Her er historien bag ‘Sandstorm,’ et af de største dance-numre nogensinde

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Måske kender du ikke “Sandstorm” af navn, men du har helt sikkert hørt den. Darudes EDM-klassiker har været et klub-hit over hele planeten, den er blevet til et legendarisk meme, og den fungerer som underlægning til utallige YouTube-videoer. Sangen er så allestedsnærværende, at det er nemt at glemme, at historien bag sangen er lige så vild som musikken.

I denne VICE Special dykker vi dybt ned i “Sandstorm”, sammen med manden bag, Ville Virtanen, der er bedre kendt som Darude. I slutningen af 90’erne var den unge finne bare en almindelig raver, som godt kunne lide at mixe – men da han udgav “Sandstorm”, skød han til tops på hitlisterne og stod pludselig bag pulten som dj på klubber, han ikke engang turde drømme om at spille på. Her fortæller Ville Virtanen, hvordan han fandt på sangen, og vi møder de producere og djs, der var med til at gøre den til et hit. Til sidst følger vi med ham til en EDM-festival i Finland, hvor “Sandstorm” stadig er et hit – 16 år efter den udkom.