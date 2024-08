Her er det overbevisende argument for, at Severus Snape i virkeligheden er en transkvinde

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

I årene, der er gået, siden Harry Potter endelig besejrede Mørkets Herre, har forfatteren J.K. Rowling løbende løftet sløret for hidtil hemmelige sider af sine karaktererne. I 2007 afslørede hun, at Potter-universets øverste patriark, Hogwarts-rektor Albus Dumbledore, var homoseksuel. I 2015 antydede Rowling, at Hermione Granger, fantasyseriens kvindelige hovedperson, sagtens kunne være en ikke-hvid figur. Rowling har ikke sagt, at den misforståede antihelt Severus Snape var en transkønnet kvinde, alligevel er det en opfattelse, mange Snape-aficionados er begyndt at abonnere på.

Som alle store fankulturer trives Snape-fanmiljøet især på Tumblr. Over de sidste år har en gruppe ægte fans stykket teorien sammen via nærlæsninger af bøgerne og forårsaget en livlig debat om Snapes skjulte feminine identitet. Hvert år i den første uge af august fejrer de Trans Snape Week – syv dage dedikeret til Snapes transkønnede identitet. Højtiden markeres ved, at man citerer passager fra bøgerne, der peger på Snapes sande kønsidentitet, tegner fanfic af Snape som kvinde og laver Snape moodboards. Trans Snape Week blev skabt af Tumblr-brugeren Ensnapingthesenses, en 26-årig transmand fra Spanien, og løb første gang af staben i 2015.

“Indenfor Harry Potter-fankulturen på Tumblr findes der en undergruppering, der mener, at Snape er transkønnet og udforsker det som en mulighed for fortolkning. Nogle af os kan simpelthen ikke lade være med at skrive, tegne eller tænke på det, og det er der Trans Snape Week kommer fra,” siger Ensnapingthesenses i et interview med Broadly. “Trans Snape Week er sted, hvor fans kan mødes, fejre teorien og dele deres ideer. Der er kommet en masse fanfiction, fankunst og litterær analyse ud af det… Vi ser os selv spejlet i en kompleks, interessant og polariseret figur – det er ikke noget, man oplever tit som transkønnet fan af popkultur.”

Fatuma, en akønnet person fra Østafrika, hjælper med at arrangere Trans Snape Week 2017, som Snape Love Posts – en fanblog, der drives af en lang række Snape-tilhængere herunder Fatuma selv – danner ramme om. Fatuma forklarer Broadly, at ideen er, at J.K. Rowling skrev Snape med så mange kvindelige karaktertræk, at “hvis Snape rent faktisk havde været en ciskønnet kvinde, ville det ikke have forandret historien markant.” Fatuma er enig med Ensnapingthesenses: Der findes en stor gruppe af mennesker online, der mener, Snape er transkønnet – og de har data til at bakke påstanden op.

“En ny undersøgelse af Snape-fanmiljøet på Tumblr viser, at ca. 20 procent af gruppen ikke er ciskønnede, hvilket er langt over gennemsnittet på verdensplan,” fortæller Fatuma. “Jeg tror, mange transkønnede har lettere ved at identificere transkønnede karakterer, fordi nogle af oplevelserne er universelle.”

“Jeg kan slet ikke se Snape som værende andet end transkønnet,” siger Ensnapingthesenses og forklarer “at alle sporene ligger der”. Selvom det “aldrig bekræftes,” fortsætter han, så bliver det “heller aldrig afkræftet.”

“Snape er en figur med en flydende identitet og en tvetydig position i gennem hele fortællingen – Snape bevæger sig altid mellem to verdener og ofte, helt bogstaveligt, i skyggerne,” siger Ensnapingthesenses. “På tragisk vis kan Snape læses som en person i skabet.”

For at forstå disse fans, må man dykke ned i teksten. Snapes stilling som eliksir-lærer er et godt sted at starte: Da hun i den første bog fortæller om sin personlige begejstring for kunsten at lave eliksirer, understreger hun overfor eleverne, at “her i klassen er der ikke noget fjollet tryllestavsvifteri.” I 2011 skrev forfatteren Racheline Maltese et overbevisende essay om Snape som værende en kvindelig heltefigur. I essayet argumenterer hun for, at kommentaren om tryllestaven er en indikator til læseren om, “at denne figur er en fornægtelse af det maskuline, især når man tager bøgernes mange fallos-vittigheder om tryllestave i betragtning.”

