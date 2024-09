Her er nogle virkelig deprimerende billeder af trøstesløse bordeller i Belgien

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Holland

I den belgiske provins Vestflandern er der en vej, der strækker sig 13 kilometer. På den ligger en række faldefærdige bordeller, stripklubber og swingerklubber i alle afskygninger. Fotografen Maarten Delobel kørte ned af vejen, der løber langs grænsen til Frankrig, for at dokumentere de usle facader på de såkaldte “dansebarer” og “wellnesscentre”.

Videos by VICE

Umiddelbart lader størstedelen af bordellernes klientel til at være franskmænd. Siden april har det været ulovligt at betale for sex i Frankrig, og bliver man taget i at gøre det, får man et heftigt bødesmæk. Ifølge Maarten virker de lokale ret ligeglade med den skov af sexforretninger, der har bredt sig i deres nabolag – de er bare trætte af at sidde fast i trafikken, når folkemængderne strømmer til i weekenderne.

Scroll ned for at se flere billeder, og check Maartens hjemmeside for at se mere af hans arbejde.

Læs mere fra VICE:

Billeder af børn på eventyr i det fattige Moldova

På besøg i ‘Fluernes by’ i Madagaskar

Det er latterligt sjovt og etisk problematisk at fotografere fulde mennesker