Her er fyren, du skal ringe til, hvis du skal holde illegal ravefest

I morgen, onsdag den 25. maj, holder VICE danmarkspremiere på LOCKED OFF til VICE Bio i Grand Teatret. Dokumentarfilmen ser nærmere på den illegale ravescene i Storbritannien og følger teenagere rundt om i landet, der ved hjælp af boltsakse og indviklede smuthuller i lovgivningen fester natten igennem i ubrugte bygninger og forladte pakhuse.

I filmen følger vi blandt andre den 22-årige Jimmy Whyte fra London, der fungerer som en form for “rave-fixer”. Han finder lokaliteterne for ravearrangørerne, sikrer dem og bruger sin ekspertise til at tage sig af politiet og sikkerheden. Som optakt til filmens udgivelse tog vi en snak med Jimmy om, hvad der skal til for at holde et rave.

VICE: Hvordan ville du beskrive dit arbejde? Du er i virkeligheden ikke arrangør…

Jimmy: Det var jeg engang. Jeg plejede at holde mine egne fester. Men nu foretrækker jeg at arbejde lidt mere i baggrunden og hjælpe andre med at holde deres fester. Når folk skal finde en bygning eller have nogen til at snakke med politiet til deres event for dem, så tager de kontakt til mig. De fortæller mig, hvad der skal gøres, og så hjælper jeg dem med at få det til at ske, hvad end det måtte være. Om det er at sørge for lokaliteter, tale med politiet eller bare give dem gode råd.

Lad os tale specifikke detaljer. Hvordan finder du et tomt pakhus og gør det klar til en fest?

Hvis det er en bygning, der ikke rigtig bliver holdt øje med, så går vi ind om dagen og gør klar. Men hvis det er et femstjernet sted i den dyre ende af skalaen, så er det en god ide at orientere politiet om, at vi er derinde, fordi de skal først skaffe de rette dommerkendelser for at få os ud, så hvis vi besætter ejendommen et par dage i forvejen, giver det os lidt mere tid at arbejde med. Men hvis vi så prøver at trænge ind på selve aftenen og fucker det op, så står vi tilbage uden bygning på dagen. Det hele kommer i virkeligheden an på, hvad det er for en bygning.

Hvad har været nogle af de bedste steder?

Vi holdte en fest i Burberrys hovedkvarter ved Piccadilly Circus. De lod et vindue stå åbent. Normalt mener jeg “de lod et vindue stå åbent”, når jeg siger sådan, men den her gang lod de faktisk et vindue stå åbent. Og kender du SE1, den der natklub, der lukkede ned? Den overtog vi. Da den først var blevet lukket ned, overtog vi den og festede der.

Rykker politiet så ud de fleste af gangene?

Ja, jeg bliver helt høj af det. Der har været rigtig, rigtig, rigtig mange gange, hvor politiet er rykket ud, og jeg har efterladt dem helt målløse. De aner simpelthen ikke, hvad de skal stille op. De står og ringer til deres fucking tilsynsførende for at finde ud af, hvad de skal gøre. Det er en af de sjoveste dele af aftenen. Nogle gange nyder jeg mine udvekslinger med politiet mere end selve festerne.

Lader politiet så bare ravefesten ske, når de kommer?

De kan jo ikke komme og lukke ned for den, fordi så siger vi; øhh, nej, giv os en god grund. Der er så mange smuthuller i lovgivningen omkring besættelse. Man må være op til 500 mennesker i bygningen, før det juridisk set bliver ulovligt. Men når først der er 500 mennesker i bygningen, bliver det pludselig ret svært at lukke ned for.

Og det kan blive farligt at få 600 mennesker ud…

Se bare hvad der skete på ScumTek til Halloween. Politiet gik amok, ravefesten gik amok.

Hvad ville der skulle til for, at de faktisk kunne lukke ned for festen?

Vold, en overdosis på stoffer, sådan noget ville der skulle ske til festen, for at de måtte trænge ind. Dybest set står det skrevet i loven, at man skal inviteres indenfor for at måtte gå ind et sted.

Ligesom vampyrer?

Hah, ja.

Når politiet rykker ud, er det ikke dem, der har kontrollen, det er os, der har kontrollen. Og det gør mig høj.

Er du selv i fare for at blive arresteret?

