Her er landet med verdens dyreste Big Mac

Du og dine Gasoline Grill-besatte venner spiser dem måske ikke, men der findes andre derude, der stadigvæk kan falde i svime over en Big Mac. Og nej, ikke bare Matty Matheson.

Siden 1986 har The Economist offentliggjort sit “Big Mac-indeks”, der sammenligner valuta baseret på købekraftsenheder også kendt som PPP (purchasing-power parities).

PPP sammenligner værdien af identiske forbrugsgoder over hele verden i amerikanske dollars for at beregne et lands totale indkomst, når der er taget højde for leveomkostninger og inflation.

I rapporten fra The Economist er den forbrugsgode, der sammenlignes, en Big Mac. 2017-udgaven af indekset blev offentliggjort i denne uge, og her finder man prisen på McDonald’s signaturburger i 48 lande og svaret på, om et lands valuta ifølge PPP er over- eller undervurderet.

Udover at det er et (i forfatternes egne ord) “underholdende” værktøj, der skal gøre vekselrate-teori mere fordøjeligt, er Big Mac-indekset også et praktisk værktøj for alle, der baserer deres valg af rejsedestination på, om man kan få billige burgere.

Og her de steder, hvor nærige McD-fans skal være på vagt: Schweiz har den dyreste Big Mac i verden. The Local forklarer, at hvis man udregner priserne med den amerikanske dollar som grundvaluta, så viser indekset, at en burger i Schweiz koster $6.35 (cirka 44 danske kroner) sammenlignet med en burger i USA til $5.06 (cirka 35 kroner). Det betyder ifølge Big Mac-indekset, at den schweiziske franc er overvurderet med 25.5 procent.

Den næstdyreste Big Mac finder man i Norge, og derefter følger Sverige, Venezuela og Brasilien. USA kommer ind på sjettepladsen, og Storbritannien er nummer 16, hvilket indikerer, at det britiske pund er undervurderet med 26.3 procent. Danmark er nummer 11 på listen med en indeks-pris på $4.22, og dermed er kronen undervurderet med 16,5 procent.

Hvis man ser på en version af Big Mac-indekset, som tager højde for lønomkostninger og BNP, så ender Brasilien og Pakistan i toppen.

Det hele viser bare, at international økonomi ikke altid ledsages af en dårlig smag i munden.