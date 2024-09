Her er den 90’er-trend, du bør genoptage – baseret på dit stjernetegn

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Halvfemserne er kommet på mode igen, og det rejser selvfølgelig et vigtigt spørgsmål: af alle stilvarianterne fra 90’erne, hvilken nostalgisk beklædningsgenstand siger dit stjernetegn, du skal begynde at dyrke?

Hvis du er lige så vild med 90’erne, som jeg er, så er svaret selvfølgelig ”dem alle på én gang”. Men efter manuelt at have revet huller i alle mine højtaljede jeans og stort set stoppet blodcirkulationen i min krop med elastiske svedarmbånd, mens jeg gik på opdagelse i P.O.D.s bagkatalog, bestemte jeg mig for at opsøge en ekspert på området. Jeg havde ikke tænkt mig at spørge en modeblogger til råds bare for at få anbefalet en pung med kæde i, som matcher mine øjne. Nej, jeg ville konsultere en person, som virkelig kender mig og det 4,5 milliarder år gamle solsystem, som vi alle lever i. Lige præcis – jeg har brug for astrologisk vejledning.

For at finde ud af, hvilken 90’er-stil der passer til mit stjernetegn – og dit – tog jeg fat i Gabriela Herstik – NYLON-astrolog, redaktør på Fashion is Dying og forfatter til den kommende bog Inner Witch: A Modern Guide to the Ancient Craft. Ved hjælp af en heftig kombination af astrologisk visdom og indsigt i modeverden har Herstik parret samtlige stjernetegn sammen med den 90’er-trend, som bedst karakterisere din personlighed.

Vædder: JNCO Jeans

”Vædderen er det første stjernetegn, og væddere starter altid med et brag,” siger Herstik. ”Vi taler om personer, der kræver en trend, der er lige så berygtet og prangende, som de selv er”. Hvad er bedre end JNCO Jeans, cowboybuksen, der hjemsøgte modeverden i 1990’erne? Ligesom den visionære JNCO-designer, der bestemte sig for at jeans også skulle kunne fungere som cirkustelte, så er vædderens motto også, ”Go big or go home”. Det eventyrlystne ildtegn er villig til at prøve alt én gang, og de elsker at hoppe med på en trend, selv hvis den er på vej ud over en klippekant. Ligesom JNCO og Papa Roachs sange, for den sags skyld, så er væddere modige, impulsive og en smule aggressive. Det er ikke stil, de er ude efter – de er ude på at gøre et voldsomt indtryk.

Tyren: Vintage Babydoll-underkjole

Tyren er et Venus-domineret jordtegn og går op i glamour, nydelse og sanseindtryk. Der er derfor ikke noget, som passer bedre end en sort, vintage-underkjole, som den en halvskæv Courtney Love var iført, da hun smed en sko efter Madonna. Ifølge Herstik så er den romantiskanlagte tyr vild med drama og en udfordrende lille kjole, som føles pirrende at have på. Tyren er stædig og arbejdsom og sætter pris på forpligtelse og fysisk skønhed, og derfor er den tidløse klassiker oplagt at iføre sig. Men det, der virkelig fanger tyrens interesse i den her sammenhæng, er alsidigheden. Man kan både sove i en underkjole og have den på i byen, og derfor er den også perfekt til sofakartoflen, som gerne vil se lækker ud, når pizzabuddet ringer på døren.

Tvilling: Små solbriller

Tvillingen er kreativ og keder sig aldrig, og så er han eller hun fløjtende ligeglad med, hvad optikeren anbefaler – tvillingen kan bare godt lide at se ”klog” ud. Tvillingen er rap i replikken, taler meget og vil gerne have, at du ved, hvor intelligent de er. For dem er små briller vejen frem. Tvillingen hopper gerne med på briller-uden-styrke-trenden og elsker generelt briller, som viser hans eller hendes mangfoldige natur og åbenhed, især når det ændrer på deres udseende og udsyn. Og fordi der altid er gang i tvillingen, som veksler mellem sociale konstellationer med lynets hast, så er det en klar bonus, at det er et look, som ikke kræver så meget dedikation.

