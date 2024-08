Her er en hel sang lavet udelukkende af kommentarer fra Shania Twains Facebook-side

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Facebook har allerede præsteret at trække proppen op af samfundets badekar ved at hjælpe en orange brøleabe til at blive præsident i USA og mere eller mindre direkte fået folk til at miste forstanden, når de scroller gennem deres feeds. Men ligesom den menneskelige pendant til en hjernesvulst, der sidder i det Hvide Hus nu, så er Facebook i bund og grund dybt idiotisk. Det er en platform, der lader din onkel logge ind på et forum og dele sine allermest fladpandede observationer med verden: ”Drikker lige en kop kaffe. Jeg taler ikke til nogen, før jeg har fået min kop om morgenen. Lol.” Det er hjemsted for manglende impulskontrol – en manglende impulskontrol, der vel at bemærke er spækket med stavefejl.

Herover kan du se videoen til sangen “This Wonderful Woman That You Are (Song For Shania)”, hvor teksten er skrevet udelukkende ud fra kommentarer på den canadiske sangers Facebook-side. Geniet bag sangen er YouTube-komikeren Hot Dad, der har komponeret en melodi, der lyder ligesom et Shania-agtigt backingtrack. Det er lige nøjagtigt catchy og dog anonymt nok, til at tekstens totale vanvid står i skarp relief. Man kan godt spørge sig selv, hvad der får et menneske til at hoppe ind på Shanias side og skrive: ”Shania, please go see Jlo on Wed. I’d prob die with you both in the smae room,” men det har man slet ikke tid til at dvæle ved, før Hot Dad videre synger: “Yo—er, (wink) in passing…”

Fyr op for videoen, og lad galskaben synke ordentligt ind.