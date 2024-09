Løgne folk fortæller for at få sex

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Spanien

Alle lyver. Sådan er det bare. Vi lyver om vores kompetencer, vi lyver om vores arbejde, af en eller anden grund lyver vi om, hvor meget vi fik at drikke i går, som om det skulle kunne imponere nogen over 13, at vi bundede otte fadbamser på den lokale i går. Samtidig er det næsten videnskabeligt bevist, at løgne er en garanti, når det kommer til sex og at overbevise folk om, at vi er værd at have sex med.

Med det in mente bad vi nogle af vores venner om at fortælle os de værste løgne, de nogensinde har fortalt til en potentiel mage for at få dem med i kanen. Og om det virkede for dem eller ej.

PENTHOUSELEJLIGHEDEN

Jeg bruger Tinder til at flirte, og jeg giver altid min vens adresse, så mine potentielle dates ikke ved, hvor jeg bor. Jeg har allerede haft flere dårlige oplevelser med forstyrrede mænd, der er kommet fulde hjem til mig midt om natten, og det vil jeg gerne være fri for.

Men på et tidspunkt mødte jeg den her fyr, som jeg virkelig godt kunne lide, så vi begyndte at ses mere seriøst. Tre måneder inde i forholdet lod jeg stadig, som om jeg boede hos min veninde. Hver gang han foreslog, at vi skulle overnatte hos mig, sagde jeg, at jeg ville foretrække at tage hjem til ham. De aftener, hvor jeg ikke kunne undgå det, tog vi sammen hjem til min ven, og så lod jeg, som om jeg skulle virkeligt tidligt op næste morgen, og bad ham om at gå. Så ventede jeg et stykke tid, efter han var gået, og tog hjem til min rigtige lejlighed – som ligger ret langt væk fra min vens.

Jeg ved godt, at det er lidt mærkeligt, men jeg føler også, at det er en overskridelse af privatsfæren at lukke vildt fremmede ind i mit hjem. Jeg må også indrømme, at min veninde bor i en penthouselejlighed, mens mit hjem er et usselt hul.

– Lidia, 27

MIN ROOMIES KÆRESTE

En aften var jeg til fest med min roomie, hans kæreste og hans elskerinde. Selvfølgelig vidste hans kæreste ikke, at han havde en elskerinde, og elskerinden vidste ikke, at han havde en kæreste. Efter festen insisterede min ven på at tage hjem til os med elskerinden, så han startede et skænderi med sin kæreste for at få hende til at gå, så han kunne blive sammen med den anden pige. Manden var en douchebag.

På vej hjem i taxaen ringende hans kæreste for at råbe af ham for at have ignoreret hende hele aftenen. Han gav mig telefonen og bad mig om at lade, som om jeg var ham, så han kunne kysse med den anden pige på bagsædet. Jeg talte med den stakkels kvinde i halvanden time – hun var fuld nok til at tro på, at jeg var ham. Da vi lagde på, var vi nået hjem – min roomie var for længst forsvundet indenfor med den anden pige, mens jeg sad på trappen udenfor vores hus. “Det er bare bedst, at vi ikke ses i dag, fordi vi er for fulde. Lad os snakke i morgen. Jeg elsker dig,” kan jeg huske, jeg sagde til hende.

De var sammen i et par måneder efter det, og i den periode begyndte jeg at få seriøse følelser for hans kæreste. Til sidst fortalte jeg hende sandheden, så hun ville slå op med ham og være sammen med mig. Det gjorde hun i et stykke tid, men jeg tror ikke helt, at hun kunne lade være med at have lidt myrekryb over det, jeg havde gjort, og til sidst sagde hun stop. Jeg burde nok føle, at jeg havde fortjent det, men det er jeg ikke sikker på, jeg havde.

– Tomas, 23

DEN RUSSISKE MODEL

Det skete for omkring to år siden, da jeg var 18 og boede i Spanien. Jeg havde nogle venner hjemme fra Rusland på besøg, og vi var taget ud til en fest. På en af natklubberne mødte vi nogle fyre, der virkede interessante, og fordi vi havde lyst til at have det lidt sjovt, besluttede vi os for at fortælle dem en masse løgne og se, hvilken en af os der kunne score først.

Jeg besluttede mig for at udgive mig for at være en model fra Moskva, som var i Spanien i en uge for at arbejde. En af fyrene kom hen til mig og spurgte, hvad jeg hed, og hvor gammel jeg var, da han hørte, at jeg var “model”. Vi snakkede i et stykke tid, og det blev hurtigt ret åbenlyst, at han kun var interesseret i mig, fordi jeg var model. Han bad om mit nummer, og jeg svarede ham: “Hvad skal du bruge det til? Jeg kommer ikke til at være her i morgen.” Han svarede, at vi burde have sex lige nu og her, eftersom vi ikke kom til at mødes igen. Jeg ved godt, at mit mål var at få sex, men det hele var bare så patetisk, at min plan gik i vasken, og jeg mistede min metaforiske boner. Jeg forsøgte at gå, men han tog fat i min arm og insisterede på, at jeg drak ud. På det tidspunkt var jeg naturligvis pissebange, men heldigvis så min ven det hele fra baren og blandede sig. Hun sagde, at hun var min manager, og at vi var nødt til at gå, fordi jeg skulle op klokken 5 næste morgen.

