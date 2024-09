Her er de brandfarlige Cheetos-chips, der sendte Lil Xan på hospitalet

Artiklen er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

Året var 2012, rapperen Lil Xan var en 16-årig knægt ved navn Diego Leanos, og teenagere blev ved med at dukke op på skadestuer over hele USA, fordi deres afføring havde en rød glød, efter at de havde spist Flamin’ Hot Cheetos-chips. De stærke chips indeholder et rødt farvestof, der som sådan ikke er farligt, og det er heller ikke kun Cheetos, der bruger det. Men snacken viste sig at være så vanedannende, at de intetanende teenagere indtog så massive mængder af det farverige, pudderagtige støv, der dækker Hot Cheetos, at det resulterede i dyre ture med ambulancen.

Modreaktionen har resulteret i en bredt accepteret ide om, at ubehagelige bivirkninger ved indtag af Flamin’ Hot Cheetos bare skal kureres ved at spise endnu flere. Men lægevidenskaben siger noget andet. I 2013 advarede læger om, at snacken – når man spiser voldsomme mængder af den – kan forårsage betændelse i maven, og tidligere i år påstod en kvinde, at hendes datter blev opereret i galdeblæren på grund af en afhængighed af Flamin’ Hot Cheetos.

Det viser sig, at Lil Xan også har spist rigtig mange Flamin’ Hot Cheetos. Tidligere på ugen postede rapperen et billede på Instagram fra en ambulancetur og forklarede senere i en video, at han var blevet indlagt på grund af en chips-overdosis.

I videoen siger han blandt andet: ”Jeg er ikke indlagt, fordi jeg har taget stoffer, men fordi jeg åbenbart har spist for mange Hot Cheetos, og det har revet hul i min mavesæk. Jeg har brækket blod op”.

Opkast med blod i ville være et nyt (og svært bekymrende) symptom forbundet med en Flamin’ Hot Cheetos-overdosis, så det kan være, vi skal tage det sidste udsagn med et gran farvestof.

Det tyder dog på, at Lil Xan har virkelig svært ved at holde sig fra Flamin’ Hot Cheetos – og det skulle han nok tage at gøre i et stykke tid.