Krebs: Ugedagsundertøj

”Krebsen er følsom og sød,” siger Herstik. ”Så deres 90’er-stil skal være noget, der rammer dem i både hjerte og kønsdele”. Anbefalingen? Undertøj, der er farvekodet til hver dag, den sukkersøde modedille, der helt sikkert var det mest uskyldige indslag i 90’erne. Krebsen er et sentimentalt væsen, og derfor vil underbukserne vække minder om den uskyldsrene tid, hvor man købte sobert undertøj sammen med syvendeklassesveninderne i centeret. De charmerende underbukser, der også fungerer som kalender, får krebsen til at knibe en tåre. Men det er noget den introspektive krebs helst vil reflektere over alene derhjemme i selskab med en nostalgisk gensyn med Seriesøndag og varme boller. Ligesom undertøj fungerer de bedst, når de er anonyme.

Løven: Humørringe

Løven har følelserne udenpå tøjet, men de har det også fint med den 90’er-kendte humørring, som transmitterer ens kernekarakteristika i en omkreds af fire meter. Løven er ærlig, modig og glad for opmærksomhed, og de elsker en god undskyldning for at tale om sig selv – ”Kan du se den orange farve?” spørger de en fremmed, der sidder og sover ved siden af dem på flyet ud af det blå. ”Det betyder, jeg er frisk på et eventyr”. Ifølge Herstik og modehistorien, så var humørringe også et af de største accessory-fænomener i 90’erne – hvilket i sig selv er appellerende for den opmærksomhedshungrende løve. Løven er fan af lidenskab og drama, fordi de er ildtegn, og derfor kan humørringen også være et godt score-redskab. ”Se lige,” siger de og peger på den røde farve. ”Det betyder, at jeg elsker dig”. Men gør det det?

Jomfruen: Popcorn-toppen

Jomfruen er et detalje- og designorienteret jordtegn med sans for det pragmatiske, og det er også derfor, at en stram, lille popcorn-top, der udvider sig som universet, er noget, der kan sætte fut under dem. Den er så praktisk! Den er så gennemtænkt! Jomfruen er meget æstetisk anlagt og velorganiseret og får nærmest en miniorgasme ved tanken om at mærke en popcorn-top mod huden – de har faktisk lyst til at købe en i samtlige farver og hænge dem op i deres sirligt indrettede garderobeskabe. Men selv om jomfruen bliver opstemt af muligheden for en one-size-fits-all-top, så er de ikke glade for at indrømme, at de tager del i en trend af nogen slags. Ifølge Herstik er jomfruen lidt for cool til at gå amok over modeluner – de er lidt for distancerede, men det er bare, fordi de har travlt med at rulle støv og fnuller af deres velholdte popcorn-toppe med lige så stor koncentration som en hjernekirurg. Sødt.

Vægten: Sommerfuglehårspænder

Hvis du er opvokset i nærheden af 90’erne, og din hukommelse ellers er nogenlunde intakt, så husker du sikkert, at sommerfuglehårspænder var fast inventar under hele årtiet. De var ikoniske og elsket af alle, men i dag er det stort set glemt… men vægten har ikke glemt dem. Det er minder om sommerfuglehårspænder, der kan holde vægten vågen om natten. De ligger og tænker på, dengang de delte hårspænder med veninderne og fandt på fjollede frisurer, som kun 47 små hårspænder og en sund dosis 90’er-optimisme kan kreere. Vægten er opofrende, flink og rummelig og ser hårspændet som mere end det – de er et tegn på venskab (vægten hader at være alene). Herstik forklarer også, at sommerfuglehårspænder appellerer til vægtens fantasi. Vægten er også interesseret i udvikling og forvandling og ser gerne hvert hårspænde som en lille larve, der transformerer sig til en sommerfugl, der bor mellem lokkerne. Det må være dejligt at være vægt.

Skorpionen: Militærstøvler

Militærstøvlen er en stor og tung sommerbeklædning for fødderne, så på den måde signalerer den meget godt den type masochisme, der kendetegner skorpionen. Mens alle andre er på samme side med deres 90’er-plateausko og lave hæle, så foretrækker det mørke stjernetegn den lidenskabelige intensitet, som et par store militærstøvler udtrykker i sommerheden. Militærstøvler siger, ”Jeg smadrer dig, men jeg er også en semiansvarlig faderskikkelse uanset mit køn, så nu bager jeg lige en bradepandekage til dig, din nar”. Men skorpionen narrer ingen. Ligesom militærstøvler, så er de kun barske på overfladen, mens de er (for) varme og (alt for) bløde indeni. Og nu vi er ved emnet, så er skorpionen kendt for lidenskab og forførende egenskaber. De er kendt for deres evne til at tease, og det er derfor, den ti minutter lange kamp med at få hver klods af fødderne får dem til at føle sig tættere på deres yndlings-Sith-lord.

