Her er, hvad folk spiser, når de bliver droppet af kæresten

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES Holland

Det er altid nederen, når et parforhold går i stykker. Du føler dig ensom og forladt, og oven i alt det mentale stress går du også fysisk i stykker. Din krop befinder sig i en overlevelsestilstand, og det kan være svært at få en bid ned.

Eller også ender du med at proppe hovedet med fedtede snacks, og udelukkende drikke alkoholiske væsker, eller måske er du en af dem, som ryger i en helt anden retning og lige pludselig fordyber dig i de vildeste bageprojekter. Men om du spontant beslutter dig for at blive veganer, eller spiser en burger for første gang i årevis, så kan mad være med til at distrahere dig, så du glemmer, hvor slemt du har det. Derfor spurgte vi en masse mennesker med knuste hjerter, hvad de spiser for at drukne sorgerne over deres ensomhed. Vi har alle været der.

”Skumfiduser. Helst ristede.” – Demi Evers, 22

”Ost, mikroovnspopcorn, og jeg-har-det-af-helvede-til-så-jeg-må-gerne-bestille-sushi.” – Thomas Brok, 24

”Chokolade selvfølgelig! De fleste taber sig efter et brud. Jeg tog på.” – Lauren Huybens, 25

”En flaske Lambrusco hver aften.” – Vincent Jagers, 25

”Pizza. Masser af pizza.” – Caitlin MacNamara, 22

”Discountvin fra supermarkedet og et hjemmelavet ostebord (for ingen elsker mig, så nu bliver jeg bare tyk). Eller også chokolade.” – Donna Kersten, 24

”En kebab” – Bart Schouten, 22

”Klistret karamel, så jeg har noget at lime mit knuste hjerte sammen med.” – Femke Simons, 28

”Jeg startede et helt nyt liv, hvor jeg ville passe bedre på mig selv, så jeg spiste en falafel, fordi det er vegetarisk.” – Hans van Keulen, 23

”Rødvin tæller som mad, ik?” – Roosmarijn de Vries, 22

”Phô! Det er det bedste mad, når man skal forkæle sig selv. Let, men stadig mættende – perfekt når det følges op med alkohol og andre stimulanser.” – Daan Bos, 22

”Din ekskærestes kæledyr.” – Julia van Hulst, 21

”Jeg kan for det meste ikke få en bid ned, men sidste gang det skete, åd jeg alt. Det var virkelig irriterende. Man mister både sig selv og sin mand, og så bliver man også tyk. Lad være.” – Miranda Koning, 29

”Sushi, champagne og cigaretter.” – Laura Nelissen, 23

”Bananer.” – Gyde Rutten, 24

”Tequila!” – Simone Nieuwland, 26

”Ovnstegt zucchini. Da min ekskæreste og jeg var sammen, ville jeg gerne blive veganer, men vi boede sammen, og han var ikke rigtig klar på det. Jeg blev øjeblikkeligt veganer, da vores forhold var slut.” – Robin Habbé, 23

”Paprika-bølgechips.” – Angela Lanser, 23

”Is.” – Laura Briganti, 20

”Nutella med honning til morgenmad.” – Max Roest, 22

”Brigadeiro – en lille brasiliansk snack lavet med kakaopulver og kondenseret mælk. Da jeg var virkelig ked af det, lavede min brasilianske ven det til mig, fordi det ville hjælpe. Jeg tog to bider og kunne ikke stoppe igen.” – Claudia Bleeker, 23

”De oliven, der var i min vodka-martini.” – Kirsten Thyra, 25

”Hjemmelavet tiramisu med en masse ekstra Amaretto.” – Alwin Sinnema, 26

”Pizza med hvidløgssauce, eller shawarma.” – Asja Stam, 21

”Chicken nuggets. Fordi man går meget i byen, når man lige har slået op med nogen, så når natten er omme, er man sulten og ender med at stå og købe chicken nuggets i stedet for at gå hjem og putte eller have sex.” – Maaike de Witte, 22

”Jeg spiste Digestive-kiks nonstop i en uge, fordi jeg ikke kunne indtage andet, men jeg var stadig sulten. – Charlotte Versteeg, 23

”Carpaccio, for at smage på et godt stykke kød.” – Lirry Pinter, 25

”Laks, fordi laks løser alle problemer.” – Kadia Bijlmakers, 21

”Fisse.” – Milan Peters, 22

”Cola, chips, pizza, slik – jeg tager en bid af hver, får det af helvede til, og giver op på livet.” – Cleo van Bosstraten, 21

”Et glas vin i badet, flødeskum med ekstra flødeskum, alkohol blandet op med alkohol, pandekager med bacon, sirup, sukker, ekstra sukker, syltetøj, jordbær, mere sirup og sukker, is, din ekskærestes hjerte og en masse chokolade. Og rom.” – Rutger van Lier, 23