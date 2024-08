Her er alt, hvad du skal vide om at drikke brystmælk

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES i Frankrig



I 2015 lærte verden Bonyu Bar at kende. Den kan godt være lidt svært at finde stedet i mylderet i Kabukicho, et kvarter i Tokyo, som rejseguiden beskriver som værende ”halvfarlig”. Men på den her skumle, lille beværtning kan man bestille et glas brystmælk for rundt regnet 90 kroner, eller man kan vælge at drikke ”direkte fra kilden” – hvilket betyder en af Bonyu Bars tre ”mødre”.



Slå lige koldt vandet i blodet, mælkefetichister. Det er højst usandsynligt, at du ser et Bonyu Bar-agtigt etablissement slå dørene op i dit kvarter indenfor den nærmeste fremtid. Indtagelse af brystmælk – der er helt naturligt for spædbørn og ekstremt suspekt for voksne – er forbundet med en lang række problemer, både økonomiske såvel som etiske.

Mange steder (i Frankrig for eksempel) er det helt forbudt at sælge brystmælk over disken – lige meget om det er i shotform eller direkte fra brystet. Og dog hører vi masser af historier om blandt andet idrætsudøvere, som lovpriser brystmælken, behandler den som en mirakelkur og er klar til at gå ekstremt langt for at få fat på den. Og her er vi ikke engang nået frem til fetichverdenen endnu.

Mathilde Cohen er professor i jura ved University of Connecticut, ekspert i international lovgivning, når det handler om brystmælk, og forfatter til bogen Human Milk: A Food Like Any Other? Vi spurgte hende, alt hvad vi kunne komme i tanke om i forhold til markedet for brystmælk.



MUNCHIES: Hej, Mathilde. Hvor kommer din interesse i brystmælk fra?

Mathilde Cohen: Da jeg fik min datter i 2013, boede jeg i Brooklyn. Jeg abonnerede på en masse forskellige nyhedsbreve og fulgte med på fora, der var målrettet forældre. Jeg fik en masse spam i min inbox hver dag, og en dag modtog jeg en reklame for unge mødre, der solgte deres brystmælk eller i visse tilfælde gav den væk gratis. De understregede alle sammen, at de havde et ”overskud” af brystmælk.

Jeg var helt blæst væk over de annoncer, hvor familier forsøgte at købe brystmælk, hvad end det var forældre af samme køn, adoptivforældre, eller mødre, der ikke selv kunne producere mælk nok. Det var en fascinerende verden, og jeg begyndte omgående at lave research på det juridiske perspektiv i den type handel både ifølge amerikansk og fransk lovgivning. Jeg begyndte også at interviewe donorer, købere og folk i sundhedssektoren for at prøve at forstå fænomenet bedre.

Hvad er den juridiske status for indtagelse af brystmælk i Frankrig?

Det er faktisk ikke omtalt ret meget i fransk lovgivning. Det eneste, der er dækket af loven, er brystmælkebanker. Men når det er sagt, så er salget af brystmælk mellem almindelige forbrugere implicit ulovligt, da mælken jo er et produkt fra kroppen på linje med blod, organer, sæd, æg og så videre.

I den franske strafferetslov står der følgende: ”Menneskekroppen, dens individuelle dele og produkter af disse kan ikke behandles som privat ejendom.” Det betyder, at man ikke kan sælge brystmælk til en køber uden at gå igennem en brystmælkebank. Så vidt jeg ved, så har der ikke været retssager, der har afprøvet en fortolkning af loven endnu.

Hvordan ser markedet for brystmælk i Frankrig ud på nuværende tidspunkt?

Der findes to markeder (ligesom der gør i USA). Det ene er officielt anerkendt og lovligt – her taler vi om brystmælkebanker. Det andet opererer i undergrunden og er på kant med loven. Her taler vi om private mennesker, der sælger brystmælk til andre.

