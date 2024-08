Her er 15 bud på en ny nationalsang, der ikke er Volbeat

De sidste par dage har Danmark for én gangs skyld haft noget at fejre, som ikke var juleaften, eller at det er den tid på året, hvor vi får penge tilbage fra SKAT. Lidt over 110 år efter at have velsignet verden med sporten håndbold, formåede Mikkel Hansen og resten af hans rød/hvide Nutella-slæng af et herrelandshold at hive VM-trofæet med hjem. Og fordi atletisk succes på internationalt plan er noget, vi plejer at skulle vente et par generationer på, med mindre vi vil ydmyge os selv ved at lade, som om vi faktisk følger med i obskure OL-discipliner som curling og bordtennis, var det En Anledning™️. Det betød tårevædede, patriotiske scener ved kongrescentret i Herning og på Rådhuspladsen i København, stolte forældre og begejstrede børn og mere fædrelandskærlighed end til et DF-årsmøde. Men desværre belyste fejringen også en skyggeside af vores nationale selvforståelse: sidestillingen af dansk succes med… Volbeat.

Sangen “For Evigt” fra dansk musiks svar på den røde pølse. Det folkekære rockband fra Ringsted, der har turneret med Metallica og i en længere årrække formået at gøre samtlige bogstaver i alfabetet til vokaler, er på en eller anden måde blevet Danmarks nye nationalsang. Helt uden en afstemning – lidt ligesom dengang offentlighedsloven blev vedtaget. Men fordi national stolthed tydeligvis er vigtigere for os end politisk transparens, vil vi invitere landet til lige at tænke sig om en ekstra gang.

Og fordi det her trods alt stadig skal forestille at være en demokratisk nation, har vi her samlet 15 alternative valgmuligheder, der kunne være værd at overveje, før vi pludselig danser rundt om vores juletræ til “Maybellene i Hofteholder” og skifter “I østen stiger solen op” ud med “A Warrior’s Call” til morgensamlinger på landets efterskoler.

Bro – “Sydpå”

Hvis det er godt nok til Paradise Hotel, er det godt nok til Danmark – som Amalie Szigethys diverse “karrierer” har understreget. Og så er det på tide at opdatere de der oehlenschlägerske linjer om vores kærlighed for brede bøge og bølgebrus. Hvad står vi mere sammen om, end vores fælles lyst til at skride fra vores kolde, regn-, sne- og sludbefængte land en gang imellem?

Basshunter – “Boten Anna”

Okay, ikke et dansk nummer, men hør mit argument: Alle kender den. Jeg vil vædde med, at du kan synge mere af den her Basshunter-sang, som vistnok handler om en båd eller en robot, end du kan af “Der er et yndigt land”. Og hvilken bedre hymne til at fejre, at vi alligevel snart generobrer Skåne fra svenskerne?

Natasja – “Gi’ mig Danmark tilbage”

Natasja Saads anti-Faderhuset, anti-apatiske hymne er både pro-Danmark, nem at synge med på og mere aktuel end nogensinde før.

Major Lazer & DJ Snake ft. MØ – “Lean On”

Nåh ja, kun vores nok mest streamede kvindelige musiker nogensinde med sin mest streamede sang nogensinde, der synger om Danmarks udenrigspolitik siden 2. Verdenskrig. Hvad kunne være mere dansk?

“I kan ikke slå os ihjel” fra Christianiapladen

Hvorfor dog ikke kombinere fædrelandskærlighed med vores vedvarende kærlighed til en af vores største nationalskatte, fristaden Christiania, der samtidig er en af Danmarks mest relevante turistattraktioner? Sorry, Hamlet, men hvis kortene skal på bordet, er Kronborg bare så støvet, kedeligt, røgfrit og langt væk fra alle metrostationer.

Cxrtier ft. Farli’ – “Jolly Cola”

Fair nok, vi hører, hvad I siger, måske ikke det mest oplagte valg. Men før I affejer det her kæmpenummer helt, så overvej følgende:

Jolly Cola er muligvis den danskeste drikkevare i verden.

Hele den her video er skudt i og omkring Kødbyen – omgivelser, der må siges at være for den danske nationalidentitet i 2019, hvad bøgetræer, bakker og dale var dengang Adam Oehlenschläger skrev “Der er et yndigt land”.

Man kunne indspille en særlig version af sangen, hvor Farli’ rapper ordet “Danmark” i stedet for sit eget navn. Hvilket ville afføde hårde og frygtindgydende linjer som “Danmark er din far” og “Danmark er koldere end Häagen-Dazs”.

Lars H.U.G. – “Elsker dig for evigt”

https://www.youtube.com/watch?v=qGe-Bu8hH0Q

Lars H.U.G. har mere dansk schwung i sin ene testikel, end hele Volbeat har tilsammen. Og her får vi stadig “for evigt”-delen med.

Red Warszawa – “Analfabet”

Hey, hooket er catchy. Og dansk er fucking svært.

Danni Toma – “Rige Mænd”

Det er trods alt dem, der styrer landet. 🔺



Medina – “Kun for mig”

…men sunget rigtig langsomt. Fungerer fint til fællessang, og vi kan den alligevel udenad allesammen.

The Minds of 99 – “Alle skuffer over tid”

Lad os allerede nu forberede os på, at håndboldherrerne ikke vinder næste VM.

En af de her syv fremragende remixes af “Der er et yndigt land”

Oehlenschläger havde fat i noget. Måske skal hans originalversion bare bruge et lille… pift. Take it away, internet.



Den der lå-lå sekvens fra “Seven Nation Army”

…men sunget af festivalstive danskere. Tænk tsunami-støttesangen “Hvor små vi er”, men med tilfældige fulde danskere i stedet for b-liste-kendisser. Lå-lå-lå-stykket fra Jack White er allerede nu er vores næst-yndlingsting at råbe med på til sportsbegivenheder efter Volbeat.



Noget med A’typisk

Der er mange, der godt kan lide Volbeat, fair nok. Som i: virkelig, virkelig mange. De fylder Parken og smadrer igennem på streamingtjenesterne. Men hvis det er det kriterium, der skal afgøre, hvad vi hører, når vi er oppe at køre over os selv, behøver vi ikke kigge længere end A’typisk, Satudarah-medlemmet, der ikke kan udgive et nummer uden at dominere landets hitlister.

Noget med Kim Larsen

https://www.youtube.com/watch?v=WRDywwN10Dg

Nej, helt seriøst: vi burde nok køre med et Kim Larsen-nummer. Man får kun en eller to legitime legender per århundrede. Forsvar demokratiet. Nedlæg rygeforbuddet. Gud bevare Danmark.