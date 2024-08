Her er, hvad der sker, hvis du stopper med at spise kød

Artiklen er oprindeligt udgivet af Tonic i USA.

Mange anerkendte eksperter inden for evolutionær antropologi peger på en voksende bevisbyrde for at vores præhistoriske forfædre langt fra var de dygtige jægere, vi ellers forestiller os. Flere og flere forskere mener, at mennesket først fik smag for kød, da man begyndte at spise af ådslerne, som andre rovdyr efterlod sig. En undersøgelse fra 2015 så nærmere på, hvor meget kød fra byttedyr løver og leoparder efterlader sig, når de er mætte, og konkluderer, at der er rester nok til, at mindst en homo erectus kan få sit daglige kalorieindtag dækket.

I forskningsverden er der bred enighed om, at den kødholdige kost tillod menneskehjernen – og dermed vores mentale kapacitet – at vokse sig større end andre hominider, som er den biologiske betegnelse for familien af pattedyr, der tæller gorillaer, orangutanger, chimpanser, dværgchimpanser og mennesker. Selv om mange ikke bryder sig om tanken, så er det tilsyneladende på grund af vores kødholdige kost, at vi er nået så langt som art (som en lille bibemærkning er det værd at nævne, at vi nu er nået til et punkt, hvor vi snart kan skaffe vores kød uden at slå andre arter ihjel for det).

Når man tager i betragtning, hvor afgørende en rolle kød har spillet for vores evolutionære udvikling, og at vegetarianisme og veganisme efterhånden vinder flere tilhængere, er det værd at tænke over, hvad der egentlig sker med kroppen, når man helt vender kødet ryggen.

Mindsket risiko for betændelse

Den komplekse, biologiske reaktion i kropsvævet på skadelig stimuli i form af patogener, skadede celler eller andre irritationer kaldes under en samlebetegnelse for betændelse. Det er en helt grundlæggende forsvarsmekanisme i kroppen – det er en del af det medfødte immunsystem, og det arbejder typisk for dig. Men man vil helst ikke ”reddes” af betændelse, når man har sat tænderne i en stor, saftig bøf, men ikke desto mindre er det det, der kan ske.



”Animalske produkter indeholder betændelsesfremkaldende komponenter, som mættet fedt og endotoksiner,” siger Jim White, som er diætist i Virginia Beach. Han tilføjer, at plantebaseret kost derimod fra naturens hånd er antiinflammatorisk på grund af det høje indhold af fibre og antioxidanter. White henviser til en undersøgelse, der påviser, at plantebaseret kost mindsker det C-reaktive protein, som kroppen producerer i forbindelse med betændelse og infektion.

Du risikerer vitamin- og mineralmangel

De fleste af os ved, at der er masser af protein i kød, og alt afhængig af dyret og tilberedelsesmetoden er der også en god del fedt. Men vi taler til gengæld ikke så meget om, hvor mange vitaminer og mineraler, der findes i kød, og det kan have sundhedsmæssige konsekvenser, hvis man skærer dem ud af sin kost i en længere periode. Det er derfor, at vegetarer og især veganer typisk finder dem andetsteds.

”Hvis du ikke spiser kød, skal du være opmærksom på at erstatte visse næringsstoffer,” siger ernæringseksperten Marisa Moore fra Atlanta. Hun forklarer, at B12, omega-3 fedtsyrer og jern er nogle af de vigtigste at holde øje med. Moore siger, at man ”som vegetar finder jern i bønner og salat”, og det forstærkes, når man kombinerer det med C-vitaminer. Omega 3, som fisk er rige på, kan man også indtage via alger eller chia- og hampefrø. Moore nævner også, at man kan finde B12 i gærflager. Ifølge Dansk Vegetarisk Forening er det ikke alle gærflage-produkter, som er tilsat B12, og derfor anbefaler foreningen, at B12 altid tages som et tilskud til en plantebaseret kost.

Det ændrer dit mikrobiom

Dit mikrobiom er groft sagt alle de milliarder af mikroorganismer, der lever i din krop. Det er først for nyligt, at vi har fået øjnene op for mikroorganismerne, der har vist sig at have afgørende betydning for vores helbred. De producerer vigtige næringsstoffer, træner immunforsvaret, tænder og slukker for gener, beskytter os mod kræft og holder vævet i vores maver sundt og raskt. Undersøgelser har påvist, at det spiller en rolle i forhold til overvægt, inflammatoriske tarmsygdomme, sukkersyge, åreforkalkning, autoimmune sygdomme og leversygdomme.

Den dårlige nyhed for kødelskere er, at kød og andre animalske produkter kan skabe noget, der hedder trimethylaminoxid (TMAO) i maven, og det vil man helst undgå. ”Kødholdig kost får bakterierne i maven til at producere et stof, som leveren laver om til det giftige TMAO, hvilket [når der er meget af det] kan øge kolesteroltallet, hvilket øger risikoen for hjertekarsygdomme,” siger Jim White og forklarer, at en plantebaseret kost producerer meget lidt eller slet ingen TMAO, og at det høje fiberindhold stimulerer udviklingen af sunde bakterier i maven.

Endvidere peger forskningen på, at folk, som i overvejende grad holder sig til plantebaseret kost, producerer meget lidt eller slet ingen TMAO, hvis de spiser lidt kød engang i mellem. Det er simpelthen fordi deres mikrobiom opfører sig anderledes. Bakterierne i din mave ændrer karakter efter kun et par dage uden animalske produkter.

Det er ikke udelukket, at man lever længere

Syvendedagsadventister praktiserer en afart af den protestantiske tro, og blandt kirkens amerikanske medlemmer har man konstateret, at de gennemsnitligt lever længere. Årsagerne er blandt andet, at medlemmerne af trosretningen hverken ryger eller drikker. Og så spiser de heller ikke kød. Eftersom regelmæssig kødindtag er associeret med udviklingen af en lang række kroniske sygdomme – herunder kræft, hjerteproblemer, slagtilfælde, sukkersyge, infektioner, nyresygdomme, leversygdomme og lungesygdomme – så kan den særlige omstændighed ikke ignoreres, når man ser på levetid.

På DNA-niveauet er det bevist, at plantebaseret kost gør, at man ikke går op i sømmene – helt bogstaveligt talt. ”Plantebaseret kost er med til at forlænge telomererne, der sidder for enden af kromosomerne og holder DNA stabilt, hvilket betyder, at celler og væv ældes langsommere,” siger Jim White og tilføjer, at korte telomerer er forbundet med tidlig død og aldring: ”Næringsstofferne i plantebaseret kost optimerer måden, hvorpå celler reparerer skadet DNA.”

Artiklen er opdateret d. 3/1/2019 med en anbefaling fra Dansk Vegetarisk Forening omkring B12 og kosttilskud.