Her er et billede af Harry Styles med en gris i hånden

Artiklen er oprindeligt udgivet af i-D UK

Sanger, sangskriver og lejlighedsmodel Harry Styles vender tilbage i sin anden Gucci-kampagne med Cruise 2019. Sidste års kampagne bød på en høneomfavnende Styles, og det er et tema, der følges op på i år – Styles er fotograferet med en lille gris i hånden, nogle børn og et lille lam, som han har iført sig som en boa – dog er fish’n’chips-restauranten byttet ud med en have i renæssance stil og en italiensk 1500-tals villa i baggrunden.

Fotosessionen fandt sted på godset Villa Lante, tæt ved Viterbo i den nordlige ende af Rom, hvor den smukke arkitektur og den klassiske, italienske haves rene linjer flugter perfekt med Guccis lige så klassiske og levende snit. Landskabet emmer af ro og fordybelse og fotograf Glen Luchford formår at få jakkesættet til at stå i centrum, mens Harrys legende væsen er eminent fanget på billederne.

Kampagnen sætter fulde sejl til november. Til den tid går vi sikkert alle sammen rundt med lamme-boaer.