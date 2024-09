Her er, hvad der rent faktisk sker, hvis du bliver taget med stoffer på Roskilde

Roskilde Festival er stedet, hvor du kan danse natten lang, smurt ind i glimmer (eller mudder), det er stedet, hvor du kan udleve din superfan i pitten foran Orange Scene eller stifte bekendtskab med nye, seje bands, som slet ikke er nået til provinsen endnu. Og lad os ikke glemme alle de venskaber, parforhold, engangsknald og klamydiainfektioner, som Nordeuropas største musikfestival hvert år afstedkommer. Men er der ikke stadig noget, der mangler i den her ligning? Jo, rusen. Rusen er for de fleste en kæmpe stor del af festivallivet, og der er ikke altid tale om helt lovlig rus.

Og har du tænkt dig at ryge en bønne i lejren eller tage en streg foran Orange, så løber du en risiko. Og her taler vi ikke risikoen for at komme til fortryde, at man snavede med sin bedste ven i en kemisk induceret lykkerus, men den risiko, der følger med, når du foretager dig noget ulovligt i fuld offentlighed. For Roskilde Festival er faktisk overrendt med forskellige former for autoriteter, der kan ødelægge festen for dig, og du kan kun glæde dig over, at Danmark trods alt er så frisindet, at det for langt de fleste syndere aldrig får nogen juridiske konsekvenser, at de ryger sig skæve eller tager narko på Roskilde. Men for nogle gør det.

En opgørelse, som vi har fået fra Midt- og Vestsjællands Politi, der hvert år patruljerer på festivalen, viser, at ordensmagten beslaglægger betragtelige mængder ulovlige stoffer fra festivalgængerne. Tag for eksempel MDMA. I 2010 løb den samlede mængde beslaglagt MDMA op i beskedne 4,18 gram, men i 2015 var mængden steget til 134,82 gram, som stammer fra en lang række personer, der af den ene eller anden grund har fået deres lommer endevendt af betjente. Nok fordi de var så blæste på narko, at de glemte alt om at være diskrete.

Det samme mønster ses med hash. I 2010 tog politiet 707 gram med hjem fra festivalen, men sidste år var tallet steget til 1,69 kilo, og det skyldes ikke (kun), at folk er blevet endnu vildere med at ryge sig skæve i smatten – det hænger formentlig også sammen med, at politiet som noget nyt er begyndt at tage specialtrænede hunde med ind på campingområdet, som gør det nemmere for dem at finde frem til folk, der har noget på lommen, de ikke må have.

Vi tænkte, at du måske ville finde det interessant at høre, hvad politiet har tænkt sig at stille op i år med narkoindsatsen på Roskilde, så vi udfrittede Martin Bjerregaard, som er kommunikationsansvarlig ved Midt- og Vestsjællands Politi.

“Hash og andre narkotiske stoffer er ulovlige, og ser vi dem, så griber vi ind over for det. Vores indsats bliver same procedure as last year – der er hverken skruet op eller ned for blusset. Vi stiller både med uniformeret personale, civilt personale og eventuelt også med narkohunde. Vi har hundene til rådighed, men om vi vælger at bruge dem på festivalen i år, det kan vi ikke afsløre,” siger han.

Han vil til gengæld gerne afsløre, hvad der sker, hvis du bliver taget med mindre mængder, som politiet vurderer til at være til eget forbrug. Så vanker der en bødestraf for brud på lov om euforiserende stoffer. Bødesagen finder ikke vej til den private straffeattest, men oplysningerne vil figurere på den offentlige straffeattest og på politiets interne attest.

Hvis man nu har 50-100 gram på sig, så er det måske lidt sværere at overbevise politiet om, at det er til en selv. Så kan det godt være, man får at vide, hvad klokken er.



Størrelsen på bøden afhænger af, hvor meget du rent faktisk har på dig, hvor rent stoffet er og ikke mindst, hvilket stof der er tale om. Hvis vi starter med hash, så er minimumsbøden på 2000 kroner, men hvis du har mellem 10 og 50 gram på lommen, så stiger bøden til 3000. For hårdere stoffer er bødesatserne højere.

