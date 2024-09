Her er de tatoveringer, som danske tatovører er mest trætte af at lave

Tatoveringer deler vandene. Enten sidder du og læser dette med en samling mere eller mindre vellykkede blækklatter fordelt på kroppen, eller også har du sikkert for længst truffet beslutning om, at du ikke vil falde til mainstream-patten og lægge dig under kødnålen ligesom alle dine venner. Men uanset hvilket hold du er på, så er det et faktum, at tatoveringer er blevet hvermandseje. En undersøgelse fra 2013 viste, at hver sjette dansker nu er indehaver af en tatovering. Sidenhen er tallet formentlig kun blevet større samtidig med at tatovør-standen er vokset støt for at imødekomme efterspørgslen på fjer, svaler, sejlskibe, tigre, evighedstegn, roser og diverse andre motiver, som vi udsmykker vores kroppe med.

Muligheden for at få fjernet en tatovering er selvfølgelig til stede, men processen er langvarig, dyr og smertefuld, så du gør klogt i at tænkte dig om, før du bare klasker det første og bedste Craig David citat op på lænden. Alligevel er der ingen garantier. Ingen ved, hvordan eftertiden vil dømme din æstetiske sans, men vi kan i det mindste fortælle dig, hvad denne håndfuld af landets dygtigste tatovører siger til deres kunders ønsker, nutidens tendenser, og hvordan du vælger en tatovering, du ikke skammer dig over næste år.

Videos by VICE

Anders Grandt, Devil’s Ink, Aarhus

VICE: Hvad laver du meget af for tiden?

Anders: Mandalaer, fjer og evighedstegn – de ting laver jeg næsten dagligt. Udover det er folk blevet ret glade for minimalistiske designs og realisme – portrætter af deres børn og den slags. Forleden var der en kunde, der ville have farvet hele sin overarm sort bortset fra et par firkanter uden fyld, og den slags enkle, men voldsomme ideer er der flere af. Jo, og så er maori-tatoveringer a la The Rock’s skulder blevet moderne.

Hvad er den mest bizarre ide, du nogensinde har udført?

Der var en pige, der kom ind og fortalte, at hun næsten havde købt et bord, en stol og en lampe i halvfjerdserstil på Lauritz.com, men desværre måtte hun droppe det, fordi hun ikke havde plads til tingene i sit hjem. I stedet ønskede hun at få de tre genstande tatoveret på sin krop. Hun har i øvrigt også en Super Soaker 50 tatoveret på skinnebenet og ordene “brun sovs” tusset på knoerne.

Har du nogensinde nægtet at lave en tatovering?

Nej, men jeg har ofte rådet 18-årige teenagepiger, der kommer nyforelskede ind og vil have deres kæresters navne tatoveret i nakken, til lige at komme igen nogle måneder senere. De kommer som regel ikke igen, men måske er det fordi, de får det lavet et andet sted.

Tribal-tatoveringer har efterhånden fået et ret dårligt ry. Er der noget, du vil fraråde folk at få lavet, hvis de vil undgå at rende rundt med umoderne blæk på kroppen?

David Beckham’s englearme er ved at være lidt passé. Ellers nej – det vigtigste er jo, at man selv er glad for sin tatovering, og at den er ordentlig udført. Men som tatovør kan jeg da kun opfordre til, at man ikke går på kompromis med sig selv og ikke bare får lavet en ufarlig tatovering, som mormor kan tåle at se. Forsigtige tatoveringer er der alt for mange af derude.

Kan du diske op med nogen særlige tatoverings-historier?

Hvis du forestiller dig, at jeg her skulle komme med en eller anden smuk Miami Ink-agtig historie, så bliver du skuffet. Jeg fokuserer kun på at lave det bedst mulige arbejde, og der er ikke så mange danskere, der gider at øse ud af deres privatliv, bare fordi de skal tusses. Folk skal da bare fortælle, hvis de har lyst, men helt ærligt så bliver man lidt immun over for den slags i længden. Lige nu kører der vist ikke nogen tattoo-realityserier på TV, og det lægger en dæmper på folks fortælletrang.

Chestpiece af Tobias Anders, Acuink, Esbjerg.

Tobias Andersen, Acuink, Esbjerg

VICE: Hvad synes du er fedt at lave for tiden?

Tobias: Old school chestpieces, der sidder i centrum af solar plexus og som ikke nødvendigvis går helt ud til skuldrene. Jeg toner også lidt ned for farverne i forhold til tidligere.

Fortæl mig om en tatovering, som var sjov at udføre.

Der var en kunde, som jeg havde tusset et par gange før. Han var i lære som VVS’er og skulle have noget helt klassisk. I stedet fik hans venner ham lokket til at få lavet et lokum. Til at starte med var han skeptisk, men så tegnede jeg et fuldstændig overskidt toilet med teksten “LIVET ER NOGET LORT”. Han syntes, den var fucking sprød. Det var grineren at lave, og den blev også flot.

Hvad hitter på blækfronten i Esbjerg?

Langt de fleste af mine kunder er faste, så jeg laver ikke så meget på bestilling. Jeg har en masse tegninger, og så vælger de en af dem. Alle de der uendelighedstegn, fjer og mandalaer, som er på mode lige nu, dem laver jeg heldigvis ikke så mange af.

Hvilke tatoveringer kommer vi til at se flere af i de kommende år?

