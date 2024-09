Her er de ti ting, du skal vide om Julie Bergan, hvis du ikke er fra Norge

Indholdet er sponsoreret af Warner



Vidste du at den 22-årige popstjerne engang var stormester i bordtennis og har arbejdet i et supermarked? Nu er hun både et fast navn på norske musikfestivaler og en af de musikere, der performer live til de norske Grammy Awards. Her er ti ting, du kan tænke over, mens du hører hendes nye single “Blackout”.

JULIE BERGEN FORGUDER STADIG 90’ER IKONET SHANIA TWAIN

“Jeg hører rigtig meget Shania Twain. Hendes sange er fantastiske, og jeg sørger altid for at have mindst en af hendes sange på mine playlister.”



I DEN KVINDELIGE COVER-UDGAVE AF KARPE DIEMS SKELSÆTTENDE “ATTITUDEPROBLEM” HAR JULIE BERGAN EN CAMO SOM RUTINERET RAPPER – MEN DET ER FAKTISK KUN ANDEN GANG, HUN NOGENSINDE HAR RAPPET

“Jeg lavede for sjov en rapsang for nogle år siden. Den handlede om, at jeg var ‘the shit’ og samtidig ‘the real deal’, forklarer hun og griner. “Da jeg trådte ind i studiet for at indspille mit vers til Attitudeproblem følte jeg mig lige pludselig ikke som ‘the shit’ anymore. Men efter jeg havde varmet op, kom jeg mig over mine kolde tæer, og så blev det hele virkelig, virkelig sjovt. Jeg har altid gerne villet rappe!”

SOM BARN VAR JULIE BERGAN STORMESTER I BORDTENNIS

“Ja, jeg vandt et mesterskab i bordtennis. Jeg syntes, at det var ret sjovt på det tidspunkt og var ret skrap til det. Men jeg spillede også fodbold, dansede fire eller fem gange om ugen, og så gik jeg også til gymnastik,” siger hun.

HENDES NYE SINGLE, “BLACKOUT”, UDFORSKER EKSISTENTIALISMEN

“Sangen kredser om følelsen af gerne at ville gemme sig nogle gange, gerne at ville forsvinde fra alle de negative ting, der omgiver en. I musikvideoen er jeg låst inde i et rum uden døre eller vinduer. Det er en metafor for ikke at kunne flygte fra sine problemer.”

DEN BEDSTE GAVE JULIE BERGAN NOGENSINDE HAR FÅET VAR EN ØKSE

“Hvad kan jeg sige, jeg elsker at hugge brænde.”

RIHANNAS CHAUFFØR KØRTE ENGANG BERGAN FRA MALIBU TIL HOLLYWOOD

“Jeg var hjemme hos hende i Malibu, hvor jeg havde festet med omkring 20 mennesker, der havde været med til at arbejde på hendes album. Da jeg forlod festen, viste det sig, at chaufføren skulle samme vej, så han tilbød at køre mig hjem.”

“ARIGATO MOTHERF***” ER INSPIRERET AF HENDES VENINDES DOUCHEBAG AF EN KÆRESTE

“Der er mange folk på min alder, der har planer om at læse i udlandet eller rejse verden rundt, men når man finder sig en partner, kan man nogle gange godt risikere, at det bliver en kæp i hjulet på de planer. Det skete for en af mine veninder, og da hendes kæreste forhindrede hende i at realisere sine drømme, havde jeg lyst til at lave en sang, der udtrykte: ‘Jeg behøver ikke en kæreste til at beskytte mig mod verden, jeg vil lære ting på mine egne betingelser, og jeg vil ikke holdes tilbage af et andet menneske.”

FØR HUN ARBEJDEDE SOM PROFESSIONEL SANGER, VAR JULIE BERGAN KASSEDAME

“Jeg plejede at dagdrømme om at blive musiker en dag.” Man må sige, at tro kan flytte bjerge!”

JULIE BERGANS HJERTE ER ALDRIG BLEVET KNUST AF NOGEN

“Jeg har aldrig haft en kæreste, så jeg har naturligvis heller aldrig oplevet et break-up. Men jeg har altid undret mig over, hvordan det mon føles, når man får knust sit hjerte.”

JULIE BERGAN KAN IKKE SOVE, HVIS HUN IKKE HAR EN HELDRAGT PÅ

“Jeg er meget fascineret af træningstøj og heldragter. Jeg sover altid i dem. Jeg er bare en sucker for dem.”

