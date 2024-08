Her er en syret video med en masse øgler og reptiler, der ryger og drikker til lyden af Danny Browns “Smokin’ and Drinkin’”

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Steve Ludwin er en mand med mange talenter. Han har sprøjtet sig selv med slangegift i forbindelse med dokumentaren Venom Superman for VICE og modtaget voicemails fra Kurt Cobain, der truede med at slå hans kæreste ihjel. Engang sked han NME op og ned ad ryggen og mistede en million-pladekontrakt. Og nu peaker hans post-band-, post-slangegift-karriere. Først med videoen “Putting Cocaine Back Into Coca-Cola“, der er præcis, hvad det lyder som (og meget mere), og nu med en fucking syret video af en masse reptiler, der ryger og drikker til lyden af Danny Browns store hashcirkel-hymne “Smokin’ and Drinkin’”.

Og i øvrigt topkarakter for videobeskrivelsen, hvor der står: “Danny Brown fuckin’ rules. Buy his music now. Smoke and drink like these party animals. Get totally fucked up and become radicalised. Like totally rad. Radder than the radist radish”.