøj at gøre det med end dank memes? Selv om vi alle sammen gerne vil være stærkt engagerede, Weekendavisen-læsende, Deadline-kiggende, 24Syv-lyttende super-borgere, har de fleste af os nok brugt mere tid på dank memes end politiske debatter det sidste år.



ZK

Kandidaten fra Ishøj kæmper for socialt belastede boligområder og ekstrem fleksibilitet i våbenlovgivningen. Og friheden til at kunne zum, zum, zum, lave penge, lave penge, boom, boom, boom – hvilket altså vil sige en radikal, to-delt neoliberalistisk kombination af at give markedet friere tøjler end nogensinde før og samtidig ophæve fartgrænserne på alle motortrafikveje i danske udkantsområder. Du kan være for eller imod det, men ZK har de unges stemmer, og sidst vi tjekkede, er det dem, alle kæmper om.



Rikke Gøransson

Som udgangspunkt skal politikere altid være klar til at stå på mål for deres beslutninger og udtalelser, når kritik hagler ned over dem fra nær og fjern. Men tænk, hvis vores kommende statsminister var fuldstændig immun over for tvivl. Hvis hun kunne styre hele landet med sporadiske breve, der indeholdt tilsyneladende arbitrære, men strikse instrukser. Så kunne vi pludselig droppe alt vores stress over, om politikerne nu arbejder for vores interesser, og i stedet tænke på vigtigere ting som at ‘redde vores egen røv’ og ‘ikke at være på badeferie inde på hotellet’. Er du træt af hele tiden at betvivle vores politikere, fordi du rent faktisk stadig føler, du har noget at skulle have sagt? Så #StemGøransson2018.



Svindler-Britta

Vi må efterhånden erkende, at vi lever i en verden, der er gearet omkring, at vi allesammen snyder hinanden stort set hele tiden. Så hvorfor ikke have en inside woman på statsministerposten? Hun ved trods alt, hvor vi skal kigge henne, når milliarderne begynder at liste ud af statskassen. Alternativt – hvordan har vi det med Stein Bagger? Kunne det måske være en nemmere pille at sluge, hvis Britta-såret stadig er for åbent?

Hende der bartenderen, der sagde op på Vega, fordi Vega bookede 6ix9ine

Det kan være, at hun stadig leder efter et nyt arbejde. Men bartender-embedet og statsministerembedet er to vidt forskellige ting, vil du sikkert sige. Er de nu også det? Du skal hele tiden forholde dig til røvhuller og lytte til folks problemer og, vigtigst af alt, have evnen til at sige fra over for folk, der bare skal fucke af. Det virker måske som en dråbe i vores Limfjord af politiske udfordringer at få forvist 6ix9ine fra landet for evigt, men vi har efterhånden slået fast, at den danske befolkning er helt vildt optaget af at holde en stram udlændingepolitik. Så hvad med, at vi fokuserer på nogle af de rigtige kriminelle og ikke at holde folk i nød ude af vores velfærdsstat?



Lars H.U.G.

“Jeg holder ikke med nogen bestemt. Jeg holder med dem, der bliver undertrykt. Ofrene i krig er altid civilbefolkningen,” har den 65-årige danske rockstjerne, der er sejere end alle vores fædre tilsammen, engang udtalt. Og selv om det måske kan virke som nogle lidt for bløde værdier at gå til valg på, har en måling for Berlingske vist, at forsvars- og sikkerhedspolitik er et af de nederste punkter på danskernes politiske prioritetsliste. Samtidig ved vi, at Huggen er klar til at arbejde for sexarbejderes rettigheder. Så hvorfor egentlig ikke?

Hvorfor have en regering, der kun er på 24/7? Bob Fiskekutter som minister for fiskeri og ligestilling, tak.

Mor Jane fra Café Viking på Nørrebro

Det kan blive vores allesammens held, at den åbenmundede bodega-mutter fra Nørrebro går på pension om lidt. For så kan det være, at vi kan overtale hende til at fortsætte sin stramme linje over for bandemedlemmer, der prøver at afpresse hårdtarbejdende borgere, fra et højere embede. Hvem ved – det kan være, hun også kan få styr på vores retssystem, så det ikke længere er langt federe at være i fængsel end i husarrest.

Den her version af Jokeren

Jes, vi kan.

Realistisk set Socialdemokraternes bedste håb.

Et hologram af Natasja

Realistisk set vores alle sammens bedste håb.