Her er firmaet der hjælper de handicappede med at onanere

Der er gået cirka to år, siden vi sidst hørte fra Gothenburg Cooperative for Independent Living (GIL). Tidligere ville organisationen belyse de kummerlige værtshustilstande for handicappede ved hjælp af deres hjemmebryggede øl – hvilket lader til at have fungeret ret godt. “Vores øl har vundet op til flere priser, siden vi sidst talte sammen,” fortæller Anders Westgerd, talsmand for GIL, over telefonen. Men i dag taler vi ikke sammen på grund af drikkevarer. Det gør vi, fordi han i sidste uge sendte mig en dildo med et mystisk håndtag.

Firmaet Secreta AB, der er specialiseret i at gøre onani til en mekanisk rutine, fremstiller en dildo, der har en helt særlig brugsanvisning.

Videos by VICE

Det her stykke sexlegetøj gør sex ret akavet, både for den handicappede og for assistenten. Processen inkluderer steriliserede kitler og mekaniske onanibevægelser. Ikke så rart.

Men Secreta AB er ikke et rigtigt firma – heldigvis. Det er GIL’s måde at skabe opmærksomhed omkring et emne, som kan svært at tale om. Jeg var selvfølgelig nødt til at tale med Westgerd for at kunne forstå, hvordan en dildo, en fleshlight og noget, der hedder “Adonis’ Knytnæve” kan blive til aktivisme.

VICE: Tak for dildoen!

Anders Westgerd: Jeg er glad for, I har modtaget den.

Jeres sexlegetøj, jeg mener, sex værktøj, er blevet særligt udviklet til Leva & Fungera-messen, ikke?

Jo, præcis. Det er der, den primære lancering vil finde sted. Det er Skandinaviens største messe for pleje- og hjælpeteknologi at gøre. Der er meget fokus på teknologien, men knapt så meget på, hvordan man faktisk lever med den i hverdagen. Og det er noget, vi vil lave om på. Kampagnen handler ikke rigtig om sex, det er bare en måde at nå ud til folk på. Handicappedes sexliv er stadig et meget tabubelagt emne. Det handler alt sammen om at undslippe ideen om, at andre mennesker skal bestemme, hvordan vi skal leve vores liv. Vi er som alle andre, og vi vil også gives chancen for at leve som alle andre.

Hvad er de mest udbredte fordomme omkring handicappedes sexliv?

Sex er noget, der fylder meget i medierne. Men der er aldrig nogen, der taler om handicappedes sexliv – og hvis det endelig sker, er det mere fra en perverteret, freak show-agtig synsvinkel. At have sex som handicappet er ikke noge,t vi snakker særlig meget om. Der er også folk, der tror, at sex ikke er noget, vi gør, og siger ting som, “de er ikke seksuelle væsner.” Som om vi er sexløse objekter, og ikke mennesker, der oplever begær!

På hvilken måde skal denne kampagne gøre op med den forestilling?

Jeg håber at folk vil forstå, at vi er individer og ikke sexløse objekter. Det her handler ikke kun om sex. Det er hele vores livssituation, der er mere eller mindre skemalagt, og dikteres af nogen længere oppe. Vi bliver ikke betragtet som almindelige mennesker! Det handler meget om, hvordan alt skal være skemalagt, og andre, der kommer ind og dikterer vilkårene for, hvordan hvordan vi skal leve vores liv.

Anders med et af Secreta AB’s sexredskaber.

Så det handler i bund og grund om at sætte fokus på skematyranniet, og hvordan de handicappede objektificeres.

Præcis. Vi er mennesker, der vil leve almindelige. Frie liv, som vi har kontrollen over.

Hvad med jeres “Adonis’ Knytnæve”? Er der ikke risiko for, at den vil fjerne fokus fra jeres egentlige budskab?

Nogle vil nok misforstå det, men nogle gange skal man bare fremprovokere reaktioner og sørge for, at folk involverer sig og begynder at tale om ting. Hvis man kigger tilbage på vores tidligere kampagner – som øllet og dukken – er det oftest folk, der ikke er handicappede, som involverer sig i debatten, og fortæller os, hvordan tingene bør være. Men hvis man får chancen for at gå i dialog med folk, er der mange, der får et andet syn på os.

Hvordan vil dette værktøj blive præsenteret til messen?

Vi kommer til at have en ekstremt kedelig bod, der føles klinisk og autoritær, på samme måde som vi oplever vores situation. Vi vil være klædt ud som Secreta AB.

Hvordan kom i på den her idé?

Vi forsøger I at nå ud til den brede befolkning og i mindre grad politikerne og myndighederne. Selvom det også er vigtigt, mener jeg, at demokratiet starter med individet. Vi har brug for et holdningsskred i befolkningen, hvis vi skal anses som almindelige borgere. Kampagner som denne hjælper os med at nå ud til folk, der normalt ikke ville give vores situation opmærksomhed. Jeg tror, en debat fungerer bedst, hvis den udstiller og inkluderer åbenlyst modsatte synspunkter. Sex nedbryder barrierer.

Det giver god mening. Held og lykke, Anders.