Da Snape fortæller eleverne, at hun ikke forventer, de er i stand til at “værdsætte skønheden ved den simrende kedel, de delikate kræfter i væskerne, der flyder gennem vores åre,” fremkalder hun klassiske feminine symboler på heksekunst. Ensnapingthesenses er enig. “Eliksirkunsten, og det at lave gift, forbindes traditionelt med det feminine,” fortæller han. “Men Snapes forkærlighed for eliksirer og hendes utrolige evner kan også tolkes som en magisk måde at skifte køn på.”

“Jeg kan godt lide ideen om, at teenage-Snape har forsket i og modificeret eliksirer,” siger Fatuma. “Ikke for penge og berømmelse – men for at finde en eliksir, der kan hjælpe hende med at skifte køn uden bivirkninger.” Ensnapingthesenses påpeger, at der findes eliksirer i Potter-universet, der kan “ændre ens udseende. Nogle af dem kan ændre fysiske attributter permanent, så hvordan kan man undlade at se det som en form for magisk hormonbehandling?”

Trans Snape-forskere har også søgt indsigt i figuren gennem hendes forhold til Harry Potter. Vi ved alle, at Severus Snape var forelsket i Harry Potters mor, Lily, som var gift med en machonar ved navn James. Selvom Voldemort dræbte dem begge, stoppede det ikke Snapes kærlighed. Via en hemmelig aftale med Dumbledore, og en alliance med Lily, bliver Snape mere eller mindre Harrys surrogatmor.

“Tematisk set er Snape en slags stand-in for Lily (Sirius er stand-in for James),” siger Fatuma. I en Tumblr-samtale forklarer Ensnapingthesenses, at “på et symbolsk plan, så vokser drenge op og erstatter deres fædre; faderen forbereder sønnen på det, mens moderen har en helt anden rolle og indflydelse i drengens liv, der har mere at gøre med at navigere følelsesliv og give et andet perspektiv på tingene.” Ifølge Ensnapingthesenses, Fatuma og Maltese er det den rolle, Snape påtager sig i Harrys liv.

“Harry og Snapes forhold minder mig meget om forholdet mellem en teenagepige og hendes mor, hvor begge har problemer med at styre temperamentet, fordi de spejler hinanden,” skriver Ensnapingthesenses.

Der er andre eksempler, der underbygger trans Snape-teorien ifølge Ensnapingthesenses – små ting, som et flashback i Dødsregalierne, hvor Snape som barn ses iført moren Eileens bluse. På lignende vis nærlæser Harry og Hermione i Halvblodsprinsen Snapes håndskrift i et gammelt eksemplar af Avancererede Eliksirer uden at vide, hvem den selvudnævnte “Half-Blood Prince” er. (Det viser sig at være Snape, “prince” refererer til hans mors pigenavn). Et citat fra bogen forklarer det nærmere:

Harry undrede sig over, hvem Halvblodsprinsen var. Selvom han havde alt for mange lektier for til at læse hele bogen fra ende til anden, havde han skimmet nok af den til at vide, at Prinsen havde skriblet noter på næsten hver side, og de omhandlede ikke alle sammen bogens eliksirer. Her og der optrådte fragmenter af formularer, som han selv havde opfundet.

‘Eller hun,’ sagde Hermione med en tone af irritation i stemmen, da hun overhørte Harry fortælle Ron om det en søndag aften i fællesrummet. ‘Det kan også have været en pige. Det ligner mere en piges håndskrift.’

‘Han hed Halvblodsprinsen,’ sagde Harry. ‘Hvor mange kvindelige prinser kender du?’

For Ensnapingthesenses er det, at man ofte forbinder magi med det feminine, kombineret med Snapes håndskrift, et tegn på “en ung kvinde, der benytter enhver mulighed for at udtrykke sit sande køn, selv når det sker i hemmelighed.”

Som ung var Snape en outsider blandt sine mandlige medstuderende – Remus Lupus, Peter Pettigrew, Sirius Black og James Potter – der havde deres egen lille Gryffindor-klub. I kapitel 28 af Fønixordenen ydmyger kliken Snape ved at få hende til at svæve, så man kan hendes undertøj.

