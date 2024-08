Her er fem eksempler på, at hardcore-videoer kan være det mest latterlige i verden

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Tyskland



Det er virkelig ikke særlig svært at lave en god musikvideo med oldschool stemning til et hardcorenummer. Det eneste, du reelt skal bruge, er de her scener: en masse fans, som mosher til en koncert, et band, der spiller i en tom fabrikshal, og en scene, hvor bandet og deres crew går ned ad gaden sammen. Hvis man ikke har de to ting med, bliver videoen højst sandsynligt middelmådig. Alle bør egentlig bare bruge Sick Of It Alls “Step Down” som skabelon.

Videos by VICE

Og selv om det hele er så lige til, er der alligevel bands, som går helt galt i byen. Så hvis du selv vil kaste sig ud i at lave en video til et hardcoreband, så får du her fem eksempler på, hvad du absolut ikke skal gøre:

Föur Skillz – “Gib Dich Nicht Auf”

Selv om Föur Skillz kun har udgivet en demo med fem tracks på, har de gjort sig selv til levende legender med singlen “Gib Dich Nicht Auf” (“Giv ikke op” på dansk). Bare tjek den her video fra The Shitlers ud, hvor de sidder og ser en Föur Skillz-video! Straight-edge-hardcore med en masse moralsk prædiken er altid fedt, især når det kommer i form af en uhyrligt opstyltet video. Her er historien: en fyr vil begå selvmord, så Föur Skillz og deres crew dukker selvfølgelig op og hyler om, at han skal se anderledes og mere positivt på tingene. Ren gåsehud.

XRepresentX – “The Downfall”

Det største problem med den her video er, at nogen fik den idé at lave den. Der står en fyr i en bar, han har fået et par drinks, da hans forældre – aka hardcorebandet XRepresentX fra Pennsylvania, som er mere straight-edge end nogen andre – pludselig dukker op, hiver ham ud i en mørk gyde og giver en moralprædiken. Det føles, som om det varer for evigt, mens de belærer ham om, hvor stor en skuffelse er han er, og at han har svigtet sin tro. Vi må gå ud fra, at scenen klipper, lige inden de alle sammen kollapser af grin over, hvor helligt og selvfedt det er. Vi har fanget budskabet, men selv de mest militante straight-edge-videoer har mere humor end det her.

Crooks to Kings

Crooks to Kings fra Tacoma i Washington har tydeligvis ikke haft et særlig stort budget til videoen. Man kan også komme langt med amatørcharme – især hvis musikken, der blæser ud af højtalerne, er god. Men alt, hvad der sker på skærmen, er bare tåkrummende pinligt. Det starter lovende ud i sort-hvid, men så falder det hele fra hinanden, da en fyr dukker op af en skraldespand og skriger: “Start the violence, fuck the facts!” Fyren i flannelskjorten ude til højre lader til at synes, det er lige så absurd og sjovt, som vi gør. Han kan ikke lade være med at grine, mens ham og hans meget alvorlige venner står rundt om fyren i skraldespanden. Måske er det, fordi han allerede ved, hvor sindssyg den næste scene er.

Cunthunt777 – “Valve”

Cunthunt777 fra Augsburg i Tyskland har længe været være et bizart indslag på den tyske beatdown-hardcore-scene, takket være hits som “Auf gehts, ab gehts” (“Afsted det går”) eller “Fotzenjagd im Panzer” (“Fissejagt i tanken”) og deres video til “Valve” fra 2010. Her optræder drengene med nummeret og mosher halvbegejstrede rundt i en tom lagerhal i fire minutter. Et helt særligt øjeblik udspiller sig her:

Sand – “Poser”

For at være fair skal det siges, at den her video af det japanske band Sand er velproduceret og byder på gode kameravinkler. Crewet går rundt i slowmotion, bliver tatoveret og gør nar af folk, og bandet ser ud til at have det for vildt i deres baseball-trøjer. Sangeren fremstammer et par groteske, stereotype hardcore-fraser i mikrofonen, guitaristen skriger pludselig på en måde, der ville få enhver blackmetal-sanger til at rødme under sin corpsepaint. Vi er lidt bange for, at han skal gå i tu og smuldre nedover guitaren. Alt i alt er det lige præcis den slags video, som kun kan være lavet af en meget bestemt type: en poser.