Det er måske ikke kun din skyld, hvis du opfører dig som et røvhul i byen

Billede via Flickr-brugeren jin’s diary 84

Denne artikel er oprindeligt publiceret på MUNCHIES.



Næste gang du bliver fuld og opfører dig som en idiot, så giv HTR2B skylden.

Videos by VICE

Det er et gen, der er meget tæt forbundet med impulsiv og uforsvarlig opførsel samt den uundgåelige skyldfølelse, du bliver ramt af, når det morgenen efter går op for dig, at du ørlede ud over dig selv under droppet i “Turn Down For What”.

Nærmere betegnet lader det til, at en mutation i det gen, der spiller en essentiel rolle i kroppens serotoninproduktion og hjernens evne til at træffe beslutninger, ligger til grund for, at du er et røvhul i byen. Mutationen er nemligt blevet kædet sammen med en væsentligt højere lyst til at kaste sig ud i risikable ting som “impulsive seksuelle handlinger, at tage ud at rejse, flytte eller skifte job hyppigt.”

Fik du læst: Dansk hash er tre gange stærkere, end det var for 20 år siden

Billede via Flickr-brugeren Marc Horowitz



Det konkluderede en finsk undersøgelse for nyligt efter at have testet en gruppe på 14 ikke-voldelige kriminelle for at prøve at forstå, hvilken rolle alkohol spiller i forhold til at kontrollere impulser, og hvordan det påvirkede deres adfærd.

Sammenlignet med de 156 “raske” deltagere i kontrolgruppen udviste dem med HTR2B-mutationen “aggressive udbrud, de kom op at slås og opførte sig impulsivt, når de var påvirket af alkohol.” De havde også en tendens til at blive anholdt for spirituskørsel “i større omfang end kontrolgruppen.”

“Vi ville undersøge raske, almindelige borgere for at se, hvilken indflydelse mutationen havde. Det mest interessante resultat var, at det førte til impulsiv opførsel under beruselse; herunder impulsiv sex, impulsivt forbrug og impulsiv spirituskørsel,” fortalte hovedforskeren Roope Tikkanen til The Guardian. “Når de er ædru har de også en tendens til at være impulsive, men vores resultater peger på, at det forstærkes af selv små mængder alkohol.”

Selvom denne type opførsel lyder som en beskrivelse af langt de fleste, der har et overdrevent alkoholforbrug, er genet indtil videre kun identificeret hos 2,2% af den finske befolkning. Det er ca. 100.000 mennesker og ikke nok til at kunne ekstrapolere til større grupper. Men ikke desto mindre giver undersøgelsen et fascinerende glimt af, hvordan alkohol påvirker nogen mennesker på en mere dramatisk (og synlig) måde end andre.

Der var ingen af de medvirkende i undersøgelsen med HTR2B-genet, der var alkoholikere i psykisk forstand, men når de drak, havde de tendens til at miste kontrollen mere end gruppen uden HTR2B. Roope Tikkanen fortalte også The Guardian, at dem der har genet bør “søge vejledning for at hjælpe dem med at regulere deres alkoholforbrug og gå i terapi for at styrke deres selvkontrol.”

Så næste gang ham røvhullet i din vennegruppe går amok efter at have taget en tår af sin Mokaï, så husk, at det måske ikke kun er hans skyld,

Læs mere fra VICE:



Derfor mister millioner af mænd deres venner, når de er i 20’erne

Hvad fanden vil det sige at være afhængig af sin smartphone?

Vi snakkede med manden, der har lavet et beskyttende skjold til dit overskæg