Hvis du for eksempel bliver taget for at have et gram coke på dig, så lyder bøden på 3000 kroner, men det kan hurtigt blive meget dyrere for dig, så lad lige være med at lege Tony Montana på telttur, ikke? Hvis du gerne vil nærstudere bødetaksterne, så har Rigsadvokaten udarbejdet nogle retningslinjer for, hvor meget lommen skal bløde, når politiet har fundet ulovlige sager i den. Her, værsgo’.

“Men de retningslinjer er jo ikke mere firkantede, end at de kan blive bøjet ud fra den konkrete situation,” skynder Martin Bjerregaard sig dog at sige, for det afgørende for politiet er, om du havde tænkt dig at sælge de stoffer, du bliver taget med. Er du i den situation, hvilket du forhåbentlig ikke er, fordi du er på festival og skal have det sjovt, så stiller sagen sig anderledes, forklarer Martin Bjerregaard.

“En bødestraf er udgangspunktet, hvis for eksempel den hash, man har på sig, vurderes at være til eget forbrug, men hvis man nu har 50-100 gram på sig, så er det måske lidt sværere at overbevise politiet om, at det er til en selv. Så kan det godt være, man får at vide, hvad klokken er. Altså at vi skrider til anholdelse, så vi kan få efterforsket lidt.”

“Men det beror på et individuelt skøn. Det afhænger af den konkrete situation, hvor man bliver fundet i besiddelse af de her stoffer. Og det gælder uanset, hvilket narkotisk stof det er. Det, der er interessant for politiet, er, at hvis du har forholdsvis meget af et stof, har du det så, fordi du skal sælge det videre?” siger han.

Lad os antage, at du ikke er pusher men en helt almindelig Roskilde-type, som bare gerne vil have en fed fest og måske også ryge en morgenjoint for at tage toppen af tømmermændene. Hvad så med de der narkohunde, som render rundt på festivalen og snuser til teltene?

“Hvis narkohundene reagerer på noget, så vil vi selvfølgelig henvende os til de pågældende folk, og så kan man risikere at blive visiteret. Vi skal have en begrundet mistanke, men hunden kan jo også lugte det, hvis man i timerne op til, at den kommer forbi, har rendt rundt med en klump hash i lommen,” siger Martin Bjerregaard og nævner, at de samarbejder med festivalens egne sikkerhedsfolk om at skabe et trygt og stoffrit miljø. Det betyder, at man kan risikere at få et advarselsarmbånd for at have stoffer på sig. Her tager festivalens personale over, men politiet sladrer ikke nødvendigvis om dig, fordi du sad og fumlede med en lille pose og en sammenrullet seddel, idet to betjente og en kokainkyndig schæferhund kom forbi dit telt.

Hvis vi tager båndet helt fra dem, svarer det til at give en ekstra bøde på 1.790 kroner. Det mener vi ikke er rimeligt.



“Jeg vil ikke udelukke, at vi tager kontakt med henblik på bortvisning, men ham, der har et halvt gram i lommen til eget forbrug og ellers opfører sig fornuftigt, er selvfølgelig ikke i samme risikozone som ham, der bliver stoppet med 50 gram på lommen, hvoraf de 20 gram er pakket i 1-gramspakninger,” siger Martin Bjerregaard.

Spørgsmålet er så, hvordan festivalens egne folk ser på sagen. Roskildes officielle holdning til stoffer kan du læse om her, hvor der blandt andet står, at “tager politiet festivalgæster med stoffer på sig, får de en bøde af politiet, og Roskilde Festival giver dem, når det er muligt, et advarselsarmbånd. Armbåndet betyder, at gæsten, hvis han/hun igen bliver taget med stoffer, får taget sit festivalarmbånd og bortvises fra festivalen.” Bum.

Den gode nyhed er dog, at Roskildes egne folk – i lighed med politiet – først og fremmest koncentrerer sig om at sætte en stopper for salget af stoffer og dermed ikke dig, der har med til dig selv. Klapper fælden, bliver du en bøde rigere og en stofrus fattigere, men du får som udgangspunkt ikke klippet armbåndet.