Det er selvfølgelig ulovligt, det vi laver, men jeg gør mit bedste for ikke at blive involveret i noget, der er alt for alvorligt. For eksempel undersøger jeg bygningerne, og forsøger at finde den mindst ulovlige måde at trænge ind i dem.

Hvor mange gange er du blevet arresteret eller tiltalt under eller efter et event?

Aldrig.

Og det her er noget, du har gjort i seks år…

Ja, og i løbet af de seks år har jeg kun set én person ryge i fængsel, og det var, fordi de lavede noget dumt til ravefesten. Men det har jeg kun set én gang. Jeg har aldrig set nogen blive tiltalt for noget, og det er ret vildt. For med alle skaderne, overtrædelserne, hvidvaskningen og skattesnyderiet – der er mange mennesker, der burde sidde inde.

Hvorfor tror du, at det ikke er sket?

Fordi politiet ikke ved, hvem de skal opsøge. Hvis arrangøren er kommet til at afsløre, hvis rave det er, banker politiet på deres dør, og det eneste de siger er; “vi råder jer til ikke at holde festen.” De siger ikke; “I må ikke holde festen, ellers snupper vi jer.” Der er få mange smuthuller, ellers ville de snuppe dem med det samme for “at planlægge en ulovlig ravefest”. Men det gør de ikke. De rådgiver bare. Hvis regeringen ikke ville have, at de her ting skulle ske, så ville de dæmme op for smuthullerne.

Der er også snak om at tilbageerobre forladte lokaliteter som en politisk aktion. Er det noget du står inde for – rave som modstandsbevægelse?

Det er det, jeg gør. Jeg kan godt lide de politiske aspekter af en besættelse. Jeg organiserede en stor demonstration i Shoreditch for friheden til at feste. Det var jeg stolt af. Bare at have politiet stående der, alle sammen, uden at kunne gøre noget for at stoppe det. Det er den type ting, jeg godt kan lide. Jeg tror faktisk, den politiske del af det tænder mig mere end festerne. Det er derfor raves var så store i 80’erne, fordi det var mere politisk. Det handlede ikke bare om at feste, det handlede om at tage en kamp op.

Den ene ting, jeg ikke kan forstå, er nok, hvad du får ud af det hele. Hvorfor risikerer du din egen frihed for at arrangere alle de her fester for andre mennesker?

Selvfølgelig er det lidt noget med, at den ene hånd vasker den anden. Der er omkostninger, der skal dækkes, fordi det er mig, der har noget på spil. Men for at være helt ærlig gør jeg det her af én grund: Jeg kan godt lide anarki. Jeg elsker det, det gør mig høj. Jeg gør det for at kunne sige “fuck dig” til systemet.

Hvad betragter du som anarki?

At føle at jeg er hævet over systemet, ikke behøver at leve som en lovlydig borger hele tiden. Når politiet rykker ud, er det ikke dem, der har kontrollen, det er os, der har kontrollen. Og alt det gør mig høj. Det er en af hovedgrundene til, at jeg gør, som jeg gør.

Da du begyndte på filmen, dækkede du dit ansigt til og sagde, at du ikke ville undersøges nærmere på grund af “de ting, du havde gjort for scenen”. Men i sidste ende ville du gerne vise dit ansigt, fordi du ville have folk til at vide, at det var dig. Hvorfor?

Jeg er stolt af det, jeg laver, lige meget hvad. Når mine børnebørn bliver født, vil jeg sige; “Jeg gjorde det her.” Jeg kunne ikke være mere ligeglad med, hvad der sker bagefter, selv hvis politiet prøver at bruge optagelserne som bevismateriale – der er ikke rigtig noget, der kan rette mistanke mod mig, fordi jeg siger de rigtige ting. Jeg laver ikke noget andet i mit liv, som jeg kan risikere at blive knaldet for. Jeg har haft rigtig mange forskellige jobs. Jeg lever ikke et kriminelt liv. Det er bare noget, jeg er blevet høj af, siden første gang jeg prøvede det. Det er som et alter ego. Når man tager til de her steder, er det, som om man pludselig træder udenfor den normale måde at leve på.

Tak Jimmy. Jeg giver dig et kald, næste gang min nabo klager over, at jeg spiller for højt musik.

VICE har gentagende gange forsøgt at få politiet til at kommentere på Locked Off. De har ikke ønsket at udtale sig.

Danmarkspremieren på LOCKED OFF sker til VICE Bio i Grand Teatret i morgen, onsdag den 25. maj. Tilmeld dig eventet her.

