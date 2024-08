Her er alle håndtryk i ‘8 Mile’, rangeret

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Eminems semi-autobiografiske film 8 Mile fra 2002 handler om mange ting – ukuelig vilje, ambition og fattigdoms armod. Men det er først og fremmest en film om håndtryk.

Over de 110 minutter, filmen varer, byder 8 Mile på en kavalkade af de mest spektakulære håndtryk nogensinde fanget på film. Eminems status som rapper var allerede cementeret, før filmen udkom, og derfor havde han i 8 Mile mulighed for at folde sig ud, som den håndtrykskunstner han er. Hvert eneste håndtryk er ren Rembrandt, skubber fortællingen i filmen videre og kaster nyt lys over hele Eminems karriere.

Her er en prioriteret liste over samtlige håndtryk, som Eminems karakter Rabbit demonstrerer i 8 Mile.

22. Håndtrykket Rabbit giver Future efter at have repareret bilen og sunget ”Sweet Home Alabama”

Rabbit og Future giver hånd efter at have praktiseret det klassiske Detroit-ritual at reparere en hooptie og synge en improviseret version af ”Sweet Home Alabama” – det er en fremragende anledning til en dybfølt håndtryk. Der går dog noget af magien af det, da billedet klipper lige inden det længeventede moneyshot.

21. Håndtrykket mellem Rabbit og Wink, da sidstnævnte kommer på besøg

Det er håndtrykket som hilsen, vi ser her, hvor Wink overbringer nyheder om en vigtig karrieremulighed. Camperne i baggrunden understreger Rabbits frustration over at være fattig og bo sammen med sin mor, og det hele er udtrykt i håndtrykket. Wink giver ham en solid dobbeltklapper med et klask på ryggen.

20. Håndtrykket mellem Rabbit og Wink, da sidstnævnte går igen

Efter Wink har præsenteret Rabbit for sit forslag, går det op for sidstnævnte, at det er en god mulighed, men at han stadigvæk skal skynde sig hen og nå bussen til arbejdet. Her ser vi et solidt, skulder-mod-skulder håndtryk.

19. Håndtrykket Rabbit giver DJ Iz, da han er på vej til battle (det første håndtryk)

Det her er filmens første håndtryk, og det går stærkt med det dobbeltklap. Den gode gamle håndsmækker på farten.

18. Håndtrykket mellem Rabbit og Future efter en succesfuld freestyle på parkeringspladsen

Efter at have kastet et fremragende freestyle-vers af sig, der blandt andet indeholder rimparret ”bush”/”tush” mødes Rabbit af Future, der hiver ham ind til en krammer. Rabbits ansigt emmer af følelser, mens det hviler mod Futures skulder. Han er lettet over at have gjort sig fortjent til sin læremesters respekt. Det bliver et ledemotiv i krammerne, de to praktiserer gennem resten af filmen.

17. Håndtrykket mellem Rabbit og Future på hospitalet, efter Cheddar skyder sig selv i benet

Efter deres fælles ven Cheddar indlægges, fordi han ved et uheld har skudt sig selv i benet, deler Rabbit og Future det her alvorlige dobbeltklap. Læg mærke til den højtidelige energi i deres hænder. Under overfladen i det her tilforladelige håndtryk ligger en hel verden af følelser.

16. Håndtrykket Rabbit giver Wink, efter de to bliver venner igen

Dette håndtryk er en undskyldning for en misforståelse, der er opstået tidligere og fra et teknisk standpunkt, har det det hele. En stærk dobbeltklapper efterfulgt af en hjertelig krammer og et klap på ryggen. Brittany Murphys karakter, Alex, har kurs mod de to, men hun overvældes af håndtrykkets storhed og standser. Hun fornemmer, at de har brug for at lade deres venskab marinere i de varme følelser. Man bør bide mærke i, at 8 Mile på intet tidspunkt viser håndtryk med eller mellem kvinder. Filmen viser håndtrykket som en verden forbeholdt drengene.

15 – 13. Håndtrykkene Rabbits venner ønsker ham held og lykke med inden hans battle

På overfladen ligner det rimelig standard størrelse håndtryk uden dikkedarer, men det, Rabbit giver udtryk for her, er, hvor distraheret han er af den forestående rapbattle. Hans bekymrede øjne siger: ”Hvad skal jeg med håndtryk, hvis jeg ikke har selvtillid?”

12. Håndtrykket Rabbit modtager fra Lil Tic, efter en succesfuld rapbattle er overstået

Filmen foregår i Detroit, og derfor er race et gennemgående tema. Rabbit kæmper med sit selvværd som ene hvide rapper i et overvejende sort miljø. Så da han i nærværende scene får et håndtryk af Lil Tic, spillet af Proof, efter en sejr på scenen, letter det hans byrde betragteligt. ”Du dræbte den, fedt mand,” siger manden til ham. Rabbit har gjort sig fortjent til hans respekt og dermed resten af forsamlingens.

