Her er Londons “Wolf of the West End”

I 2014 blev den dømte bedrager og berygtede britiske kendis “Lord” Edward Davenport løsladt fra fængslet før tid – en løsladelse, der skete under kontroversielle omstændigheder.

VICE har efterfølgende fået eksklusiv adgang til Davenport og beretter i denne dokumentar om hans vilde karriere, der starter i firserne, hvor han var hjernen bag de berygtede Gatecrasher Balls – drukfester for børnene af Londons elite, ligesom han fortæller åbent om, hvordan han narrede Sierra Leones regering til at lade sin ambassade i London udleje til de sexfester, som han også var kendt for. Hans kometkarriere i de øverste britiske samfundslag får imidlertid en brat afslutning, da han bliver dømt for bedrageri for millioner af pund.

Filmen viser derfor også en anden og mere jordnær Edward Davenport anno 2015, som kæmper for at komme tilbage. Wolf of the West End er både et intimt portræt af “Fast Eddie” og en fortælling om det kaos, han efterlod sig, da hammeren faldt.