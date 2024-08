Her er det ulækre menneske, der sælger bilerne, Biggie og Tupac blev skudt i

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

I dag er det 21 år siden, Notorious B.I.G. blev dræbt, og det betyder selvfølgelig, at ådselsæderne, der profiterer på unge stjerners tragiske død, endnu engang er på vingerne. Der er en dokuserie på vej på amerikansk tv, som fortæller historien om både Biggie og Tupacs død. Og som om det ikke er nok, så er der også en fyr, som forsøger at sælge bilerne, de to stjerner blev dræbt i. Pitchfork har interviewet Gary Zimet fra Moments in Time, et firma der sælger morbide samleobjekter til villige købere og lige nu forsøger at afsætte de to berømte køretøjer.

Den GMC Suburban SUV, som Biggie blev skudt i, går efter sigende for 4,1 millioner kroner, mens BMW’en, som Tupac blev dræbt i, ryger på auktion til 8,9 millioner kroner. I interviewet med Pitchfork forklarer Zimet, at bilerne har kulturel værdi. Han ville egentlig sælge dem til museer, men han har ikke fundet en køber, fordi museerne ”altid er på røven økonomisk”.

”Begge biler har historisk værdi,” siger han. ”Man bliver nødt til at se på det fra den historiske vinkel. Hvis den bil, John F. Kennedy blev skudt i, blev sat på auktion – det sker desværre aldrig – ville den indbringe mindst 150 millioner kroner.”

Zimet anser sig selv for at være lidt af en historienørd, og han sammenligner bilerne med det eksemplar af det 13. tillæg til den amerikanske forfatning, som han tidligere har solgt. Men bare rolig. Zimet siger, at han på ingen måde kapitaliserer på to af hiphoppens mest legendariske skikkelsers tragiske dødsfald. ”Det faktum, at det her er biler, som nogen engang er døde i, er appellerende for visse mennesker,” siger han. ”Folk er nysgerrige. Er det morbidt? Absolut! Udnytter jeg Biggie og Tupacs familier? Nej, det gør jeg ikke.”

Det hele er til at få kvalme af. At Zimet køber bilerne, fordi de har historisk værdi, er en ting, men at tjene penge på Biggie og Tupacs død er noget helt andet. I interviewet modsiger Zimet sig selv, da han sammenligner bilerne med mordet på JFK, hvorefter han så påpeger, at den myrdede præsidents bil aldrig ville blive solgt. Det er det eneste, han har ret i. JFK’s bil bliver aldrig solgt, men Tupac og Biggie har ikke det samme system bag sig, der kan afholde det her fra at ske. Popkulturen lader aldrig de døde hvile, og det er derfor, en mand på 64 nu står til at tjene enorme summer på to døde rapstjerners tragiske endeligt.