Fotografen Jason Altaan skildrer kvinder som kitschede pinup-piger

Den homoseksuelle fotograf Jason Altaan har fotograferet alle fra Courtney Stodden til Angelyne. Han afbilleder kontroversielle kvinder foran farverige baggrunde, der får dem til at fremstå tegneserieagtige og samtidig hylder dem, som var de ikoner i gamle italienske renæssance-malerier. Han fanger deres campede tiltrækningskraft, men tager dem også seriøst.

Billederne har dog medført nogle problemer for Altaan. “Der er endda en eller anden fyr, der har sendt mig dødstrusler for nyligt, fordi han hadede mit arbejde så meget på grund af de følelser, det vakte i ham,” fortæller han. “For mig er alle mine billeder sjove og uskyldige og spiller på de tegneserieagtige roller, vi som samfund har skabt, og de mennesker der, især i medierne, er blevet marginaliseret som følge deraf.”

Altaan sendte os følgende portrætter af hans venner i San Diego; den britiske realitystjerne Alicia Douvall og den kvindelige bodybuilder Lauren Powers. “Jeg er meget inspireret af folk, der har foretaget ekstreme ændringer eller forstærkninger af deres udseende for at personificere idealer, der dikteres af samfundets kønsopdeling,” forklarer han. “Folk som Angelyne, der har gjort sig selv til en omvandrende karikatur af femininitet og omvendt også en person som Hulk Hogan, hvis barske vildskab og aggressivitet har gjort ham til en amerikansk nationalhelt.” Her er hans billeder af wrestlere, blondiner og blå, funklende stjernelys.

