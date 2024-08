Her er historien om første gang, Keith Richards spillede guitar

I det her afsnit af vores Guitar Moves-serie møder vi legenden Keith Richards. Den ikoniske Rolling Stones-guitarist bruger omkring 15 minutter på at fortælle os, hvordan han lærte at spille guitar bedre end stort set alle andre, der nogensinde har samlet instrumentet op. Han lægger ud med at understrege, hvor vigtigt det er at starte med at få en fornemmelse for den akustiske guitar. “En astronaut starter ikke i det ydre rum,” forklarer han. “Der er nogen, der er nødt til at bygge en raket.”

Halvvejs gennem en cigaret (selvfølgelig), husker Richards tilbage på den allerførste gang, han spillede guitar:

Mig? Min guitarundervisning kom fra min bedstefar, der havde en guitar. Han er musiker: han havde spillet violin. Han havde også spillet saxofon. Han var ikke kendt eller noget, men han elskede musikken. Der var altid instrumenter rundt omkring. Han havde en guitar hængende på væggen, og jeg var kun så høj, så han drillede mig i årevis med det, fordi jeg blev ved med at glo på den her forbandede ting, der hang på væggen. Langt ude af min rækkevidde. Han sagde, ‘Hvis du kan nå den, må du gerne lege med den.’ Så jeg hentede en stol og et par store bøger og fik balanceret mig derop. Det lykkedes mig at få fat i guitaren, så jeg gik ind til min bedstefar igen. Han sagde, ‘Okay, det eneste, du behøver at lære, er en lille sang, der hedder Malagueña. Den er spansk.’ Han nynnede den og viste mig første del. Det var den eneste del, han viste mig. Han viste mig ikke nogle akkorder. Kun tonerne. Jeg brugte mine fingre. Plektaren kom senere. ‘Bedstefar!’ sagde jeg, ‘er du spanier?’

Se hele afsnittet her: