Her er de seriøst værste undskyldninger, du skal høre som facer

Jeg er generelt et ret afslappet menneske. Men der er to ting her i livet, der virkelig skider på min allegoriske sukkermad. Den første er den amerikanske skuespillerinde Julia Stiles’ ansigt (hvorfor er hun med i SÅ MANGE FILM?!), og den anden er folk, der stopper mig på gaden. Hververe. Facere. Menneskelige pop-up reklamer bevæbnet med skarpladte icebreakers og indstuderede patos-patroner, som de retter direkte mod den spinkle økonomi, jeg allerede for længst har viet bort til kebab og koncertbilletter.

Da jeg var på Interrail gennem Europa i mit sabbatår, var henvendelserne så intense, at jeg bare begyndte at sige, at jeg boede på gaden, fordi det skabte et kort øjebliks total forvirring – et øjeblik jeg udnyttede til at slippe væk. Det har siden udviklet sig til et venligt “nej tak” og videre til et bestemt “nej” til for tiden bare at være et vredt, utydeligt grynt, ledsaget af mit mest ihærdige forsøg på at gøre mig komplet usynlig.

Men lige præcis i dag er alt omvendt. Fordi ‘facere’ jo bare er på arbejde ligesom alle andre. Og fordi de må siges at være svært i undertal, hvis man altså inddeler den danske befolkning i grupperne “Folk, der står alene i kulden bevæbnet med umiddelbart uendelig entusiasme og villighed til at lade sig lammetæve af vores absolut værste undskyldninger” og “Alle andre”. Derfor beslutter jeg mig for at ramme Strøget midt i myldretiden for at finde ud af, om resten af landet er lige så store douchebags over for hververe, som jeg selv er.

Alle fotos via skribentens iPhone

Aaron Schwach, 21, facer for Amnesty

VICE: Hvor lang tid har du været facer?

Aaron Schwach: Siden begyndelsen af december, så ikke så lang tid. Men det er faktisk okay lang tid for facere. Der er mange, der stopper hurtigt, fordi man får så mange nej’er. Det kan godt være hårdt. Man kan godt blive lidt deprimeret.

Hvad er det mest ubehøvlede, nogen har sagt til dig, mens du har stået på gaden?

Sidste uge var der en dude, der kaldte mig en “fucking kommunist.”

Shit.

Ja, han mente, at jeg var med til at oppiske det Trump-had, som ‘kommunister’ går ind for. Så spurgte jeg ham: “Støtter du Trump?” Og så svarede han bare: “Din fucking kommunist!”

Hvad er den suverænt værste undskyldning, du har hørt som facer?

Der var en person, der sagde, at hun ikke havde en telefon – og så ringede hendes telefon. Straight up. Så tog hun den bare og gik. Det sker. Der er også mange folk, der siger, at de “ikke støtter menneskerettigheder”, og så er der andre der siger, at de “godt kan lide tortur”, men det er bare lamme jokes. Så er der folk, der rent faktisk er sure. Jeg har mødt folk, der bare spyttede for fødderne af mig i stedet for at sige noget. Jeg har en kollega, der faktisk blev slået på sin første dag. Bare som et svar. Folk har virkelig stærke fordomme over for facere.

Wow. Sker det ofte, at I bliver overfaldet fysisk?

Det sker ikke ofte. Men der er nogle mennesker, der er nærtagende. På et tidspunkt var der en kæmpestor hjemløs mand, der kom forbi, slæbende på et juletræ, mens han bare hylede skældsord efter os. Jeg tænkte bare: ‘Åh gud, jeg håber ikke han slår mig med et juletræ’. For det meste slår de ikke. Men der er i hvert fald en, der bander eller sviner en til, hver dag.

Men hvordan foretrækker du så at blive afvist, hvis folk altså har tænkt sig at sige nej?

Det værste for en facer er helt klart folk, der åbenlyst lyver, fordi de ikke bare kan sige nej og gå væk, hvis de ikke er interesserede. Der er hele tiden folk, der siger: “Få dig et ordentligt job. Hvad står du og laver her? Fucking hjemløs.” Alt muligt.

Oplever du nogensinde, at folk forsøger at trække sig fra samtalen, efter du allerede har stoppet dem og fået dem i tale?

Man kan godt mærke, om folk er interesseret, når man begynder at snakke med dem. Men nogle gange kan man fornemme, hvordan de bare stopper med at følge ens tankegang, og så bliver det bare til larm for dem, de lukker af, og så er det noget med: “Jeg kan faktisk ikke overskue det her.” Og så går de. Jeg har også oplevet folk, der midt i talen siger: “Må jeg gerne sige nej?” Og selvfølgelig! Selvfølgelig må man sige nej. Det her er en service, som vi står med. “Jeg har ikke tid,” er den undskyldning, man får mest – og man kan godt se forskel på en person, der har travlt, og en der siger, at de ikke har tid, fordi de bare ikke gider at snakke.

Jeg lagde mærke til, at du var hurtig til at etablere øjenkontakt med mig, da jeg kom gående. Hvad er det mest desperate, du selv har gjort for at få en persons opmærksomhed?

Engang i mellem, når man begynder at kede sig, og det måske går dårligt, så prøver man lidt crazy ting. På et tidspunkt lavede jeg en kolbøtte og faldt, og så var der faktisk en dude, der stoppede, men kun for at skælde mig ud. Det var mærkeligt og gik slet ikke som planlagt. Ellers kan jeg godt lide at lave den her. [Aaron hopper og klikker hælene sammen i luften.]

Tak, Aaron.