“Hvis vi tager båndet helt fra dem, svarer det til at give en ekstra bøde på 1.790 kroner. Det mener vi ikke er rimeligt,” skriver festivalen således om deres holdning til sagen.

Alligevel skal man ikke vide sig for sikker, forklarer Roskilde Festivals sikkerhedschef, Morten Therkildsen. “Jeg plejer at sige, at det, der falder i hænderne på os, det handler vi på. Og har man i forvejen et advarselsarmbånd, jamen, så bliver man bortvist, hvis det sker igen.”

Og hvad betyder det så? Skal man skynde sig at skodde sin joint, bare fordi der kommer to festivalvagter forbi? Nej, ikke nødvendigvis, men risikoen er der. Det hjælper dog ikke at opføre sig som en idiot, for det er først og fremmest sikkerheden for gæsterne, som festivalens eget personale har fokus på, forklarer sikkerhedschefen.

“Vi skelner mellem, om man skaber trygge rammer eller utrygge rammer, og det har en betydning for, om vi griber ind over for noget. Og hvis man er påvirket af hårde stoffer, så er man oftere med til at gøre folk utrygge, fordi man bliver mere aggressiv end ved for eksempel hashrygning,” siger Morten Therkildsen.

Som noget nyt i år vil man også møde security-folkene, der vil lave stikprøvekontroller på udvalgte tidspunkter. Og de går altså til stålet på folk.



Så meget for narko på campingområdet, men enhver, der har været på Roskilde, ved, at man slipper afsted med mindre på koncertområdet. Ikke mindst fordi der står kontrollører ved indgangene og tjekker, at folk ikke slæber deres medbragte grænseindkøb med op foran scenen. Noget kunne tyde på, at der er særlig grund til at være paranoid i år, for som noget nyt vil vagterne ved indgangen udføre stikprøvekontroller, hvor der blandt andet bliver kigget efter ulovlige stoffer.

“Normalt vil man ved indgangene til koncertområdet møde vores frivillige, som laver en grov visitation, hvor der bliver klappet på lommer og kigget i tasker. Som noget nyt i år vil man også møde security-folkene, der vil lave stikprøvekontroller på udvalgte tidspunkter. Og de går altså til stålet på folk. Det vil man komme til at opleve i år.”

Det er værd at holde sig for øje, at Roskildes personale ikke selv konfiskerer de stoffer, de finder på folk, for det må de ikke uden videre.

“Vi beder enten folk om at bortskaffe det selv ved at smide det i en skraldespand, eller også så er det en politisag. Essensen er jo, at det er en lovovertrædelse, men vi må også lige stikke en finger i jorden og spørge os selv: Hvor travlt har vi på resten af festivalen? Og hvis vi nu mener, at han ikke skal indtage det her, og han bliver bedt om at smide det i skraldespanden, så har vi jo løst vores primære opgave, som er at skabe trygge rammer.”

Det er ikke overraskende, at hverken Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi eller festivalens egen sikkerhedschef har lyst til at give indtryk af, at man godt kan slippe afsted med at tage ulovlige stoffer på festivalen, så længe man ikke sælger dem videre eller opfører sig dårligt, mens man er på dem. Men alligevel synes det at være budskabet, der står tilbage.

Vi spurgte afslutningvis Martin Bjerregaard om det kunne tænkes – hvis nu solen skinner, alting ånder fred og ro, og to betjente i sommerhumør kommer forbi en lejr, hvor der lugter lidt af tjald… at de så bare gik forbi og lod som ingenting?

“Det er jo op til betjentenes vurdering i situationen. Du kan jo sammenligne det med en cyklist, der på en kold vinteraften glemmer at have lys på, eller en bilist, der glemmer at blinke af til højre. Nogle gange slipper man med en løftet pegefinger, men udgangspunktet er, at hvis du er i besiddelse af narkotiske stoffer – milde eller hårde – ja, så vanker der en bødestraf.”

Så er det sagt. God festival!

Rettelse 19. juli 2016: I en tidligere version af denne artikel fremgik det, at bødestraf for besiddelse af stoffer til eget forbrug fører til en plet på den private straffeattest.

