Her er det videnskabelige bevis for, at The Game elsker at snakke om andre folk

Denne artikel er oprindelig udgivet af Noisey Canada

The Games forkærlighed for at namedroppe andre kunstnere i sine sange har været en løbende joke gennem mange år. Tyler the Creator har sågar joket med det på et af The Games egne numre, for at det ikke skal være løgn. Det er selvfølgelig en sjov leg at tælle op, hvor mange gange Jayceon nævner andre rappere, hver gang han smider et nyt album på gaden, men det er få mennesker, der har været så dedikerede til spøgen, at de har gennemgået hele hans bagkatalog for at vurdere helt præcist, hvor mange gange han har gjort det… Lige indtil i dag.

En af the The Games’ mere bemærkelsesværdige namedropping-mosaikker.

På sitet Ben’s Big Blog har en meget arbejdsom fyr (formodentlig ved navn Ben) samlet en hel masse data for at vise os noget, vi allerede godt ved – The Game taler mere om andre folk, end han taler om sig selv. Før du sætter spørgsmålstegn ved den påstand, så husk lige på, at Ben har gennemlyttet alt, hvad The Game har udgivet og noteret sig samtlige navne, rapperen har droppet, hvorefter han har opstillet det hele i en graf for at vise frekvens af individuelle shoutouts. Vi kommer simpelthen ikke dybere ned i The Games’ værker.



De store tal først: ifølge Ben’s Big Blog smider The Game i alt 1.788 navne igennem sine otte albums, hvilket vil sige omkring 13,7 navne per sang og 223,5 navne per album. Forståeligt nok, så er det oftest Dr. Dre, som dukker op. Han bliver nævnt 161 gange. The Game selv kommer ind på andenpladsen med 87 tilfælde, mens 2Pac bliver kaldt ud 61 gange. Bloggen pointerer ligeledes, at ”det ikke var før ’Young N****s’ på hans seneste udspil, 1992 (der udkom i 2016), at han lavede en sang uden et eneste namedrop”. Det er en smuk dannelseshistorie faktisk. En dag bliver vi alle for gamle til at have helte.

Tingene bliver endnu vildere, da flere detaljer i efterforskningen blotlægges i kraft af statistikker over antal ”Dr. Dre namedrops per album”, The Games namedropping sammenlignet med gæsteoptrædendes, og hvorvidt han var lige så glad for at nævne kolleger på sine tidlige mixtapes. Spoiler: det var han. Ben’s Big Blog forklarer også, at ”tracket ’Cali Boyz’ fra hans 2004-mixtape indeholdt i alt 87 namedrops, hvor ingen var gengangere.” Hold da fast. Opremsningen af tallene er ikke lige så overvældende som statistikkernes visuelle udtryk, så tjek dem ud her.