Midt i Amandas pitch tager jeg mig selv i at brygge min egen bullshit-undskyldning for ikke at ville støtte Red Barnet, men bryder i sidste ende sammen under presset fra alverdens lidende børn. Jeg skriver mig modvilligt op til at betale 75 kroner om måneden. For the kids.

Amanda Værgman, 20, facer for Red Barnet

VICE: Hvad er den suverænt værste undskyldning, du har hørt som facer?

Amanda Værgman: “Jeg har selv børn.” Hvis folk for eksempel kommer gående forbi med en barnevogn. “Jeg har selv en.” Så skulle man jo netop tro, at de kendte til problemerne.

Hvilke løgne får du flest af fra folk?

“Jeg har ikke mit kort med.” Det fik jeg på et tidspunkt at vide af en, mens vi stod inde i Meny. Hvem ved, måske går folk tit ud og handler uden at have deres kort med?

Hvordan ville du selv afvise en facer, hvis du gik rundt som “civil” og ikke havde lyst eller penge til at støtte deres sag?

Ved at sige: “Jeg betaler allerede.” Også hvis jeg ikke var medlem. Eller: “Jeg er under 18 og allerede medlem.” Det kan vi ikke rigtig sige noget til.

Hvordan foretrækker du selv at blive afvist?

Folk skal bare svare høfligt. De mest ubehøvlede siger bare ingenting. Der er også nogen, der bare tager hånden op foran ansigtet.

Tak, Amanda.

Rana Naveed, 35, facer for Care

VICE: Hvad er den værste undskyldning, du har fået fra nogen på gaden?

Rana Naveed: De allerværste ting, vi hører på gaden, er folk der siger: “Gå væk fra mig” eller “fuck af”. Det er de færreste, der reagerer sådan, men det sker nogle gange. Måske er de fulde eller i dårligt humør. Men langt de fleste er høflige over for os.

Hvad er nogle af de mest åbenlyse løgne, du får serveret af folk, der ikke har lyst til at betale til sagen?

Så sent som i dag fik jeg en dame i snak, men da vi nåede til betalingsoplysningerne, sagde hun, at hun havde glemt sin taske. Selvom hun var midt i at shoppe. Jeg prøvede at spørge, om hun så havde MobilePay. Det sagde hun, at hun ikke havde, men at jeg kunne ringe til hende klokken 14, når hun var hjemme, så vi kunne ordne det der. Først ringede jeg til hende – intet svar. Så sendte jeg hende en SMS og fik stadig ikke svar. Nogle gange har folk ikke lyst til at give os et direkte “nej”, og så gør de det på den måde.

Hvordan reagerer du selv på facere, når du går rundt på gaden og ikke er på arbejde?

Jeg roser dem. De laver det samme som mig, så jeg forstår deres situation. Og så ser vi næsten hinanden hver dag, så jeg kender mange af de andre facere, der står rundt omkring i centrum.

Hvad gør du for at få folks opmærksomhed på gaden?

Vi har forskellige icebreakers. For eksempel er det vinter nu, så vi kan godt finde på at spørge folk, om de fryser, eller om de er glade for sne. “Sikke en pæn jakke” eller sådan noget, hvis de nu har pænt tøj på.

Tak, Rana.

Natalia Damgaard, 22, facer for Amnesty

VICE: Hvad er den værste undskyldning, du har hørt fra nogen i forbifarten, der ikke havde lyst til at snakke med dig?

Natalia Damgaard: “Jeg har ikke tid.”

Hvorfor er det den dårligste undskyldning?

Fordi når du slentrer ned af gaden og siger til mig, at du ikke har tid, så ved jeg godt, at det er fordi, du ikke gider at tale med mig. Så kan man lige så godt sige, at man ikke er interesseret. Lad være med at sige, at du ikke har tid, når det ikke passer.

Har du oplevet at blive åbenlyst løjet op i ansigtet som facer?

Jeg har prøvet før at være kommet så langt, at folk har sagt ‘ja tak’ til at de gerne vil være medlemmer, og så er vi i gang med at skrive dem op – men når jeg så skal bruge registrerings- og kontonummer siger de: “Jeg har ikke min pung med mig.” Hvor jeg efterfølgende har observeret dem gå hen til en hæveautomat for at hæve penge. Og det er bare irriterende. Det får også mig til at føle, at jeg står og manipulerer med folk. Så skulle de bare have sagt ‘nej tak’ til at begynde med. Det skal jo være ærlig snak, når vi taler sammen.

Hvad tænker du om andre facere, når du går på gaden som “civil”?

Jeg tænkte ærligt talt ikke ret meget over det, før jeg selv stod i det. Jeg synes aldrig nogensinde, at der kan være noget galt i at spørge et andet menneske, om man lige kan låne dem et øjeblik. Du bliver ikke mødt af en reklamesøjle, du bliver faktisk mødt af et menneske.

Hvad er det mest opsigtsvækkende, du har gjort for at få folks opmærksomhed?

Hvis du er facer på Strøget for eksempel, så skal du have store armbevægelser for at fange folk.

Har det altid en positiv effekt, at have store armbevægelser som facer?

Alt med måde – der er ikke nogen, der siger, at du skal gå ud og være en klovn. Alt kan gøres intelligent. Men du skal sgu være lidt hurtig. Det går ikke, at du står og siger: “Undskyld…”, for så undskylder du for dig selv og fordi, du gør dit arbejde, og så er det alt for nemt for folk at sige: “Pfft, skrid.” Så kan det godt være, at folk synes, vi er lidt irriterende, men sagen er større end en tur ned ad Strøget. Og det er derfor vi gør det.

Tak, Natalia.