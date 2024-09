Her er de største og vildeste anlæg på Roskilde Festivals campingområde

Tænk på dine fedeste Roskilde-øjeblikke. Ja, det var fucking sejt, da du var til Major Lazer med dine venner, mistede din Supreme-tanktop og spildte Mokaï udover dig selv, og Jannick var helt væk på det der amf, som han troede var coke. Men hvor gik I hen bagefter? På Roskilde er der altid en fest, og det skyldes ikke mindst de hundredevis af basglade festivaldeltagere, der lægger sved, slid og penge i at konstruere gigantiske anlæg og sørger for, at der aldrig er et bas-frit øjeblik på festivalen.

Men hvem gider fragte et anlæg på over et ton helt til Roskilde? Og hvorfor? Vi drog ud i prime time for ølbowling og dagskoger for at møde mændene bag campingområdets vildeste fester.



Camp Svin, Øst



Mads Gyldenlykke svæver foran Camp Svin-anlægget, som han har bygget fra bunden. Alle billeder af Sarah Buthmann

VICE: Hej Mads. Er det første år, du har svinet her med på Roskilde?

Mads Gyldenlykke: Det var første gang sidste år. I år er det blevet udvidet. Lige nu vejer det omkring 700 kilo. Til næste år bliver det sikkert større endnu. Det er svært at stoppe, når man først er gået i gang.

Hvorfor har du bygget et kæmpe anlæg?

Det første år, jeg var på Roskilde, havde jeg ikke noget anlæg og tænkte; ‘det vil jeg også’, da jeg så, hvordan alle de andre kunne lave fest. Jeg har bygget det hele fra bunden.

Er du tømrer eller elektriker?

Jeg er almindelig HHX-studerende. Det er folkeskolefysik.

Hvad har det kostet at lave, alt i alt?

28.000 kroner.

Damn. Hvad er det fedeste ved at have et enormt, lyserødt anlæg på Roskilde?

Du kan jo se, hvordan græsset er helt slidt væk her. Der er blevet danset meget herude.

Hvad er så det værste ved det?

Det er nok folks forventninger. De vil have, at man skal spille hele tiden, også når man bare har lyst til at sove. Vi er 18 drenge i campen, men nu er det mig, der har bygget det, så jeg er nødt til at være her hele tiden for at styre teknikken. De andre har lige lært at tænde og slukke det, men det er også det.

Hvad var det første nummer, du spillede på anlægget, da I satte det op i år?

Skepta – “Shutdown”. Der gik 10 sekunder, og så stod der 20 personer ude foran og fyrede den.

Hvorfor er Camp Svins anlæg det fedeste anlæg på hele Roskilde Festival?

Vi har i hvert fald bedre lyd end Luksus. Men de har et navn. Det er det, vi skal arbejde os op imod.

Camp Swerve Club, Vest

Vi møder Gustav Windeln, Oliver Jansen og resten af Camp Swerve Club midt i et virvar af dunkende bas, stående backflips og swerve ball.

VICE: Hej Gustav og Oliver. I hedder “Camp Swerve Club”, og jeg kan se, at I – udover jeres massive anlæg – har et “swerve ball”-bord her. Hvad fanden er swerve ball?

Camp Swerve Club: Du må komme over og se det bagefter. Nogen kalder det “Stack the Cups”.

Helt sikkert. Er det første år anlægget her er på Roskilde?

Det er første år, det er i C. Vi har altid ligget ovre i L. Det startede med en efterskole i P i 2012. Der var det halvt så stort som det her. Så udbyggede vi, og det blev større og større og større…

Hvor mange er i?

Vi er 12, plus seks venner, så 18.

Hvad har anlægget kostet at lave?

Vi har rigtig mange højtalere selv fra gamle dage. Men vi giver nok nogenlunde 500 kroner per mand om året. Så omkring 9.000 om året.

Hvordan har I bygget det?

Vi købte en campingvogn og skraldede den. Og så byggede vi bare op af. Så man kan godt have det bag på en bil. Det er ikke lovligt, men…

Hvad er det værste ved at have et stort anlæg på Roskilde?

