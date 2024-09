Her er lige nogle billeder af den spanske hærs nuttede maskotged

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Spanien



I fredags samledes flere tusinde mennesker i Madrid til den årlige parade i anledning af Spaniens nationaldag den 12. oktober, som markerer første gang, Christopher Columbus landede i Amerika.

Men stjernen, som stjal al opmærksomheden ved paraden, var uden tvivl Odín, den spanske legions officielle maskotged – hans korrekte titel er La cabra de la Legión – som faktisk ikke er en ged, men en vædder, som en soldat retter mig. Det er ikke let at overskygge en hel legion af syngende soldater i paradeuniformer, men Odín stikker alligevel ud iført sit broderede flag og med guldbelagte horn.

Den to år gamle vædder har ikke nogen særlige evner, der kan hjælpe soldaterne, hvis de skal i kamp. Han er bare sjov at hænge ud med. ”Odín har været hos os, siden han var et kid,” fortæller en anden soldat mig. ”Han har ikke modtaget nogen særlig træning. Han er mere som et kæledyr – han holder os ved selskab på kasernen, og når vi eksercerer op til parader”.

Den spanske legion – som oprindeligt blev grundlagt som en pendant til den franske fremmedlegion – har haft en del forskellige kæledyr henover de sidste 98 år. Dyrene stammer typisk fra den region, hvor legionen er udstationeret. Tidligere har der været aber, gazeller, papegøjer og – vil rygtet vide – en bjørn ved navn Magan tilbage i 1954.