Jeg tror, vi vil se flere afdæmpede tatoveringer uden for meget skrald på farverne. Mere sort og mindre klistermærke-agtigt. Desuden kan jeg også fornemme, at gotisk skrift og middelalder-motiver er på vej tilbage.

Hvad skal man holde sig fra?

Realisme. Ting uden en sort streg på. Det kommer ikke til at holde. På messer vinder dem, der laver realisme, tit konkurrencerne. Men når du ser den samme tatovering et par år efter, så ligner det lort. Lige når den er lavet, hvor den hvide highlight ligger rigtig fint, og tatoveringen skinner og er smurt ind i vaseline, så ser det pisseflot ud, men de falmer meget let. Det samme med den her nye dille med watercolor-tattoos. Det kommer til at se frygteligt ud.

Chicho, Tigre Tattoo Parlor, København

VICE: Hvad vil folk have i øjeblikket?

Chicho: Sorte tatoveringer uden farve, mandalaer og dotwork. Men vi er nogle fyre i shoppen, der er specialiserede i forskellige stilarter, så vores kunder har meget forskellige ønsker.

Okay, klart. Har du noget bud på kommende tendenser?

Det er desværre sådan, at strømningerne inden for tatoveringer er dikteret meget af, hvad kendte finder på at få lavet. Internettet og sociale medier har revolutioneret den måde, folk lader sig inspirere på, og det er blevet meget mindre individuelt.

Hvad er den værste ide, en kunde nogensinde er kommet med til dig?

Jeg har tatoveret i 18 år og i mange, mange forskellige lande, så der er næsten ikke noget, der kan overraske mig eller støde mig længere. Jeg har set det meste. Jo, vent, der var en gut, der gerne ville have lavet en 8-ball på undersiden af nosserne. Hvorfor? Aner det ikke – det er en høj og smertefuld pris at betale for en udsmykning, som meget få kommer til at se.

Men lavede du den?

Ja, selvfølgelig!

Hvad skal man holde sig fra at få lavet, hvis man ikke vil have en tatovering, som folk kaster op over om nogle år?

Der er mit råd klart, at man helt skal lade være med at se på, hvad David Beckham eller Medina eller andre berømtheder får lavet. Find dit eget udtryk, og så skal det hele nok gå. Jeg synes i øvrigt ikke, at man kan tale om visse stilarter, som ser passé ud med årene. En tribal-tattoo, som er flot udført, kan stadig se pissefed ud, hvis den sidder på den rigtige person.

Mikkel Westrup, Thank You Tattoo, København

VICE: Fortæl os om en tatovering med en særlig historie bag.

Mikkel: Problemet er, at når folk begynder at fortælle de der smukke historier, som man hører i Miami Ink, så har jeg allerede slået hørelsen fra. Jeg prøver bare at finde ud af, hvad jeg skal tegne. Der er nogen, som kommer ind og plaprer løs om en masse irrelevante forhold i deres liv, og så ender det med, at de bare skal have lavet tre stjerner. Jeg kan personligt bedst lige at lave mine “drømmekvinder” – de er sådan lidt gangster/LA-agtige.

Hvad hitter i din butik lige nu?

Folk vil stadig rigtig gerne have lavet fjer – især dem, der bliver til fuglesilhuetter. Dem er jeg lidt træt af at lave.

Men det siger du vel ikke til kunderne?

Nej, selvfølgelig ikke, og jeg udfører dem lige så professionelt som alle andre motiver. De ting, jeg gerne vil lave flere af, er også dem, jeg vælger at dele på sociale medier. Det er tit sådan, det går. Når man lægger et billede op, kommer der 10 andre, som gerne vil have lavet det samme – så på den måde kan jeg styre det lidt.

Er der nogen nye tendenser fra udlandet, som er på vej til at blive store herhjemme?

Det er kommet på mode i København at få lavet tatoveringer, der ser fucked up ud. Den slags tusser, der med vilje ser hjemmelavede ud – men det er heller ikke så smart for mig at sige, at det er på mode, for jeg prøver jo at lave veludførte, professionelle tatoveringer – så det er lidt irriterende, når folk kommer og vil have lavet noget, som ligner, det er lavet i en kælder.

Hvad synes du, at man skal holde sig fra at få lavet?

Man skal danne sig sin egen mening om, hvad man synes er flot, og hvordan det skal se ud. Lad være med at skele til de kendtes tatoveringer – det er tit, folk bare kommer med noget, som de har printet ud, og så vil de have det samme.

Hvad er det mest random ønske, du har fået fra en kunde?

Jeg får sgu mange, og jeg prøver at behandle dem lige så seriøst som alle andre ideer. Det bliver man sgu nødt til, selv om man synes, at det er dybt latterligt. Jeg er engang blevet bedt om at tatovere en naturtro skønhedsplet på en pige.

Har du lavet nogen intimtatoveringer?

På piger, ja. Ikke nogen dillertatoveringer endnu, men hvis der kommer en, der gerne vil have blæk på pikken, så siger man selvfølgelig ja – ellers er du ikke en rigtig tatovør.

Mere fra VICE:



En gymnasie-dealer forklarer, hvordan man sælger stoffer til studerende



Ting du bør vide, hvis du skal i fængsel i Danmark



Mød den nye generation af unge DF-ledere