I virkeligheden er førstnævnte underlagt et statsligt monopol. Siden 1948 har der eksisteret offentlige institutioner, der har til formål at indsamle brystmælk fra kvinder. Kvinderne gennemgår en grundig helbredsundersøgelse, og brystmælken testes, inden de kan donere den. Brystmælkebanken processerer derefter brystmælken (den blandes sammen med brystmælk fra andre donerer, pasteuriseres, testes for bakterier, koges og så videre), og til sidst distribueres den så til neonatalafdelinger på hospitaler rundt omkring i landet.

Moderskab eller Trois femmes au bord de la mer, Paul Gauguin (1899)

Det sorte undergrundsmarked består af kvinder, der enten sælger deres brystmælk eller giver den bort gratis, og familier, som ønsker at købe brystmælk direkte fra kilden uden at gå gennem en brystmælkebank. Markedet er ikke reguleret på nogen måde og opererer via internettet. Sommetider foregår det også indenfor en enkelt familie (for eksempel hvis én af to søstre lakterer og giver den overskydende brystmælk til den anden) – det kan også foregå blandt venner eller større sociale netværk.



Selv om markedet ikke er reguleret, så har dét det med at regulere sig selv. Donorer kommer frivilligt med oplysninger om deres sundhedsmæssige baggrund (nogle tilbyder sågar resultater fra blodprøver og lignende) og deres ”hygiejnestandard”, og visse købere pasteuriserer selv brystmælken for at undgå, eller i hvert fald minimere risikoen for, vira eller bakterier.



Viser efterspørgslen på det sorte marked ikke, at politikken i forhold til brystmælkebanker skal genovervejes?

De franske brystmælkebanker fungerer rigtig godt, så vidt jeg ved. De opfylder de behov, som for tidligt fødte børn på hospitalerne har. Man kan faktisk fremhæve dem som en rollemodel, når det kommer til deres praksis, både derhjemme og i udlandet. Problemet, hvis der er et, er, at efterspørgslen på brystmælk ikke kun kommer fra hospitalerne. Som vi har talt om tidligere, så er der mange scenarier, hvor en familie har brug for brystmælk til deres børn.

Der findes også et marked blandt voksne, der indtager det, selv om det er en lille del. Her taler vi blandt andet om kræftpatienter, idrætsudøvere og selvfølgelig fetichister.

Der findes også et marked blandt voksne, der indtager det, selv om det er en lille del. Her taler vi blandt andet om kræftpatienter (brystmælk gavner immunforsvaret og menes at være godt til behandling af bivirkninger ved kemoterapi – nogle mener sågar, at det kan være med til at kurere kræft), idrætsudøvere (brystmælk er noget, man drikker efter træningen for at bygge muskelmasse) og selvfølgelig fetichister (for hvem brystmælk er et erotisk objekt).

Når det er sagt, så har brystmælkebankerne ingen intention om at gå med på de præmisser. De eksisterer til gavn for spædbørn på hospitalerne, slut. Derfor er spørgsmålet: Skal vi have reformeret brystmælkebankernes system, så de kan imødekomme en bredere kundegruppe? Eller skal vi skabe en ny form for institution, der kan imødekomme den voksende og meget alsidige efterspørgsel? Kan det sorte marked overhovedet følge med?

Tror du, vi i fremtiden kommer til at kunne købe brystmælk i supermarkedet?

Det er faktisk slet ikke så langt ude, som man måske skulle tro. I USA og andre lande kan man allerede opsøge visse særlige forhandlere og købe brystmælk. Det er enten pasteuriseret eller steriliseret og sælges i en emballage, der ligner den, vi kender fra almindelig komælk. Der findes i hvert fald fire amerikanske firmaer på nuværende tidspunkt, der sælger brystmælk online: Prolacta, Medolac, Ambrosia og International Milk Bank. De publicerer ikke deres priser online, men ifølge visse kilder sælger for eksempel Prolacta brystmælk til cirka 2.000 kroner per liter. Et gennemsnitligt spædbarn indtager mellem 650 og 900 milliliter i døgnet, så det er en dyr affære, hvis man skal have nok.