11. Håndtrykket/fistbumpet Rabbit får fra dørmanden på klubben

Blot få sekunder efter førnævnte håndtryk finder sted, får Rabbit også et fistbump fra dørmanden på klubben. Er det nødvendigt for fortællingen? Nej. Så hvorfor har instruktøren valgt at inddrage det? Måske tjener det til det formål at understrege, hvordan Rabbit har vundet hele miljøets respekt, lige fra den enkelte publikummer og hele vejen op i hierarkiet til klubpersonalet. Det er så overvældende, at Rabbit selv har svært ved at overskue sin succes, da han modtager de fremrakte knoer. Eller også skal scenen udvide seerens forståelse og opfattelse af håndtrykket generelt. Tæller et fistbump som et håndtryk? Gør en highfive? Det er dybe, eksistentielle spørgsmål, som filmen beskæftiger sig indgående med.

10. Håndtrykkene Rabbit giver Sol og DJ Iz, efter han er gået videre til anden runde i battlen

Et udsøgt håndtryk. Et dobbelt-dobbeltklap. Et firdobbelt klap. Det er muligvis første gang, det er set på film nogensinde. Mageløst. Koreografien og udførelsen bag den her serie af håndtryk har taget månedsvis at øve til perfektion.

9. Håndtrykket Rabbit stikker Sol efter et øjebliks eksistentiel indsigt

Dette håndtryk følger et øjeblik, hvor Rabbit opnår en nærmest kosmisk indsigt i sit eget liv. Sol sætter Rabbit af ved fabrikken, hvor han arbejder, og Rabbit tænker højt: ”Overvejer du nogensinde, hvornår man bare skal sige ‘fuck det her’, mand? Hvornår det er på tide at begynde at leve hernede?” Sol har naturligvis ikke et svar. Det er heltens rejse mod oplysningens tinder, og den sti må Rabbit betræde alene – det er en vej, der er brolagt med eksistentiel erkendelse og håndtryk.

8. Håndtrykket Rabbit får fra en kollega efter han vinder en battle i frokostpausen

Som det jo ofte er tilfældet, bliver Rabbit hevet ind i en freestyle-battle i frokostpausen på jobbet, hvor han lægger sig ud med Xzibit foran foodtrucken. Efter at have sejret ved at insinuere at Xzibit har HIV, får han et håndtryk fra en tilskuer. Det er kun et beskedent enkelklap, men Alex bliver så opstemt af det, at hun efterfølgende inviterer Rabbit med ind på lageret til ubeskyttet samleje. Moralen her er selvfølgelig, at håndtryk virker som afrodisiakum på kvinder, og derfor er noget, man skal forvalte med ansvar. Praktisér altid sikker håndtryksudveksling. Brug handsker, hvis det er muligt.

7. Håndtrykket Rabbit giver Paul, da han indvilliger i at tage hans vagt på arbejdet

Efter Paul er gået med til at tage Rabbits vagt, får han som belønning den her klasker. Tidligere i filmen bliver Paul hånet for at være homo, så håndtrykket er udtryk for filmens budskab om LGBTQ-accept. Det er overraskende, at 8 Mile ikke vandt en GLAAD-pris alene på grund af det her meningsfulde håndtryk.

6 – 3. Håndtrykkene Rabbits venner trøster ham med, efter han fejler under sin battle

Det er broderskabets hellige bånd, vi ser her! Efter Rabbit fryser på scenen og bliver til grin foran publikum, viser hans venner, at de er loyale og giver ham de trøstende håndtryk, han så desperat har brug for. ”Du skal ikke tænke på det, mand,” siger Future og understreger det med et følelsesladet dobbeltklap.

”Hold ud, brormand,” tilføjer DJ Iz.

”Du klarer den næste gang,” siger den evigt optimistiske Sol.

”Ja, næste gang,” stemmer Cheddar i.

2. Håndtrykket Rabbit giver Future, efter han lover ham at ”vende lortet på hovedet”

Her har vi et af de mest afgørende håndtryk i filmen. Rabbit forsøger at gyde olie på vandene efter et skænderi, men Future, som allerede har tilgivet ham, vil ikke tage imod undskyldningen. I stedet beder han Rabbit om at ”vende lortet på hovedet” til aftenens battle. Vi ser ikke selve håndtrykket, men får i stedet for et billede af Rabbits hage, mens den hviler på Futures brede, alvidende skulder.

1. Håndtrykket Rabbit giver Future, efter han har vendt lortet på hovedet (det endelige håndtryk)

[SPOILER] Efter at have vundet den store, afgørende rapbattle tilbyder Future Rabbit at blive medvært til den lokale battleaften, en stor ære og en karrieremulighed, men Rabbit siger pænt nej tak. Han har brug for at køre sit eget løb, siger han, og det har Future respekt for. Det er et uventet klimaks på fortællingen. Lige inden ”Lose Yourself” begynder at spille i baggrunden, og vores helt vandrer ud i natten med rank ryg, får vi det her sidste håndtryk, der fungerer som filmens absolutte klimaks. Hvis man udelukkende bedømmer på form og teknik, er det så filmens bedste? Nej. Det første klap sidder løst, og der er for meget knald på håndfladerne, udførelsen er ikke helt glat, og billedet er uskarpt. Men har det håndtryk hjerte? Absolut. Det er håndtrykket, der runger gennem hele biografsalen, længe efter rulleteksterne er begyndt at glide ned over lærredet.