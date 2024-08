Her er appen, hvor du kan score og komme på en gratis ferie samtidig

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Forestil dig det her scenarie: Vi er seks måneder ude i fremtiden – du er på Mykonos med en fyr, som har betalt for rejsen plus opholdet på et femstjernet hotel. For en måned siden var du ude at dykke ved Cancun sammen med en anden fyr. Det hele er gratis. Livet er godt.

Det er åbenbart lige præcis resultatet, som mange får ud af at bruge Miss Travel, en datingside, der er markedsført som en platform for rejselystne singler, men som i virkeligheden bruges til at score gratis rejser og uforpligtende sex, fordi selvfølgelig.

Meget lig andre sugardating-hjemmesider er Miss Travel fuld af rige, gamle mænd, der leder efter smukke kvinder at forkæle. Men i stedet for lommepenge bliver kvinderne tilbudt dyre rejser til Bali, London, Dubai og Las Vegas på den første date. Det er den samme mand, som står bag Seeking Arrangement, der har skabt Miss Travel, og det kommer derfor næppe som nogen stor overraskelse, at rejsestævnemøderne koster det hvide ud af øjnene.

Richard* på 43 er en kroatisk erhvervsdrivende, som fortæller, at kvinder på siden forventer alt mellem sex og gaver til store oplevelser eller bare en gratis ferie. Selv om han bor i både Toronto og Kroatien, er han sjældent det samme sted mere end et par uger ad gangen. Han har brugt siden de sidste tre år og har været på blind dates i Mexico, Australien, USA, Italien, Canada og på Bahamas.

”Jeg forventer kun én ting, og det er respekt,” fortæller Richard. ”Alt det andet kommer naturligt. Man kan skabe kemi, venskab og tillid.” Selv om han hovedsageligt er interesseret i spændende rejser og eventyr (hvis han og hans date ender med sex, så er det sådan, det er), så leder han i sidste ende efter et stabilt forhold ved at byde kvinder på rejser, der beløber sig op til 19.000 kroner.

”Min drømmepartner er en, som er lige så fri til at rejse, som jeg er,” siger han. ”Jeg kan opsøge kvinder, hvor det skal være. Hele verden er mit hjem.”

I tiden omkring interviewet taler Richard med cirka ti kvinder på siden, som han overvejer at invitere på en rejse – men det er vigtigt for ham at indskrænke feltet til kvinder, han føler, han kan stole på.

Hvis man tager i betragtning, hvor let det er at blive offer for en catfish på Tinder, kan man sikkert godt forestille sig, hvor katastrofale konsekvenserne ville være på Miss Travel.

Ifølge Paige Berger, som er hjemmesidens kommunikationsleder, så har Miss Travel ikke specifikke regler for brugerne. Der er dog nogle retningslinjer i forhold til sikkerhed. For eksempel opfordrer man altid brugere til at have kontaktinformationerne på deres rejsepartnere. ”Man skal altid informere sine nærmeste om, hvor man skal hen, og hvem man rejser med,” siger Paige Berger. ”Vi foreslår altid, at man får eneværelse. Og sørg for at have penge nok på din bankkonto til, at du eventuelt kan finansiere hjemrejsen selv.”

I et tilfælde lykkedes det et par at finde kærligheden via Miss Travel, og begge parter fortæller, at de ikke var bange for at møde en fremmed, som boede 4.000 kilometer væk.

Jody Whalen, 51, mødte Daniel Bult, 48, i 2016, mens hun boede i Indiana, og han boede i Canada. Begge var på det tidspunkt fraskilte og rejste meget. De talte sammen online gennem tre måneder, inden Jody Whalen hoppede på et fly for at tilbringe tre uger sammen med Daniel Bult. De havde ikke hørt hinandens stemmer endnu.

”Jeg husker ikke, at jeg var bange for det,” siger Jody Whalen. ”Måske skulle jeg have været mere skeptisk… Men jeg havde trods alt googlet ham og lavet et baggrundstjek, så jeg vidste en del om ham, inden vi mødtes.” De kom godt ud af det med hinanden, så Jody Whalen endte med at sige sit job som sygeplejerske op, solgte alle sine ejendele og rejste rundt med Daniel Bult.

”Jeg var interesseret i siden, fordi jeg elsker kvinders selskab, og jeg elsker at rejse,” fortæller Daniel Bult. ”Hvorfor ikke slå to fluer med et smæk?” I dag bor parret på Jomfruøerne, hvor de lever af deres opsparing. De har planer om at køre tværs over USA på motorcykel i en nær fremtid.

Men det er selvfølgelig ikke alle historier, der ender så godt. Der er masser af par, som aldrig ser hinanden igen efter den første rejse. Det siges, at man lærer en person at kende, når man rejser sammen, og det kan betyde, at man ender med at lære alt for meget om sin potentielle mages tillidsproblemer.

Men om du forelsker dig på en sejlbåd i troperne eller drikker dig i hegnet i tequila på en græsk middelhavsø, så ender du under alle omstændigheder med en bedre historie, end dem man normalt hører om fra dating-sider. Der er ingen, der gider høre mere om en moderat attraktiv fyr fra Tinder, som endte med at ghoste dig.

*Navnet er ændret for at beskytte kildens identitet.