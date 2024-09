Her er 50 fucked up sætninger, vi overhørte på Roskilde Festival ’17

Mere end noget af det, vi kender Roskilde Festival for – koncerter på Orange Scene, helnats-fester i Vest, toilet-Gomorra – er Roskilde Festival egentlig bare en gigantisk flok stive mennesker, der bruger en hel uge på at fyre en masse lort af. Ord i det danske sprog, som ellers aldrig ville mødes, går sammen om at beskrive sindstilstande eller situationer, der kun kan være opstået i den tilpissede gryderet af kærlighed, forvirring, drama, walks of shame, seconds of fame og decideret livsfarlige mængder alkohol og stoffer, der er Roskilde Festival.

Det er umuligt at ligge i sit telt eller vandre igennem festivalens campingområder uden at opsnappe brudstykker af historier, som du aldrig kommer til at høre slutningen på. Hvilket nok egentlig er meget godt.

Videos by VICE

Her er nogle af de mest WTF-agtige brudstykker af samtaler, vi overhørte på Roskilde Festival 2017:



“Malthe, har du noget brun?”

“Det behøver ikke gå gøgl.”

“Signe, har du set Lasse?”

“Hvad for en Lasse??”

“Min lillebror er blevet psykopat.”

“Vi havde virkelig god sex, men jeg har en tomands-sovepose, så det krævede noget forberedelse.”

“Putin er efter dig.”

“Hey! Kender I Santana?”

“Foo Fighter…er det hiphop?”

“Jeg kan aldrig huske, hvad jeg selv har sagt.”

“Er det her sådan noget kokain-tyggegummi?”

“Nogle mennesker mærker regnen. Nogle mennesker bliver våde.”

“Ej, jeg er faktisk ik’ fuld. Ejjj, det var Roskildegas!”

“Kan han ikk’ bare pisse og gå på samme tid?”

“Jeg sover ikke. Jeg gør bare den der ketaminting og kigger dybt ind i mig selv.”

“Vi kan godt lige dyppe, bare for energy.“

“Der står vi ude i hegnet og drikker bajere.”

“Jeg har altid sagt, at hvis den er for tyk, så kan jeg ikke.”

“Behold den der pose, drenge. Tro mig.”

“VI SKAL IKK’ SNAKKE MERE OM MIN BRANDERT!”

“De mangler bare alfer og gorilla.”

“Jeg blev født nede i Bakkens kælder. Jeg kom ud af posen.”

“Har du været ude og bukke?”

“Det eneste, han gjorde, var at komme ned i lejren med lasagne.”

“Jeg har en voldsom angst for fugle.”

“Det har jeg altså også!”

“…og så tog jeg et hiv på en pollenjoint, og så gik jeg bare good-Beirut.”

“Hvem er ham der?”

“Han er et menneske. Og han vil gerne have noget crack.”

“Hey, har du det godt?”

“Ja, jeg er bare lidt rundtosset.”

“Det er for sent, det her. Jeg er gravid, og der er alt for meget mudder.”

“Jeg kan godt mærke, at jeg er sådan lidt…sprød i dag. Der skal ikke så meget til for at irritere mig. Jeg drak alt for meget i går.”



“Jeg har lige været ude og lægge en kæmpe dej. Jeg føler mig helt cleansed – jeg kan mærke alle mine chakraer.”

(syngende) “VI SKAL PÅ GRILL-EN // OG HA’ PØØØØLSE-MIX!”

“Jeg står lige og venter på en due.”

“Hende derovre skal jeg bare slet ikke deale med.”

“Jeg skal bare kneppes i to stykker.”

“Jeg har det så fucking sygt, den knepper mig den der.”

“Jeg er vagt. Og jeg har været på mdma hele dagen.”

“Min søster har lige fået korsettet af! FRIHEEEEED!”

“Dix, er du sød at få styr på Rusland?”

“Hvor mange af dem her kan jeg have i munden?”

“Jeg skal lige ind og have lidt vip.”

“Du har 0,2 procent lort i munden lige nu.”

“Jeg har en større pik end dig. Jeg har haft kræft.”

“Jeg tror på dig. Du har bare ikke sagt noget, jeg kan tro på. Du kan bare sige, at du ikke ved noget.”

“DJ æselsperm, er du sød at lade være.”

“Hvis der er noget, jeg bare ikke vil have, så er det The Weeknd hængende i mit hjem.”

“МОЛОДОСТЬ ВСЁ ПРОСТИТ”

“Man skal holde grædning og knepning adskilt.”

“Hvor har du gemt din baby?”

“Det er funking liderligt.”

“Mediebyen er jo basically bare et Bilderberg-møde for douchebag-cokehoveder.”