Det praktiske. Vi har allerede skulle flytte anlægget ved at skubbe det, fordi en eller anden lastbil skulle samle skrald ind.

Hvad er det fedeste ved at have et kæmpe anlæg på Roskilde?

At kunne være sammen om at holde de fedeste fester. At sætte en dejlig sang på og se alle hoppe. Folk kommer jo med positive vibes fra nær og fjern, fordi de kan høre lortet. Og så kommer der jo sangønsker, som vi gerne sætter på.

Har I en særlig sang, som I spiller mere end andre?

Når vi skal spille swerve ball, så er det – hvad fanden er det den hedder? Vi har et anthem. Det er den der, “du er blæst fra top til tå…”. Der er en masse remix af den. Vi hører dem alle sammen. Men vi er lidt imod dak. Som er utroligt populært. Vi er ikke så meget dakkere.

Er der nogensinde beef mellem de forskellige camps med store anlæg?

Det har der været, da vi lå i L. De stillede sig foran os, og så blastede de bare. Og så blastede vi dem. Vi var større end dem. Vi kan skrue så højt op, at det gør ondt i ørerne. Det har vi ikke lyst til, men det kan man blive nødt til, når man lige skal slukke de andre.

Camp Baguette, Vest

Vi bliver inviteret med op på anlægget af Mads Borch-Kristensen og Nikolaj Hinrichsen, to medlemmer af den frankofile Camp Baguette, i kølvandet på nattens fest. Ja, det er en stor baguette ovenpå deres pavillon.

VICE: Hej Mads og Nikolaj. Er det første år I har anlægget her med på Roskilde?

Camp Baguette: Det her er helt nybygget. Vi begyndte at bygge det i slutningen af februar. Sidste år var første gang vi slog os sammen og lavede hele det her tema. Vi er to forskellige drengegrupper. For fire-fem år siden lå vi overfor hinanden. Én lejr var rigtig god til at lave tema, og én var god til at lave anlæg. Så vi har ligesom forskellige spidskompetencer. Det handler om at kunne uddelegere og facilitere.

Hvor mange er i?

Vi er 29 gutter.

Hvor meget koster det kolde kontanter?

Hver mand lægger 1900 kroner i år. Det dækker også alt vores merchandise og drikkelse og hele lortet. På anlægget har vi nok brugt 30.000 kroner og lagt 300-400 timer i det op til festivalen.

Har I nogle kærester eller forældre, der brokker sig over, at I lægger så mange penge og så meget tid i det?

Folk, der ikke er vant til Roskilde og ikke har været på Roskilde, tror jo, vi er syge i hovedet. De kan slet ikke forstå, at vi gider. Min far siger, at vi er syge i hovedet, at vi gider at lægge så meget tid i det.

Er det svært at få herned?

Nej, vi har været skide heldige. Der ligger et kæmpe Makersspace-værksted ovre i Musicon (lige over for festivalen, red.), så vi har bygget det lige herovre.

Hvad er så den første sang, I spiller på anlægget?

Det er Tour de France-sangen. Vi spiller alt, hvad der er nice, gerne med lidt franske undertoner. Her i aften kommer der en rigtig, professionel DJ på.

Hvorfor er jeres anlæg det fedeste på Roskilde?

Dream City er lidt snyd, for der må de bygge på forhånd. Vi kører jo det her på hjul. Det, der er specielt for os, det er simpelthen bare vores tema. Hvis man går ned og kigger på Camp Luksus for eksempel, de har et flot anlæg, men det er også bare det, ikke? Vi har også en Christiania-cykel, hvor der er selvfølgelig også er bygget et anlæg i.

Er der nogensinde beef mellem de forskellige camps med store anlæg? I ligger jo for eksempel lige ved siden af Camp Luksus.