I dag opdigter jeg ikke længere historier for at gøre folk interesserede i mig. Det virker fjollet og en smule farligt. Men jeg fortryder ikke det, der skete den aften – det er en meget god historie.

– Ivanna, 20

PILOTEN

Jeg læste til pilot, da jeg var yngre, men arbejdede aldrig i branchen. Som de fleste andre mennesker havde jeg en periode, hvor jeg var ret løs på tråden, så hver gang jeg mødte en fyr, sagde jeg, at jeg arbejdede som pilot for et internationalt flyselskab, og at jeg kun var i byen i et par dage. På den måde havde jeg kontrol over situationen – jeg havde altid en undskyldning for at smide folk ud af min lejlighed og så videre.

Men en dag mødte jeg Alex, som jeg var meget gladere for end nogen anden, jeg nogensinde havde mødt. Det gik ret godt mellem os – indtil vi besluttede os for, at det var tid til at tage det næste skridt i vores forhold og flytte sammen.

Jeg rejser meget i forbindelse med mit arbejde, så det var let nok at holde pilotløgnen kørende i det første stykke tid. I starten fattede Alex ikke mistanke. Men et par måneder senere gik det op for ham, at mine arbejdstider var for faste til at være troværdige, så han begyndte at stille spørgsmål. I stedet for bare at indrømme det, begyndte jeg at gå i byen med venner om aftenerne og bare fortælle Alex, at jeg var på arbejde. Jeg kom hjem om morgenen og tog videre ind på mit rigtige arbejde, så jeg næsten ikke fik noget søvn. På et tidspunkt overnattede jeg endda hos min ven i en hel uge og fortalte Alex, at jeg var i Sydney.

Som man nok kunne forvente, stødte vi til sidst ind i hinanden på en klub, selvom det var meningen, at jeg skulle være i Singapore. Det var for sent til at komme med en forklaring. Han slog op med mig, og jeg vidste godt, at jeg havde fortjent det.

– Jorge, 29

ALDERSFORSKELLEN

Efter at have været sammen med den samme kvinde i over 10 år, skred hun fra mig på en lørdag morgen. Det var en meget indviklet situation, fordi vi havde brugt så meget tid sammen, at hele min eksistens var bygget op omkring vores forhold. Jeg havde også lige fået nyt arbejde, så på bare nogle få måneder ændrede mit liv sig fuldstændigt.

Som så mange mennesker gør i et forsøg på at dulme følelsen af, at hele mit liv var ved at falde fra hinanden, søgte jeg tilflugt i en af mine yndlingshobbyer: at feste. Det var et par ret intense måneder, fyldt med alkohol og andre ting – lige så sjove som de var ynkelige og usle. Jeg sparer jer for detaljerne, men alle kan forestille sig det alt det bizarre, der fandt sted.

Der var en aften i den periode – jeg kan huske, at det var under Primavera Sound Festival i Barcelona – hvor jeg mødte en pige. Vi begyndte at snakke, og jeg kunne virkelig godt lide hende. Jeg tror, det var mig, der spurgte hende, hvor gammel hun var, og hun svarede: “Jeg er 24.”

“Jeg er 34,” svarede jeg.

Ti år er en ret stor aldersforskel, men jeg var faktisk 38 på det tidspunkt. Hun lod til at være ret ligeglad med den opdigtede aldersforskel – det virkede næsten, som om hun kunne lide det. Vi var sammen den aften, og næste morgen påbegyndte vi et nyt forhold. Det hele gik virkelig, virkelig godt. Mit liv var blevet betydeligt bedre på meget kort tid.

Men løgnen om min alder gik selvfølgelig ingen vegne. Den hang bare der i luften og hviskede til mig, at jeg var et svin. Der var mange nætter, hvor jeg bare lå vågen ved siden af hende og tænkte på den dag, hvor jeg ville være tvunget til at tilstå – det var nødt til at ske inden min fødselsdag, som kun var et par måneder væk.

En dag besluttede jeg mig for at fortælle hende det ud af det blå. “Der er noget, jeg er nødt til at fortælle dig,” begyndte jeg. Hun må have troet, at jeg skulle til at indrømme noget, der var endnu værre – en eller anden forbrydelse, jeg havde begået, eller at jeg havde været sammen med en anden kvinde – for så snart jeg sagde ordene, begyndte hun at hoppe op og ned og kramme mig og sige, at hun var “så lettet!”. Vi grinede i et stykke tid, og så fortsatte vi med at leve vores liv. Et par uger senere flyttede vi sammen, og vi har været meget lykkelige i næsten to år nu.

– Óscar, 40