Skytten: Bøllehat

I 90’erne havde man ikke hår. Dengang brugte man kun bøllehatte. Alle fra LL Cool J til Britney Spears til RUN DMC havde en. I dag er de fortsat så stigmatiseret af 90’erne, at det er svært at tage en på uden at føle sig som en joke. Derfor er det godt, at skytten lige præcis er nede med det. Skytten tager aldrig sig selv seriøst, så det charmerende og udspekulerede ildtegn er den helt rette til at bære en bøllehat med et blink i øjet. Skytten elsker også forandring og transformation, og det er derfor den alsidige hat passer godt til dem – alt afhængigt af skyttens humør kan bøllehatten fungerer som casual, cool, fiskekrogsopbevarende beklædningsgenstand eller et symbol på Gucci-glamour. Hvad end en bøllehat signalerer, så gør den det med schwung. Bonus point, hvis du er en bølle.

Stenbukken: Overalls

Ligesom overalls er stenbukken også praktisk orienteret, struktureret og nyttebevidst. Den anstændige form tilfredsstiller stenbukkens behov for at være fornuftigt påklædt, mens de samtidigt appellerer til deres udødelige kærlighed til alt, hvad der er praktisk i tilværelsen (51 lommer betyder, du aldrig behøver at gå med en håndtaske eller mangle en hammer). Overallens historie som arbejdsbeklædning symboliserer også stenbukkens disciplin og ambitionsniveau – du kan mere eller mindre klare alt, hvis du er iklædt et par bukser, der fungerer som taske, værktøjsbælte og afskrækker det mandlige blik på samme tid. Selv om det er meget 90’er-agtigt at rulle det ene bukseben op, så er det en asymmetrisk øjebæ, som den neurotiske stenbuk har svært ved at takle, forklarer Herstik. De vil langt hellere gå ”korrekt” klædt – med en silkebluse, stropsandaler og kaffeplettet to-do-seddel i hånden.

Vandmand: Mavekæde

Det kan godt være, du er stjernetegnenes rumvæsen, men som vandmand er du ikke så langt ude, at du er helt immun over for modetrends fra 90’erne. Mavekæden er ligesom dig – den er original, excentrisk og et fantasivæsen a la en trehovedet prinsesse Leia-Aaliyah-Aguilera-hydra. Vandmanden er allergisk overfor at kede sig, og derfor er hun lykkelig over at have en samtalestarter rundt om sig. Ligesom den semi-udfordrende choker, så udstråler mavekæden også en, ”jeg er uopnåelig”-attitude, et kernekarakteristikum for vandmanden, hvis personlighed er flagrende. Dit element er luft, og det betyder, at du altid er på farten, og derfor anbefaler Herstik en mavekæde eventuelt med klokker på, så du kan danse dig frem i tilværelsen som det flyvske rumvæsen, du er.

Fisk: Kurt Cobain-solbriller

Fisken ser altid anderledes på tingene, og det er derfor Herstik har velsignet dig med et par Kurt Cobain-solbriller. Præcis som Nirvana-frontmanden, (der selvfølgelig også var fisk), så elsker du at søbe i dine følelser, men du elsker ikke altid, at andre ser det. Din intuitive natur gør, at du tit har forståelse for andres følelser, og du føler dig tit som en følelsesmæssig svamp – hvad end du kan lide det eller ej. Med sin store ramme og berømte fortid giver Cobain-brillen fisken et skær af at være en uopnåelig berømthed, en facade, man kan gemme sig bag, når man er udmattet efter at have ageret Moder Teresa for andre. Fisk vil altid hjælpe og aldrig være en byrde – men sommetider, som det er tilfældet med Cobain-briller, elsker de at bede verden om at gå ad helvede til. Herstik anbefaler, at du napper et par i din yndlingsfarve, så du kan græde i fred uden at skamme dig.