Nej, vi har det fint. Men det har altid været sådan, at alle gerne vil op og slå Luksus, fordi Luksus altid har været kendt for at have det største anlæg. Vi får også meget god feedback fra andre om, at vi er aktive deltagere. Vi går alle sammen i kostumer, vi er totalt open-minded, vi deler ud til folk. I går holdte vi Bastille-dag, og havde købt brie, 50 baguettes og 140 liter vin, som vi stillede frem til folk. Kæmpe arrangement. Skide hyggeligt. Vi elsker alle sammen Roskilde Festival, og vi vil jo gerne bidrage til det.

Antallet af franskmænd er mangedoblet, da vi passerer Camp Baguette senere på aftenen.

Camp Luksus, Vest

Bassen banker mens Camp Luksus viser røv fra toppen af deres ikoniske Roskilde-anlæg.

VICE: Hej Mads. Du er simpelthen manden bag Camp Luksus.

Mads Stæhr: Vi er tre drenge, der er sammen om at bygge det – mig selv, Mark (Andersen, red.) og Mikkel (Collinge, red.). To tømrere og en elektriker. Og så er vi jo en kæmpestor lejr, en drengegruppe på 10-15 stykker.

Hvor mange år har anlægget her efterhånden været med på Roskilde?

Det startede i 2010, men vi har bygget videre på det efterhånden. Det er det fjerde år, vi har bogstaverne. Det første år var det kun U’et, der var stort, men så gik vi all-in og lavede alle bogstaverne store. For to år siden smed vi alufælge på hele lortet. De gummihjul, som alle kører med, de rokker alt for meget. Vi kan godt lide, når folk sidder oppe og fester ovenpå det.

Er det ikke svært at transportere rundt?

Vi har en havetraktor, hvor vi har smidt elmotoren fra en gaffeltruck i, til at trække den. Det første år holdte vi på tværs af en bakke og skulle kæmpe os over en kantsten, da de to forreste hjul så knækker af. Det hele væltede ud. Der sad folk ovenpå, som var ved at blive slået ihjel. Det var kaos. Anlægget vejer omkring 970 kilo, og når vi har batterier i, kommer det op omkring 1,3 ton.

Billede via Mads Stæhr og Camp Luksus

1,3 ton anlæg? Wow. Hvor meget anlæg har I for her i kroner?

Måske 125.000 efter i år, hvis vi snakker værdi, uden arbejdsløn. Men over tre år er det jo ingenting – man ville bruge det samme, hvis man for eksempel kørte motorcross. Det er jo bare en hobby.

Er det bare mig, eller var det en anden farve sidste år?

Vi har fået DoArt, en fucking nice graffitikunstner, der også malede det sidste år, til at male det igen i år. Før havde vi det bare i forskellige pangfarver, og så kommer de der graffitidrenge og kan ikke lade være med at tagge på det. Men når det er en graffitimaler, der har lavet det, er der ingen, der rører det. Det er bare respekt.

Hvad sker der med Luksus-anlægget resten af året?

Vi har lige haft det med på Aalborg Karneval for andet år i træk. Vi har også været til Distortion med det.

Hvad er den første sang, I sætter på, når I ankommer til Roskilde?

Vi har en sang, som vi er blevet lidt kendte på. Hvert år, når folk ligger i kø ude i Vest, så kommer vi kørende, to timer før hegnet vælter, og der fyrer vi altid en bestemt sang på – og det er altid “Masser Bas i Kussen”.

Vildt nok. Hvorfor er Luksus-anlægget det bedste anlæg på Roskilde?

Jeg synes altså, at der er rigtig mange fede anlæg herude. Og vi disser ingen anlæg. Vi synes, at folk gør det pissegodt. Men vi har gjort rigtig meget for detaljerne. Folk er dårlige til at promovere deres anlæg. Men med os går de bare og venter på, at det sidste S, U og S kommer på.

Gør det så det?

Vi leger med tanken hvert år. Men vi gør det kun, hvis vi kan blive sponsoreret. Vi laver ikke SUS uden at lægge lige så meget lyd i.

Camp Helge/No Name, Øst

Sebastian Friis og resten af Camp Helge/Camp No Name fyrer den af på deres sædvanlige plads tæt ved Countdown City i øst.

VICE: Hej Sebastian. Jeg kan huske Camp Helges anlæg fra tidligere år. Er det blevet større?

