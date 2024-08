Her er en masse ting, kendte mennesker har tweetet, (muligvis) mens de var skæve

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Okay, vi kan selvfølgelig ikke bevise, at de her stjerner har fyret op i en pind, før de bevægede sig ud i Twitter-universet… men omvendt, så kan vi heller ikke bevise det modsatte. Hvorom alting er, så vil vi gerne tro, at det er, hvad der er gået forud for tilblivelsen af de her små internetperler. Vi bliver så utroligt glade af at tænke på, hvordan de her verdensberømte mennesker har trukket en ordentlig koger, fundet telefonen frem og delt deres smukke, krøllede tanker med resten af planeten. Vi er næsten 100 procent sikre på, at i hvert fald nogle af de her tweets er forfattet under indflydelse af THC, men vores advokater anbefaler os ikke at være for skråsikre i vores udmelding. Under alle omstændigheder [blink, blink] her er en samling af vores yndlings-tweets fra stjerner [stort indforstået smil], der HELT SIKKERT IKKE har inhaleret andet end klodens rene luft.

https://twitter.com/macklemore/status/4085475013

Why is rhode island nor a road or an island — Justin Bieber (@justinbieber) December 4, 2009

Antonin Scalia retire bitch — Danny DeVito (@DannyDeVito) March 3, 2013

https://twitter.com/50cent/status/1193266275950592

Dear ashton kutcher yo momma so old the key on ben franklins kite, was to her apartment.

Respond if yur not scared — SHAQ (@SHAQ) October 14, 2009

Wu Tang Cher

Clan — Cher (@cher) May 8, 2014

In high school Huey scored a perfect 800 on the math portion of the SAT pic.twitter.com/l97QheUGjE — Huey Lewis (@HueyLewisNews) January 31, 2018

kowabunga dudettes. i'm so pumped to be on this surfing kick. who else surfs out there? gnarly day in the h2o. ridin waves! — Kim Kardashian (@KimKardashian) August 29, 2010

Do ants have dicks? — Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) March 28, 2010

Packing involves simple math: 3 day trip = 3 pairs of pannies plus two extra for when I crap myself on the flight there and back. — Dana Loesch (@DLoesch) April 2, 2008

https://twitter.com/ShyGlizzy/status/266014404544454657

TAke a look, y'all: IMG_4346.jpeg — Stephen A Smith (@stephenasmith) May 27, 2015

What is she thinking? pic.twitter.com/rFufrgMb — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) August 10, 2012

Does anyone think global warming is a good thing? I love Lady Gaga. I think she's a really interesting artist. — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) February 10, 2011

The revolution is upon us. If u can't see the con then u r willfully blind. #Resist. good nite pic.twitter.com/DmXeW8t7td — Chris Meloni (@Chris_Meloni) January 25, 2017

If we evolved from apes why are there still apes. — Tim Allen (@ofctimallen) August 16, 2017

Hahahahahahahaha How The Fuck Is Cyber Bullying Real Hahahaha Nigga Just Walk Away From The Screen Like Nigga Close Your Eyes Haha — T (@tylerthecreator) December 31, 2012

https://twitter.com/bobatl/status/691411463051804676

Just rode a horse up a volcano pic.twitter.com/b2lyEpbSGU — Skrillex (@Skrillex) March 4, 2016

https://twitter.com/RiversCuomo/status/660181549103484928

great British bake off is rigged — Ezra Koenig (@arzE) October 5, 2016

Would you rather have 30 million dollars or 30 million loyal friends — Chance The Rapper (@chancetherapper) April 5, 2018

Self portrait in candy floss pic.twitter.com/ybIlZ7NfLL — Patrick Stewart (@SirPatStew) May 9, 2013

There's only 2 sauces worth there wait in gold that's HP and HEINZ the rest can kiss my arse JESUS SAVES LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 7, 2017

My favorite thing about the Bible is that it’s a nigga named Paul just walking around the middle east with his friends. — vince (@vincestaples) April 6, 2018

https://twitter.com/LILUZIVERT/status/947694159070093312