Lupus fortsætter med at mobbe Snape som voksen. I Fangen fra Azkaban, da Lupus bliver professor i Forsvar mod Mørkets Kræfter ved Hogwarts, fortæller han sine elever om et væsen kaldet en boggart, som holder til i små og mørke rum. (Lupus opbevarer sin boggart i sit skab.) En boggart forvandler sig til det personen, der ser på den, frygter allermest. Den kan kun overvindes ved hjælp af Ridicules-formular, der forvandler den til noget latterligt. For Neville Longbottom bliver boggarten til Severus Snape, og da Longbottom kaster Ridicules-formularen, forvandler boggarten sig til Snape i dametøj til hele klassens store fornøjelse.

For Ensnapingthesenses er “Lupus’ meget personlige latterliggørelse af Snape-boggarten (der kommer ud af et skab!)” et tydeligt eksempel på den måde, Snape fornedres for sine feminine kvaliteter.

“Selvom hun er i skabet, så lider Snape alligevel under andres fordomme,” fortæller Ensnapingthesenses mig. “De her drillerier giver meget bedre mening, når man ser dem i det lys. Man behøver ikke en udførlig kontekst for at se Snape som en transkønnet kvinde – men den kontekst er der faktisk.”

En af Snapes bedst bevarede hemmeligheder er Patronus-formularen – en stærk besværgelse til beskyttelse, der manifesterer sig som et dyr, der repræsenterer den, der kaster formularen. Snape og Lily delte dådyret, og det tolkes traditionelt som Snapes udødelige kærlighed til Lily. Men det er en teori, der bliver meget mere problematisk, hvis Snape læses som en transkvinde.

Trans Snape-forskerne mener, at Snapes patronus er endnu et eksempel på det faktum, at hun spiller rollen som Harrys mor – men endnu vigtigere, så er dådyret også et symbol på Snapes kvindelige kønsidentitet. Det, at dådyret også er Lilys patronus, peger både på, at Snape erstatter Lily som moderfigur, men også at Snape, udover at elske Lily, måske også ønskede at blive en kvinde som hende.

Hvis man tænker over det, så giver den her tolkning faktisk mere mening, end at Snape skulle være forblevet forelsket i sin barndomsveninde lang tid efter hendes død. “Snapes forhold til Lily minder mig meget, om forhold jeg selv havde til cispiger som barn og teenager,” fortæller en transkvinde ved navn Lilyana mig. Det faktum, at “Snapes patronus er den samme som Lilys handler om noget andet end romantisk kærlighed… Det, at det fysiske og kropslige udtryk for Snapes ånd er den samme feminine repræsentation som Lilys, peger helt klart på, at Snape er en transkvinde.”

At dele patronus med Lily gør Snape til et unikum i Harry Potter-universet – og i en passiv, men stadig vigtig rolle, er det også Snapes dådyr, der fører Harry til Gryffindors sværd. Ifølge Maltese er det denne scene, der på afgørende vis, cementerer Snapes rolle som heltinde. “I Harry Potter og Dødsregalierne spiller Snape sin mest afgørende kvindeligt kønnede rolle, da hun ved hjælp af sin patronus fører ham til Gryffindors sværd,” forklarer Maltese. “I den scene optræder Snape som en slags ‘Lady of the Lake,’ en kendt litterær figur,” der bl.a. optræder i legenden om Kong Arthur. Lady of the Lake giver Arthur sværdet Excalibur på samme måde som Snape leder Harry til Gryffindors sværd.

Så er der selvfølgelig også Snapes død, hvor hun ofrer sig for Hogwarts. På ganske ædel vis indgår Snape en aftale med Dumbledore om at slå sidstnævnte ihjel, så alle tror, hun fortsat står i ledtog med Voldemort. Først efter Snapes egen død kommer sandheden frem.

Generelt er der en problematisk, men dog velkendt, tilbøjelighed til at queere skurke i fiktion, noget som mange Snape-forskere, jeg har talt med, påpeger. Men for dem at se overskrider Snape den tendens. “Snape queer-kodes som en måde at få hende til at fremstå som en skurk på,” forklarer Fatuma. “Det besynderlige er, at når forfattere bruger ‘de var faktisk gode i virkeligheden’-fortællegrebet, så ophæves queer-kodningen som oftest, og så bliver figuren pludselig ciskønnet eller heteroseksuel. Men det er ikke tilfældet med Snape.”