Sebastian Friis: Camp No Name, som er vores rigtige gode venner, har haft stort mandefald i år, så vi blev enige om, at vi bare skulle slå os sammen og have ét kæmpe anlæg.

Nice. Hvor mange år har Camp Helges anlæg efterhånden været på Roskilde?

I år er sjette år i træk.

Hvad har det kostet, alt i alt?

Som det står her, 90.000 kroner.

Hvad er det fedeste ved at have et kæmpestort anlæg på Roskilde?

At kunne høre den musik, du gerne vil, at holde kæmpestore fester og at sprede god stemning.

Hvad er det mest nederen ved at have et kæmpestort anlæg på Roskilde?

At skubbe det ind. Og finde plads til det.

Er der noget musik, I holder jer fra at spille?

Vi spiller ikke så meget rock eller heavy metal. Det kan være sjovt at spille “Killing In the Name” om aftenen, fordi folk er fucking på. Men vi spiller for det meste mainstream.

Kommer I nogensinde op at toppes med nogle af de andre camps, der har store anlæg?

Nej, når først folk hører, at man har bygget et virkelig stort anlæg, så synes de, det er sygt nok, fordi de ved, hvor meget tid, overskud og hvor mange penge det kræver at få lavet det. For eksempel har Brandstationen været hernede, og vi har været nede og kigge på deres.

Hvorfor har Camp Helge det fedeste anlæg på Roskilde?

Vi spiller højest. Vi er længst. Vi kører på fire hjul. Vi er 10,5 meter lange og 4 meter høje, altså…

Dream City Fire Department (“Brandstationen”), Dream City

Et kig ned på Dream City Fire Departments mobile brandbil-anlæg fra deres brandstations 9 meter og 15 centimeter høje tårn. Begge er bygget fra bunden i Roskilde Festivals Dream City af Alexander Rasmussen, Magnus Storgaard, Tonny Poulsen og Mikkel Emanuel Blom.

VICE: Hej. Er I Dream City Fire Department?

Dream City Fire Department: Ja! Der er ikke en eneste brandmand i campen. Men vi syntes, det manglede.

Klart. Hvor mange gange har anlægget her været med på Roskilde?

To år. Men i år er første gang, vi har brandbilen. Sidste år havde vi et kæmpe vikingehoved med samme højttalere i. Vi er blevet virkelig glade for det her tema, så jeg tror muligvis, vi udvider næste år, måske med et indsatsleder-anlæg og en vandvogn.

Hvor meget anlæg er der for her, i kroner?

For at lave det her anlæg, fra bunden, med alt, skal man over de 100.000. Men vi er rigtig gode til at genbruge.

Hvad er det fedeste ved at have et kæmpe anlæg på Roskilde?

Det er at give folk en oplevelse. Og så at vi kan samarbejde med de andre store anlæg og holde fester, der er så store, at de bliver snakket om resten af året. Vi bruger al vores fritid på det.

Hvad for noget musik spiller I typisk?

Vi inviterer DJs op. I morgen skulle der gerne komme tre deep house-drenge. Super fedt. I aften har vi en trap-DJ. Vi har også selv en hus-DJ, der kan lidt. Vores bas spiller ned til 37 hertz, linært. Det er der, hvor du får det ubehageligt, fordi det er så dybt. Hele området ryster. Vi er ikke så gode til disko og rock. Der lyder vores anlæg ikke så godt. Vi er gode til de dybe basnumre.

Hvorfor er jeres anlæg det fedeste på festivalen?

Vores anlæg er et gennemført tema-anlæg. Det er ikke bare højttalere. Det har et look, et design, og det kan flyttes. Man er ikke i tvivl om, hvad det er. Alle synes, det er fedt, og snakker om brandbilen.

Spiller I nogensinde om kap med andre anlæg?

Vi vil helst spille med andre. Vi vil hellere holde en stor fest end at skulle battle. Og det har ikke noget at gøre med, at vi ikke tror, vi spiller højest. Det er bare dårlig stil.



Og nu vil jeg begive mig ud for at lære at spille swerve ball.

