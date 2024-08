Her er ‘Noisey Blackpool 2: One Year On’, efterfølgeren til vores store dokumentar om grime-børn

Ligesom X-Files eller lanceringen af Fanta Exotic var vores dokumentar om Blackpool en hidtil uset succes. Little T, Afghan Dan, Soph Aspin – de er alle berømte nu. Eller, det er de i hvert fald i deres hjemby og iblandt nogle af Londons største grimerappere.

Så det ville selvfølgelig have været dumt ikke at lave en opfølgende dokumentar, hvor vi vender tilbage til den lille by ved havet og ser, hvordan de tre har det nu, hvordan deres omdømme online påvirker deres daglige liv, hvad de har sagt om hinandens mødre, etc. Og nå ja, ifølge et nyt medlem af BGMedia er der en ny dronning i byen. Se videoen herover.